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16 красноречивых снимков, которые многое могут рассказать о родительстве

16 красноречивых снимков, которые многое могут рассказать о родительстве (17 фото)

Автор:
08 сентября 2020 22:55
Сообщество : Юмор
Метки: Красноречивые   выходки   забавные   малыши   мама   родители   снимки   
1299
17

Почти каждый человек в детстве слышал от мамы с папой фразу: “Когда у тебя будут собственные дети, тогда ты нас поймешь!” Конечно, когда рождается ребёнок, то у родителей заканчивается спокойная жизнь. Бессонные ночи, детские выходки и неисчерпаемая энергия малышей - всё это врывается в нашу жизнь, с появлением сына или дочки. Но, несмотря на кучу проблем и нервов, всё равно дети приносят нам много любви, смеха и радости...

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Метки: Красноречивые   выходки   забавные   малыши   мама   родители   снимки   
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6  комментариев
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9k
zlopisec 2 часа назад
Как в старом приколе - проще сделать нового, чем отмыть старого...
Как в старом приколе - проще сделать нового, чем отмыть старого...
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9k
zlopisec 2 часа назад
Ну а тут
Ну а тут вобще аццкий план, если худеющей сотруднице предлагать конфеты, она со скрипом откажется, ну если они начнут сыпаться сверху, это возможно подломит её психику).....
вобще аццкий план, если худеющей сотруднице предлагать конфеты, она со скрипом откажется, ну если они начнут сыпаться сверху, это возможно подломит её психику).....
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
Вырастет, похоронным бизнесом займётся.
Вырастет, похоронным бизнесом займётся.
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9k
zlopisec 2 часа назад
Ну а эта через пару месяцев из садика зарплату приносить начнет
Ну а эта через пару месяцев из садика зарплату приносить начнет
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650
Uggla 2 часа назад
16 красноречивых снимков, которые многое могут рассказать о родительстве
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