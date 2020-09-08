16 красноречивых снимков, которые многое могут рассказать о родительстве

Почти каждый человек в детстве слышал от мамы с папой фразу: “Когда у тебя будут собственные дети, тогда ты нас поймешь!” Конечно, когда рождается ребёнок, то у родителей заканчивается спокойная жизнь. Бессонные ночи, детские выходки и неисчерпаемая энергия малышей - всё это врывается в нашу жизнь, с появлением сына или дочки. Но, несмотря на кучу проблем и нервов, всё равно дети приносят нам много любви, смеха и радости...