16 красноречивых снимков, которые многое могут рассказать о родительстве

Почти каждый человек в детстве слышал от мамы с папой фразу: “Когда у тебя будут собственные дети, тогда ты нас поймешь!” Конечно, когда рождается ребёнок, то у родителей заканчивается спокойная жизнь. Бессонные ночи, детские выходки и неисчерпаемая энергия малышей - всё это врывается в нашу жизнь, с появлением сына или дочки. Но, несмотря на кучу проблем и нервов, всё равно дети приносят нам много любви, смеха и радости...
Папа сказал, что если научиться играть носом, то будет всё лучше получаться. Ребёнок занят уже тридцать минут
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