Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция

8 сентября в Пресненском суде города Москвы состоится оглашение приговора по делу Михаила Ефремова. Прокурор в обвинительном заключении запросил для артиста 11 лет колонии общего режима.
По словам адвоката Эльмана Пашаева, актер не сомневается в том, что получит реальный тюремный срок. При обвинительном приговоре, Михаила Ефремова возьмут под стражу прямо в зале суда.
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Помню как в Донецке ему шахтеры чуть пиндюлей наваляли.
Я думаю что ему дадут лет 8.. не больше .
Ваше мнение господа.
Делаем ставки ...