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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4122 поста • 596 подписчиков подписаться
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Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция

Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 10:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   видео   ефремов   приговор   прямая трансляция   суд   
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8 сентября в Пресненском суде города Москвы состоится оглашение приговора по делу Михаила Ефремова. Прокурор в обвинительном заключении запросил для артиста 11 лет колонии общего режима.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   ефремов   приговор   прямая трансляция   суд   
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2k
Черчек 42 минуты назад
Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция
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4k
ПЕТР 3 минуты назад
На этом суде по ходу все фрики решили пропиариться..Я вот думаю...если у Охлобытина пьяный в дугу Ефремов отца сбил, стал бы он петицию писать что бы Путин помиловал Ефремова?
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5k
Алексей 12 минут назад
когда в слове алкаш делаешь пять ошибок получается артист.
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178
Тюлень Боевой 17 минут назад
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5k
Grune 20 минут назад
Чушь откровенная))) Больной и святой михаил олегович!
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16k
SerGProS 20 минут назад
Немножко посидит в комфортных условиях, денег на"подогрев" есть. Выйдет по УДО. Как бы эту мразь в узники совести потом не записали.
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12k
Limon 21 минуту назад
Это что за ТП с больными губами?
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2k
Sanar Полчаса назад
Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция
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9
keyzed 38 минут назад
"Он не специально..." - рукалицо
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269
SerGoGo 42 минуты назад
Паноптикум...
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18k
Maxim Zorich SerGoGo 36 минут назад
Паноптикум это когда поп играет на балалайке в ванне.
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2k
Ilya Volodin Maxim Zorich 23 минуты назад
Как-то так?
Ссылка youtu.be
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5k
JACKAL 48 минут назад
Сколько бы не дали, года 3 посидит, волна и шумиха спадут и выйдет по удо...
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1k
Alphyn JACKAL 19 минут назад
Да, Вы правы, ему половину срока лишь отсидеть надо будет. Так что если дадут 6 лет реального заключение, через три года он выйдет, ну и домашний арест зачтут.
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456
Добрыня JACKAL 18 минут назад
По УДО раньше, чем полсрока не выпускают, наскольок я знаю.
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6k
GrblFF Час назад
Бесят эти защитники. Человек совершил деяние и должен быть наказан в соответствии с законом. Готовы блин и маньяков, и террористов освобождать. А тип с плакатом, "...должен быть свободен." Кто кому должен то? "...губит водка, а не Ефремов", а что не "...губит не водитель, а автомобиль."? "...губит не наркотик, а химия."?
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6k
GrblFF Полчаса назад
Джигурда тот еще хрен вылез похайповать. В суд он пля подает, все у него там коррумпированы и террористы

Помню как в Донецке ему шахтеры чуть пиндюлей наваляли.
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7k
ГородДомов Час назад
А давайте попробуем предугадать срок .
Я думаю что ему дадут лет 8.. не больше .
Ваше мнение господа.
Делаем ставки ...
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842
Олеся К ГородДомов 50 минут назад
я тоже думаю лет 8. 4 отсидит и отпустят по удо...если по такой статье отпускают
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2k
PtDragon ГородДомов 49 минут назад
10, очень он плохо себя вёл в суде.
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10k
Пумба ГородДомов 49 минут назад
Боюсь, отделается поселением. И к Новому Году выйдет по какой-нибудь амнистии.
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1k
Константин ГородДомов Полчаса назад
Лет 7 дадут, выйдет по половине...
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3
Панда в очках ГородДомов 10 минут назад
Сколько дадут не важно. Важно то, что отсидит он меньше половины срока и выпустят по УДО.
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24k
Acu900 Час назад
Он уже заготовил вот это?
Он уже заготовил вот это?
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55k
Viktor Acu900 Час назад
Приговор Михаилу Ефремову: онлайн-трансляция
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16k
babuby Acu900 57 минут назад
Не понадобится.
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24k
Acu900 Viktor 55 минут назад
Тюбик слишком маленький. Я думаю ему как знаменитому артисту бесплатно большую банку выдадут :)
Тюбик слишком маленький. Я думаю ему как знаменитому артисту бесплатно большую банку выдадут :)
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4k
Барт Симпсон Viktor 38 минут назад
да кому нужна его старая жопа?
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7k
Serg2001 Acu900 Полчаса назад
Думаю, что его привычный рацион питания ничуть не изменится... Сейчас наша пенитенциарная система работает под девизом "Любой каприз за ваши деньги"
Думаю, что его привычный рацион питания ничуть не изменится... Сейчас наша пенитенциарная система работает под девизом "Любой каприз за ваши деньги"
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