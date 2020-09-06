Валентин Гафт: с улыбкой о коллегах

Валентин Гафт знаменит не только своими ролями в театре и кино, но и своими эпиграммами, которые он посвящал своим знаменитым коллегам по цеху. Многие обижались на его колкие, саркастические и язвительные эпиграммы, а кто-то из коллег наоборот гордился таким вниманием к своей персоне.
Давайте и мы вспомним некоторые из его эпиграмм. В посте подборка самых интересных (на мой взгляд) эпиграмм Валентина Гафта в адрес его коллег - актрис театра и кино.
Давайте и мы вспомним некоторые из его эпиграмм. В посте подборка самых интересных (на мой взгляд) эпиграмм Валентина Гафта в адрес его коллег - актрис театра и кино.
Авторский пост
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Метки: актер творчество яавтор
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