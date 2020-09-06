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Валентин Гафт: с улыбкой о коллегах

Валентин Гафт: с улыбкой о коллегах (31 фото)

Автор:
06 сентября 2020 20:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   творчество   яавтор   
517
31
Валентин Гафт знаменит не только своими ролями в театре и кино, но и своими эпиграммами, которые он посвящал своим знаменитым коллегам по цеху. Многие обижались на его колкие, саркастические и язвительные эпиграммы, а кто-то из коллег наоборот гордился таким вниманием к своей персоне.
Давайте и мы вспомним некоторые из его эпиграмм. В посте подборка самых интересных (на мой взгляд) эпиграмм Валентина Гафта в адрес его коллег - актрис театра и кино.

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Метки: актер   творчество   яавтор   
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7  комментариев
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946k
Сергей 3 часа назад
Эпиграммы Гафта часто злые и беспощадные, но всегда точные!
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979
denis karablev 12 минут назад
Походу не много у него друзей среди колег..
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4k
Ivan 58 минут назад
Человечище... Один дворецкий, чего стоит...
Человечище... Один дворецкий, чего стоит...
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731
Олег Час назад
Талантливый человек.
Очень понравилось посвященное Леониду Быкову.
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3k
schmubu 2 часа назад
да, коллеги по цеху его, наверное, не очень любили.
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15k
Flying Dutchmen. schmubu 2 часа назад
Почему любили? Так он же живой...
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