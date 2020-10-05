15 фотографий, доказывающих, что у питомцев тоже бывают понедельники

Мы все обожаем наших домашних животных, и любим играть с ними и дурачиться. Они тоже всегда с удовольствием принимают участие в веселье. Однако бывают случаи, которые могут напрочь испортить пушистикам хорошее настроение. У них тоже бывают плохие дни, правда иногда это случается из-за их собственного хулиганства.