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15 фотографий, доказывающих, что у питомцев тоже бывают понедельники

15 фотографий, доказывающих, что у питомцев тоже бывают понедельники (16 фото)

Автор:
05 октября 2020 23:50
Сообщество : Животные
Метки: Веселые   Понедельники   бывают   испортить   настроение   питомцы   плохие   
487
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Мы все обожаем наших домашних животных, и любим играть с ними и дурачиться. Они тоже всегда с удовольствием принимают участие в веселье. Однако бывают случаи, которые могут напрочь испортить пушистикам хорошее настроение. У них тоже бывают плохие дни, правда иногда это случается из-за их собственного хулиганства.

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Метки: Веселые   Понедельники   бывают   испортить   настроение   питомцы   плохие   
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