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Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек

Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек (7 фото)

Автор:
05 сентября 2020 22:39
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   коты   факты   
516
7

Наверняка тех, кто не слышал об этом чудесном звере, единицы. Гигакотики весом до 12 кило просто не могут не привлечь внимание кошатников. Но подводных камней в проживании с КОТОМ на одной жилплощади столько, что они образуют полноценные рифы, о которые легко может разбиться ваша лодка взаимопонимания.

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Метки: животные   интересно   коты   факты   
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6  комментариев
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3k
Majul 3 часа назад
Автор явно никогда в глаза мейн-кунов не видел.
У нас живет кошка мейн-кун уже более 5 лет, постоянно общаемся с двумя заводчиками.
Во-первых: куны отличается тем, что у них НЕТ подшерстка, только шерсть. Специфическая, не такая как у обычных кошек, но именно шерсть без подшерстка. Вычесывать надо, да, но двумя видами жесткая частая металлическая и обычная щетка;

Во-вторых: какой неумный человек вообще придумал мыть кошек. Мыть их надо в крайне исключительных случаях (вывести большое количество блох, смыть что-то ядовитое. Все.) Кошки сами в состоянии себя помыть, они все жуткие чистюли, вне зависимости от породы. Я уж молчу про вред как физический (смытие естественного секрета), так и моральный;

В-третьих: ничего воспитанной мейн-кун не разбрасывает и не разливает. Эта порода как раз славится своей аккуратностью. Там где другая кошка пройдет и что-нибудь уронит, эти гиганты пройдут, ничего не уронив. Они едят специфично: почти всегда лезут лапой и надевают куски на коготь, а если жидкое что-то, то окунают лапу и облизывают.
Все сказанное проверено годами владения куном )

Все остальное в целом правда.
По факту возникает ощущение, что текст написан исходя из рассказов владельца одного конкретного куна.
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12k
Александр 2 часа назад
Где-то, ещё до распространения И-нета, в бумажном варианте, прочитал исследование одного учёного(не британского) математика... Он утверждал, что если обычную дворовую кошку пропорционально увеличить до размеров, например, тигра, то "звезда" всем тиграм, а так же и бегемоты должны быть начеку...
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
собственно как и любая кошка )) , а вообще не ведитесь на них, берите сибиряков - отличные компаньоны и фору дадут любому куну ) да и порода натуральная )
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