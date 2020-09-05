Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек

Наверняка тех, кто не слышал об этом чудесном звере, единицы. Гигакотики весом до 12 кило просто не могут не привлечь внимание кошатников. Но подводных камней в проживании с КОТОМ на одной жилплощади столько, что они образуют полноценные рифы, о которые легко может разбиться ваша лодка взаимопонимания.
Во-первых, куну нужно много пространства: даже не надейся поместить его в свою уютную однокомнатную квартирку/комнату в общаге. Для ночных тыгыдыков ему необходима как минимум двушка, ведь мейн-кун — кот, привыкший к просторам диких полей и сельской местности. Так что, если у тебя есть девушка, то советую обменять свою вторую половинку на кота, места хватит как раз.
Окей, допустим вы смогли разместить его в своей необъятной квартире. Теперь вам придётся смириться с мыслью о том, что вы раб этого мохнатого создания. Если не хочешь, чтобы весь дом превратился в сплошной меховой ковёр, изволь закупиться 6 (!) разными расчёсками и чесать своего котзиллу в строго определённом порядке.
Густая шубка мейн-кунов приспособлена к суровым морозам, а зимой подшёрсток становится ещё гуще, так что в шерсти будет ВСЁ.
Чесать кошек нужно часто, но при этом процесс этот они не очень любят.
К тому же, мыть пушистого великана нужно регулярно, ведь такая густая шерсть становится настоящим грязе и пылесборником. Многие пишут, что куны обожают воду, но практика показывает, что ситуация примерно 50/50. Останетесь ли вы со вскрытыми венами или будете мирно купать свою кисоньку — никто наверняка не знает.
А ещё характер у мейн-кунов, скажем так, диковатый. Из миски они не едят и не пьют, вместо этого мини-рыси всё разбрасывают и разливают на пол, так что приготовьтесь к ежедневной уборке кухни. Несмотря на заверения заводчиков, вместо мелодичной трели многие коты орут как бешеные, пробуждая всю квартиру громогласным «мяу» в 5-6 утра.
По характеру котофеев сравнивают с собаками, но их поведение скорее походит на нездоровый фанатизм. Куны выбирают одного хозяина и остаются ему верным до конца жизни. Звучит классно? Только на первый взгляд. Захотел в туалет? Не забудь открыть дверь, чтобы кот мог туда войти. Ушёл на пару минут из дома? Животина будет встречать тебя истеричными воплями.
При этом не надейтесь, что сможете тискать пушистого великана до посинения — это не ручная порода. Ласковым и нежным зверем кун будет лишь тогда, когда САМ этого захочет. Если вы начнете проявлять внимание к коту, который этого не желает, то воспитанный уйдет, а невоспитанный может и цапнуть. А если мегакот цапнет своей мегалапищей — мало не покажется.
Мейн-куны поздно взрослеют: своего размера они достигают лишь к 3 годам, а в душе они и вовсе остаются вечными котятами, несмотря на брутальный вид.
Да, мейн-куны — брутальные великаны, но, увы, не без недостатков. Стоит ли тратить деньги, время и силы на воспитание этой роскошной мини-рыси — решать вам.
Источник:
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У нас живет кошка мейн-кун уже более 5 лет, постоянно общаемся с двумя заводчиками.
Во-первых: куны отличается тем, что у них НЕТ подшерстка, только шерсть. Специфическая, не такая как у обычных кошек, но именно шерсть без подшерстка. Вычесывать надо, да, но двумя видами жесткая частая металлическая и обычная щетка;
Во-вторых: какой неумный человек вообще придумал мыть кошек. Мыть их надо в крайне исключительных случаях (вывести большое количество блох, смыть что-то ядовитое. Все.) Кошки сами в состоянии себя помыть, они все жуткие чистюли, вне зависимости от породы. Я уж молчу про вред как физический (смытие естественного секрета), так и моральный;
В-третьих: ничего воспитанной мейн-кун не разбрасывает и не разливает. Эта порода как раз славится своей аккуратностью. Там где другая кошка пройдет и что-нибудь уронит, эти гиганты пройдут, ничего не уронив. Они едят специфично: почти всегда лезут лапой и надевают куски на коготь, а если жидкое что-то, то окунают лапу и облизывают.
Все сказанное проверено годами владения куном )
Все остальное в целом правда.
По факту возникает ощущение, что текст написан исходя из рассказов владельца одного конкретного куна.