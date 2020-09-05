Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек

Окей, допустим вы смогли разместить его в своей необъятной квартире. Теперь вам придётся смириться с мыслью о том, что вы раб этого мохнатого создания. Если не хочешь, чтобы весь дом превратился в сплошной меховой ковёр, изволь закупиться 6 (!) разными расчёсками и чесать своего котзиллу в строго определённом порядке.

Густая шубка мейн-кунов приспособлена к суровым морозам, а зимой подшёрсток становится ещё гуще, так что в шерсти будет ВСЁ.

Чесать кошек нужно часто, но при этом процесс этот они не очень любят.