Пять легковушек попали под бетонный ливень в Воронеже

Утром, 4 сентября, пятерых автовладельцев ждал неприятный сюрприз: на их машины, припаркованные у дома № 10 на улице Моисеева (Ленинский район), обрушился поток жидкого бетона.
Воронежец рассказал, что припарковал свой серый «Хёндай Солярис» в месте, не ограниченном запрещающими знаками, во дворе жилого дома. Утром он отправился к машине вместе с супругой и 2-летним ребёнком и заметил, что на его авто и ещё четыре легковушки обрушился бетонный ливень.
— Счастье, что мы ещё не сели в машину. Ещё несколько минут, и для моего ребёнка это утро могло бы закончиться трагично, — сказал Денис.
— Счастье, что мы ещё не сели в машину. Ещё несколько минут, и для моего ребёнка это утро могло бы закончиться трагично, — сказал Денис.
Самый большой удар пришёлся на водительское кресло, но, судя по последствиям происшествия, досталось бы и пассажирам. В результате ливня всё покрытие «Хёндая» залито бетоном, окна авто разбиты, крыша помята, салон испачкан. Непонятно, как устранять последствия ливня, но Денис уже предварительно оценил ремонт в более чем 400 тысяч рублей.
По его словам, похожая ситуация у владельца красной легковушки, припаркованной по соседству. Ещё на трёх машинах остались капли цемента.
По его словам, похожая ситуация у владельца красной легковушки, припаркованной по соседству. Ещё на трёх машинах остались капли цемента.
Денис считает, что ливень обрушился с соседствующей с жилым домом стройки крупного комплекса на улице Ворошилова («Гран-при»). По словам автовладельца, во время залития колонны 4-го этажа раскрылась опалубка (можно представить внезапно открывшуюся дверь), и бетон вылился за пределы спецплощадки.
— Сотрудники строительной компании пока не могут объяснить произошедшее. Говорят, что это неординарный случай, но мне кажется, что дело в неправильной работе подрядной организации, — сказал владелец испорченного «Хёндая».
Денис добавил, что после звонка в полицию на место приехал участковый. Он составил протокол осмотра места происшествия и записал примерный ущерб, ранее озвученный автовладельцем. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили эту информацию и сообщили о проведении проверки по факту случившегося.
Владелец «Хёндая» планирует отсудить у строительной компании деньги на ремонт.
— Сотрудники строительной компании пока не могут объяснить произошедшее. Говорят, что это неординарный случай, но мне кажется, что дело в неправильной работе подрядной организации, — сказал владелец испорченного «Хёндая».
Денис добавил, что после звонка в полицию на место приехал участковый. Он составил протокол осмотра места происшествия и записал примерный ущерб, ранее озвученный автовладельцем. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили эту информацию и сообщили о проведении проверки по факту случившегося.
Владелец «Хёндая» планирует отсудить у строительной компании деньги на ремонт.
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