Пять легковушек попали под бетонный ливень в Воронеже

Денис считает, что ливень обрушился с соседствующей с жилым домом стройки крупного комплекса на улице Ворошилова («Гран-при»). По словам автовладельца, во время залития колонны 4-го этажа раскрылась опалубка (можно представить внезапно открывшуюся дверь), и бетон вылился за пределы спецплощадки.



— Сотрудники строительной компании пока не могут объяснить произошедшее. Говорят, что это неординарный случай, но мне кажется, что дело в неправильной работе подрядной организации, — сказал владелец испорченного «Хёндая».



Денис добавил, что после звонка в полицию на место приехал участковый. Он составил протокол осмотра места происшествия и записал примерный ущерб, ранее озвученный автовладельцем. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили эту информацию и сообщили о проведении проверки по факту случившегося.



Владелец «Хёндая» планирует отсудить у строительной компании деньги на ремонт.