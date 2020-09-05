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Пять легковушек попали под бетонный ливень в Воронеже

Пять легковушек попали под бетонный ливень в Воронеже (3 фото)

Автор:
05 сентября 2020 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобиль   бетон   воронеж   парковка   стоянка   ущерб   
852
3
Утром, 4 сентября, пятерых автовладельцев ждал неприятный сюрприз: на их машины, припаркованные у дома № 10 на улице Моисеева (Ленинский район), обрушился поток жидкого бетона.

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Метки: автомобиль   бетон   воронеж   парковка   стоянка   ущерб   
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25k
Игорь 6 часов назад
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91
alblack 8 минут назад
Авто припаркованы не у дома №10, а у стройки
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14k
Anna Час назад
Пять легковушек попали под бетонный ливень в Воронеже
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Эти владельцы, кидающие свои помойки под забором стройки - реальные долпоепы!
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9k
Джон Уик 3 часа назад
Я вообще никогда не ставлю машину рядом со стройкой. Даже просто капельки всякой строительной фигни могут навредить машине.
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25k
Игорь Джон Уик 2 часа назад
Массаж машине часто делаете? Витаминами кормите? Поглаживаете выхлопную трубу?
Просто капельки дождя могут расстроить машину, и навредить - чего только в атмосфере теперь не летает...
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2k
Voland 4 часа назад
хм... Крыша - целая. Вмятин на кузове не видно (ну коцки скорее всего есть). Стекло... сам выбил, наверное: не смог открыть дверь, а нужно было что-то забрать (или усугубить последствия). Так-то там на ремонт копейки: отстирать все, немного шпакли и перекрасить в круг... ну 100к максимум... но если можно новую тачку поиметь, то зачем честность? Особенно если та штука, что на плечах посредством шеи крепится, не работает при парковке?
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4k
Серега 5 часов назад
"Ещё несколько минут, и для моего ребёнка это утро могло бы закончиться трагично" - ну только если бы сверху прилетело, а так - для машины разбитое окно и запачканное сиденье. По описанию я ожидал что там вдавленная крыша, смятые стойки, и все это прям до водительского сиденья - а так по фото, фигня.

400 тысяч? Водительское сиденье, торпеда с рулем и обшивка двери будет стоит пол машины?
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59
............ Серега 5 часов назад
с учетом ее стоимости в 600.000 с небольшим
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10k
Анатолий Соколов Серега 4 часа назад
из-за засохшего раствора сильно не заметно, то там вся машина в мелких вмятинках от щебня ( который входит в состав бетона ).
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2k
Voland Анатолий Соколов 4 часа назад
ну есть эти мелкие вмятинки... И? Это лечится граммами шпакли, а не 400к+
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14k
Anna Voland Час назад
себе на лицо шпаклю наложи, и в руки себе наложи
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717
Сергей 6 часов назад
"не стой под стрелой"(С)
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293
andrey 6 часов назад
ставить авто возле стройки ? так себе решение !
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