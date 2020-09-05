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Вещи, которые мы все делали в школе

Вещи, которые мы все делали в школе (14 фото)

Автор:
05 сентября 2020 13:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вещи   привычки   школа   
714
14

Первого сентября волей-неволей вспоминаешь свои школьные годы. Для кого-то это был трудный период, для кого-то - самый счастливый. Но этот период был и он навсегда останется в нашей памяти, как и те мелочи, которые мы все делали: пытались цифрами написать на калькуляторе какое-то слово, раскачивались на стульях, плевались жеваными бумажками через пустую ручку...Да чего только не было!

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Метки: вещи   привычки   школа   
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56k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вещи, которые мы все делали в школе
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86k
сапер Водичка Полчаса назад
Вещи, которые мы все делали в школе
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944k
Сергей Час назад
Кто вспомнит это?
Кто вспомнит это?
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562
Павел Александр 37 минут назад
А со временем пришло понимание:
я здесь живу (в этом подъезде, доме, дворе...), зачем гадить себе под дверь? За ремонт всё равно платить мне...
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2k
Egoro Павел Полчаса назад
Вот и я о том же. Но! Тогда это было весело, понимание пришло с возрастом.
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12k
Александр Павел 12 минут назад
Да... А сейчас в подъезд захожу - весь лифт в "каля-маля"...
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944k
Сергей Александр 5 минут назад
Раньше было понятнее: "М+В=Л", "Петя дурак" и т.д.
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12k
Александр Сергей Полминуты назад
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78k
Taras Kozalupko Час назад
А мы на уроке труда молоток делали.
Х.З. зачем, в городе было 10 школ, по 25-27 пацанов на потоке.
Куда трудовики сбывали каждый год почти 300 молотков, великая Советская тайна
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944k
Сергей Taras Kozalupko Час назад
А мы - плоскогубцы! Вопрос тот-же!
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16k
turyst Taras Kozalupko Час назад
Мой молоток, до сих пор жив.
И у меня дома.
Цельнометаллический.
С выточенной на токарном станке ручкой.
И "головкой", выпиленной из костыля крепления трамвайных рельс!
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2k
Egoro Taras Kozalupko Час назад
И я делал в 9 классе.
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12k
Александр Сергей 45 минут назад
А мы керны и зубила... Вопрос остаётся
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653
Kariya 2 часа назад
Синяя часть стиралки не для ручки??
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16k
turyst Сергей Час назад
Это, если новые страницы не вставлять. :)
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2k
Egoro Сергей 59 минут назад
2 дневника легко обнаруживались "классной".
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4k
pilgrimnl Kariya 56 минут назад
для ручки были иголка и лезвие
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12k
Александр Сергей 39 минут назад
Учи учёного...
Я сразу 3 штуки брал. Мама, по совету деда (полковник Генштаба, секретчик) первый и пронумеровывала, и даже прошивала... Да, при подмене приходилось трудно, но... Весь "обман" вскрылся только на выпускном...
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56
............ Kariya Полчаса назад
там на двухцветном ластике, один цвет помягче( по моему оранжевый) а синий жестче, для разных типов карандашей
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