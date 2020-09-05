Вещи, которые мы все делали в школе

Первого сентября волей-неволей вспоминаешь свои школьные годы. Для кого-то это был трудный период, для кого-то - самый счастливый. Но этот период был и он навсегда останется в нашей памяти, как и те мелочи, которые мы все делали: пытались цифрами написать на калькуляторе какое-то слово, раскачивались на стульях, плевались жеваными бумажками через пустую ручку...Да чего только не было!
Как писали друг другу записки. Главное, чтобы учительница не поймала и не начала читать записку вслух
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я здесь живу (в этом подъезде, доме, дворе...), зачем гадить себе под дверь? За ремонт всё равно платить мне...
Х.З. зачем, в городе было 10 школ, по 25-27 пацанов на потоке.
Куда трудовики сбывали каждый год почти 300 молотков, великая Советская тайна
И у меня дома.
Цельнометаллический.
С выточенной на токарном станке ручкой.
И "головкой", выпиленной из костыля крепления трамвайных рельс!