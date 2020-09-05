Вещи, которые мы все делали в школе

Первого сентября волей-неволей вспоминаешь свои школьные годы. Для кого-то это был трудный период, для кого-то - самый счастливый. Но этот период был и он навсегда останется в нашей памяти, как и те мелочи, которые мы все делали: пытались цифрами написать на калькуляторе какое-то слово, раскачивались на стульях, плевались жеваными бумажками через пустую ручку...Да чего только не было!