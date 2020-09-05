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Как выглядит космос на самом деле

Как выглядит космос на самом деле (12 фото)

Автор:
05 сентября 2020 07:31
Метки: космос   факты   фото   
555
12
В интернете полно красочных фотографий космоса — на снимках наша галактика выглядит ошеломляюще яркой и светлой, будто подсвеченная специально несколькими невероятно огромными прожекторами. Но если вы хоть немного скептик, то вряд ли готовы поверить этим красочным картинкам.

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Метки: космос   факты   фото   
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12k
Юрий 58 минут назад
Фото из НАСА Млечного пути, нашей Галактики. Без фильтров и подсветки...
Фото из НАСА Млечного пути, нашей Галактики. Без фильтров и подсветки...
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Александр 51 минуту назад
А в честь чего Плутон величественным стал?
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vikklu 51 минуту назад
Эх, посмотреть бы их всех своими глазами...
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vikklu 49 минут назад
Как выглядит космос на самом деле
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65k
ЮрГен vikklu 22 минуты назад
Как выглядит космос на самом деле
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Сергей

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