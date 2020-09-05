Как выглядит космос на самом деле

В интернете полно красочных фотографий космоса — на снимках наша галактика выглядит ошеломляюще яркой и светлой, будто подсвеченная специально несколькими невероятно огромными прожекторами. Но если вы хоть немного скептик, то вряд ли готовы поверить этим красочным картинкам.
Гораздо правдоподобнее выглядят снимки, собранные известным популяризатором науки, Майклом Бенсоном. Для своей выставки, Otherworlds: Visions of Our Solar System, Бенсон запросил фотографии из NASA — космические аппараты не очень-то склонны приукрашать действительность фильтрами и прочими хитростями профессионального фотографа. Смотрите же, как на самом деле выглядит наш космос.
Гребни ледяных гор и разломы коры ледяной же оболочки Европы, одной из многих лун Юпитера. Galileo, 29 марта 1998 года.
Величественная тень колец Сатурна падает на саму планету и оба ее спутника. Мимас и Тетис. Мимас — маленькая черная точка у левой вертикальной тени, Тетис расположен правее. Cassini, 16 июля 2005 года.
Марс. Снимок принадлежит все той же Розетте — фотография была сделана на пути аппарата к комете Чурюмова-Герасименко.
А это наша Земля. Карибское море будто бы подсвечено огромным прожектором — этот феномен появляется, когда лучи солнца рефлексируют от поверхности воды.
Фотография Сатурна, сделанная путем наложения 36 снимков друг на друга — использовались красные, зеленые и голубые фильтры. Cassini, октябрь 2005 года.
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