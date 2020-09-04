Просто интересные фотографии известных людей.
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Булат Окуджава в своем кабинете. 24 марта 1982 года. Фото Владимира Савостьянова /Фотохроника ТАСС/
4.
Режиссер мультфильма Чебурашка и крокодил Гена Роман Качанов и артисты, озвучивающие роли героев в фильме , Клара Румянова и Василий Ливанов. 1974 год. Фото Владимира Родионова/РИА Новости
5.
Канада. Виннипег. Кубок Канады по хоккею. Репортаж ведут советские комментаторы Николай Озеров и Евгений Майоров. 4 сентября 1981 года. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/
6.
Диктор Центрального телевидения Татьяна Веденеева. 15 мая 1982 года. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/
7.
Иллюзионист Амаяк Акопян на съемках телесериала "Игра в детектив". 3 ноября 1988 года /РИА Новости/
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Артисты из телевизионного театра миниатюр Кабачок "13 стульев": Зиновий Высоковский, Борис Рунге и Спартак Мишулин во время записи праздничной телепередачи "Голубой огонек". 1974 год. Фото С. Герасимова /Фотохроника ТАСС/
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Диктор Московского Телецентра Светлана Жильцова. 26 ноября 1965 года. Фото Валерия Генде-Роте /Фотохроника ТАСС/
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Тренер сборной команды СССР по хоккею с шайбой Анатолий Владимирович Тарасов. 22 февраля 1970 года. Фото Валентина Соболева и Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/
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Александр Иванов - поэт-пародист ведущий телевизионной передачи "Вокруг смеха". 1979 год. Фото Игоря Зотина и Петра Носова /Фотохроника ТАСС/
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Укротительница Маргарита Назарова и тигр Пурш на палубе теплохода во время съёмок фильма «Полосатый рейс». Фото Бориса Рябинина /РИА Новости/
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Журналист и путешественник, ведущий телевизионной программы "Клуб кинопутешествий" Юрий Сенкевич. 1982 год. Фото Владимира Вяткина /РИА Новости/
15.
Актеры Евгений Евстигнеев, Леонид Филатов и Вячеслав Невинный в спектакле "Игроки XXI века" в постановке театра "АРТель АРТистов Сергея Юрского. Фото Александра Макарова /РИА Новости/
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Людмила Савельева, Галина Польских, Олег Видов с кубинской киноактрисой Еслиндой Нуньес. 18 июля 1973 года. Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/
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Народный артист СССР Михаил Николаевич Румянцев (клоун Карандаш). 1973 год. Фото Бориса Кауфмана /РИА Новости/
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Писатель Константин Симонов (в центре) и Маршал Советского Союза Иван Конев на рыбалке. 1966 год. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/
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Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
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