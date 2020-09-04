Как выглядели бы персонажи фильмов

Все мы помним, что шестнадцатилетнюю Золушку играла тридцатисемилетняя Янина Жеймо, а семнадцатилетнюю Нину Соломатину в "Карнавале" - Ирина Муравьёва, которой тоже уже было за тридцать. Двадцатилетнего Пьера Безухова в "Войне и мир" играл Сергей Бондарчук, которому уже было за сорок пять. А роль Элен Курагиной, которой по книге было двадцать два, Бондарчук отдал своей сорокалетней супруге - Ирине Скобцевой.



Как я уже сказал, примеров очень много. Как и причин, почему так вышло. Но давайте представим, что свои известные роли актёры получили вовремя - когда их возраст соответствовал литературным героям. Как бы тогда выглядели известные киноперсонажи?