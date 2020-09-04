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Как выглядели бы персонажи фильмов

Как выглядели бы персонажи фильмов (11 фото)

Автор:
04 сентября 2020 15:20
Сообщество : Кино
Метки: книг   персонажи   фильм   
1195
11
Как выглядели бы персонажи фильмов, если бы актёры играли их в том же возрасте, что и персонажи книг.
Ни для кого не секрет, что в фильмах, которые сняты по книгам, довольно часто молодых персонажей играют довольно возрастные актёры. Примеров - масса!

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Метки: книг   персонажи   фильм   
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9  комментариев
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3k
Тамара 2 часа назад
Людовику 13, из тех же Мушкетеров, в начале эпопеи было 20-22 года.
А Табакову - 40-45, на вскидку.
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2k
KL11 2 часа назад
Терехова в мушкетерах ... как бы помягче... ни какая игра.
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20k
Е-Лена 2 часа назад
Думаю, всё правильно в фильмах сделано.
Мало того, что реальные люди в то время не выглядели бы так молодо, как сегодняшние их ровесники. Но и наше восприятие возраста значительно отличается от тогдашнего.
Старик Иван Сусанин (по некоторым данным) - 32 года. Дочь на выданье - 16 лет (значит, он зачал её в 15!!!)
Старуха процентщица - 42 года.
Дряхлеющий старик Каренин - 48 лет...
Или вот еще, из записок 16-летнего Пушкина: «В комнату вошел старик лет тридцати» это о Карамзине.
А вот - слова Тынянова о том же: «Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года возраст угасания».
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52k
7guest Е-Лена Час назад
Внимательно перечитайте "Преступление и наказание". Почти в самом начале книги есть точное описание возраста старухи-процентщицы. Точно не помню, но по-моему 57.
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20k
Е-Лена 7guest Час назад
Вы правы.
Стала проверять - наткнулась на интересный пост.
https://mihalych-lv.livejournal.com/500398.htmlhttps://mihalych-lv.livejournal.com/500398.html
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3k
Александр Зотов Е-Лена 53 минуты назад
мне в 16 лет 30 летние тоже старикашками уже казались
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8k
кира Александр Зотов 7 минут назад
Первоклассникам старшеклассники казались "убеленными сединами" дядями и тетями.
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5k
Игорь Мочалов 2 часа назад
-и сколько же вам лет, дитя моё?
-ах, много сударь, много... Восемнадцать...
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