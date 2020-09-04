Как выглядели бы персонажи фильмов, если бы актёры играли их в том же возрасте, что и персонажи книг.
Ни для кого не секрет, что в фильмах, которые сняты по книгам, довольно часто молодых персонажей играют довольно возрастные актёры. Примеров - масса!
Ни для кого не секрет, что в фильмах, которые сняты по книгам, довольно часто молодых персонажей играют довольно возрастные актёры. Примеров - масса!
Все мы помним, что шестнадцатилетнюю Золушку играла тридцатисемилетняя Янина Жеймо, а семнадцатилетнюю Нину Соломатину в "Карнавале" - Ирина Муравьёва, которой тоже уже было за тридцать. Двадцатилетнего Пьера Безухова в "Войне и мир" играл Сергей Бондарчук, которому уже было за сорок пять. А роль Элен Курагиной, которой по книге было двадцать два, Бондарчук отдал своей сорокалетней супруге - Ирине Скобцевой.
Как я уже сказал, примеров очень много. Как и причин, почему так вышло. Но давайте представим, что свои известные роли актёры получили вовремя - когда их возраст соответствовал литературным героям. Как бы тогда выглядели известные киноперсонажи?
Как я уже сказал, примеров очень много. Как и причин, почему так вышло. Но давайте представим, что свои известные роли актёры получили вовремя - когда их возраст соответствовал литературным героям. Как бы тогда выглядели известные киноперсонажи?
К примеру Шерлок Холмс. Василий Ливанов начал играть этого персонажа в 43 года.
Но на момент знакомства с Ватсоном, Холмсу было 27 лет. Вот снимок Василия Ливанова приблизительно в этом возрасте.
Ватсон был старше Холмса на пару лет. Виталию Соломину роль досталась в 37 лет.
А Ватсону, соответственно, 29. То есть выглядеть он должет был как-то так.
Перейдём к другому фильму - «Д’Артаньян и три мушкетёра».
Михаилу Боярскому, сыгравшему д’Артаньяна, на момент съёмок фильма было 28 лет.
Михаилу Боярскому, сыгравшему д’Артаньяна, на момент съёмок фильма было 28 лет.
А гасконцу, когда он прибыл в Париж за славой и деньгами, было, по роману Дюма, всего 18.
Миледи в том же фильме сыграла 35-летняя Маргарита Терехова.
А в книге леди Винтер было около двадцати пяти.
В фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова блестяще сыграл сорокалетний Владимир Высоцкий
Но в книге братьев Вайнеров "Эра милосердия", по которой снят фильм, Жеглову всего 25-26 лет, а значит выглядеть он должен был как-то так.
Хочу сразу отметить - мне очень нравится как играют своих персонажей вышеперечисленные актёры, а наши фильмы про Шерлока Холмса и д’Артаньяна - в числе самых любимых. Этот материал не попытка принизить или обидеть замечательных актёров. А просто попытка восстановить, своего рода, историческую несправедливость к любимым персонажам книг.
Хочу сразу отметить - мне очень нравится как играют своих персонажей вышеперечисленные актёры, а наши фильмы про Шерлока Холмса и д’Артаньяна - в числе самых любимых. Этот материал не попытка принизить или обидеть замечательных актёров. А просто попытка восстановить, своего рода, историческую несправедливость к любимым персонажам книг.
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
- Знаменитые актёры, которые перевоплотятся в известную личность
- Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"
- Беги, Том, беги!: сколько пробегает Том Круз в своих фильмах
- Фильмы, которые можно описать одним предложением
1
Новости партнёров
Загрузка...
А Табакову - 40-45, на вскидку.
Мало того, что реальные люди в то время не выглядели бы так молодо, как сегодняшние их ровесники. Но и наше восприятие возраста значительно отличается от тогдашнего.
Старик Иван Сусанин (по некоторым данным) - 32 года. Дочь на выданье - 16 лет (значит, он зачал её в 15!!!)
Старуха процентщица - 42 года.
Дряхлеющий старик Каренин - 48 лет...
Или вот еще, из записок 16-летнего Пушкина: «В комнату вошел старик лет тридцати» это о Карамзине.
А вот - слова Тынянова о том же: «Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года возраст угасания».
Стала проверять - наткнулась на интересный пост.
https://mihalych-lv.livejournal.com/500398.htmlhttps://mihalych-lv.livejournal.com/500398.html
-ах, много сударь, много... Восемнадцать...