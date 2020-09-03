Самые крутые автономера в России будут продавать на Госуслугах миллионов по шесть

За 5 тысяч рублей можно будет повыбирать из "простых" номеров без повторяющихся символов - это вариант-минимум. Дороже всего обойдутся номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ): их стоимость стартует от 600 тысяч.

Но это еще далеко не конечная цифра: по задумке Минэкономики, регионы могут увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз! Поэтому и начальная стоимость "крутого" автономера, возможно, будет составлять шесть миллионов. А для мотоцикла - 2 миллиона рублей.

И это еще не всё: торги продлятся целый месяц, и каждого автовладельца допустят максимум к пяти аукционам.