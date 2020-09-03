Самые крутые автономера в России будут продавать на Госуслугах миллионов по шесть

Минэкономики подготовило проект постановления о правилах продаж «красивых» регистрационных номеров для автомобилей и мотоциклов. Документ ушел на рассмотрение в правительство: предполагается, что он начнет действовать с 2022 года. Хотя эксперты прогнозируют, что всё еще затянется...
Новые правила предполагают, что автовладелец, мечтающий об особенном номерном знаке, выберет сочетание букв и цифр на портале госуслуг. А затем будет выкупать право на него на аукционе, начальная цена на котором известна гражданину заранее. Для этого Минэкономики предлагает 13 вариантов тарифов - для разных вариантов цифро-буквенных сочетаний.
За 5 тысяч рублей можно будет повыбирать из "простых" номеров без повторяющихся символов - это вариант-минимум. Дороже всего обойдутся номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ): их стоимость стартует от 600 тысяч.
Но это еще далеко не конечная цифра: по задумке Минэкономики, регионы могут увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз! Поэтому и начальная стоимость "крутого" автономера, возможно, будет составлять шесть миллионов. А для мотоцикла - 2 миллиона рублей.
И это еще не всё: торги продлятся целый месяц, и каждого автовладельца допустят максимум к пяти аукционам.
Но это еще далеко не конечная цифра: по задумке Минэкономики, регионы могут увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз! Поэтому и начальная стоимость "крутого" автономера, возможно, будет составлять шесть миллионов. А для мотоцикла - 2 миллиона рублей.
И это еще не всё: торги продлятся целый месяц, и каждого автовладельца допустят максимум к пяти аукционам.
На этот момент в РФ проводятся коммерческие онлайн-аукционы, на которых по оценке Минэкономики средняя цена престижного номера равняется 300 тысячам рублей.
А вот “Коммерсантъ” обнаружил, что номер У 999 УУ 99 можно купить за 18 миллионов, А 444 АА 77 - за пять "лимонов", и А222АА77 или О888ОО97 - всего-то за 3,5 миллиона рублей. "По новым правилам, покупая машину с "красивым" номером, новый собственник также должен будет заплатить государству его аукционную цену", - пишет издание.
В проекте постановления уже нашли много неучтенных моментов. Так, глава союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева напоминает, что многие готовы также платить за "зеркальные" сочетания цифр — типа 717, 828 и т. д.
А зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации, коллекционер автономеров Петр Шляхин рекомендует прописать для них отдельные тарифы для популярных в некоторых регионах буквенных сочетаниях: например, АМР в Москве или КРА в Чечне...
А вот “Коммерсантъ” обнаружил, что номер У 999 УУ 99 можно купить за 18 миллионов, А 444 АА 77 - за пять "лимонов", и А222АА77 или О888ОО97 - всего-то за 3,5 миллиона рублей. "По новым правилам, покупая машину с "красивым" номером, новый собственник также должен будет заплатить государству его аукционную цену", - пишет издание.
В проекте постановления уже нашли много неучтенных моментов. Так, глава союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева напоминает, что многие готовы также платить за "зеркальные" сочетания цифр — типа 717, 828 и т. д.
А зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации, коллекционер автономеров Петр Шляхин рекомендует прописать для них отдельные тарифы для популярных в некоторых регионах буквенных сочетаниях: например, АМР в Москве или КРА в Чечне...
Меня интересует, продолжат ли выдавать автономера с буквами АУЕ и планируется ли изъятие уже выданных? https://t.co/BJBr7saeFq— Ослышки по Фрейду (@yeskela_niranap) August 17, 2020
Сразу видно уровень доходов того, кто это предложил. По себе суки меряют.— Aleks Dran (@AleksDran) September 3, 2020
Подождите - автономера с аукционов будут продавать на гос.портале. Так вот если ты продаёшь машину «с номерами» другому - будь добр заплати аукционную установленную цену или верни номер, за который уже платил при выдаче. Масло масляное...— Slava D'f (@Slava_Df) September 3, 2020
Арабский бизнесмен отдал три миллиона долларов за необычный номер для своего авто
23-летний житель Арабских Эмиратов не пожалел 10 миллионов дирхамов, чтобы заполучить эксклюзивный номерной знак. В ходе аукциона ему досталась уникальная табличка с цифрой "два".
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"Красивый" номер на каком нибудь солярисе или средненькой тачке - знай, мент!
На очень дорогой машине - ясно что человеку денег некуда девать
На бизнес или просто дорогой или когда-то дорогой машине - дебил в духе: жру доширак, зато с айфоном.
Т.е. когда вижу машину с красивым номером, во мне это вызывает лишь негативные эмоции: владелец машины либо говно либо дебил. И дело не в красивых сочетаниях, они-то красивые, но ездят на них в большинстве говнюки и дебилы, чем и вызывают ассоциацию на всех остальных.
А когда вижу очень дорогую машину, но с совершенно обычным номером, есть шанс что человек честным трудом заработал на такую машину, знает цену денег и не тратится на всякую хухню. Странное дело - обращать внимание на обычные номера... Но живу в московском регионе, встретить кайен или лексус лх на обычных номерах - это большая редкость)) Как минимум - "зеркальные" или обязательно АА, ОО, АМР и прочие.
Рулетки, как налог на глупость - ограничили.
Ну пусть хоть такой налог на богатых будет.
Очень интересно, то есть сначала заплатил первый владелец, а потом и второй, причем не первому, а государству?
Вспомнилось:
Кому эти номера нужны? Какой комплекс должен быть у желающего купить номер?
Дела с ценами на нефть пипец как плохи, улучшения не предвидится. Давайте дебилам любящим понтоваться будем продавать фантики за ох.енные цены. Лох не мамонт, не вымрет. Для сравнения, в Германии любой свободный желаемый номерной знак стоит... наберите воздуха в грудь... готовы?! 10 евро + 2,70 за резервирование на 30 дней онлайн... Занавес.
Так вот у моего города MI.
Поэтому все, кто на мини, ездят с номерами MINI, а там уже 9ки, 7ки, 6ки, даты рождения и тд