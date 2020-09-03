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Самые крутые автономера в России будут продавать на Госуслугах миллионов по шесть

Самые крутые автономера в России будут продавать на Госуслугах миллионов по шесть (8 фото)

Автор:
03 сентября 2020 23:22
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   аукцион   госуслуги   деньги   номера   правительство   регистрация   
889
8
Минэкономики подготовило проект постановления о правилах продаж «красивых» регистрационных номеров для автомобилей и мотоциклов. Документ ушел на рассмотрение в правительство: предполагается, что он начнет действовать с 2022 года. Хотя эксперты прогнозируют, что всё еще затянется...

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Метки: авто   аукцион   госуслуги   деньги   номера   правительство   регистрация   
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27  комментариев
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8k
Andrey Komarov 3 часа назад
Расскажите мне, какие у человека должны быть комплексы, что бы покупать такую х@рню?
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1k
John 5 минут назад
Самая "блатная" контора - судя по красивым номерам...

Самая "блатная" контора - судя по красивым номерам...
Самая "блатная" контора - судя по красивым номерам...
Самая "блатная" контора - судя по красивым номерам...
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12k
vikklu 40 минут назад
Ну и пускай любители дешёвых понтов платят хорошие деньги. Ещё бы их в бюджет для лечения детей пустить, вообще замечательно было бы.
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60
Ингеборг Дапкунайтович Час назад
рпц против номеров 666) вообще-то это хорошие номера против ДПСников))
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7k
Мегапихель Час назад
Когда вижу "красивый" номер на машине, это сразу вызывает некоторую мозговую деятельность и эмоции:
"Красивый" номер на каком нибудь солярисе или средненькой тачке - знай, мент!
На очень дорогой машине - ясно что человеку денег некуда девать
На бизнес или просто дорогой или когда-то дорогой машине - дебил в духе: жру доширак, зато с айфоном.

Т.е. когда вижу машину с красивым номером, во мне это вызывает лишь негативные эмоции: владелец машины либо говно либо дебил. И дело не в красивых сочетаниях, они-то красивые, но ездят на них в большинстве говнюки и дебилы, чем и вызывают ассоциацию на всех остальных.

А когда вижу очень дорогую машину, но с совершенно обычным номером, есть шанс что человек честным трудом заработал на такую машину, знает цену денег и не тратится на всякую хухню. Странное дело - обращать внимание на обычные номера... Но живу в московском регионе, встретить кайен или лексус лх на обычных номерах - это большая редкость)) Как минимум - "зеркальные" или обязательно АА, ОО, АМР и прочие.
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Да хоть по сто лямов! Лично мне пофиг, как обдерут понтующихся дураков.
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236
Vital Idol 2 часа назад
нет таких цен...
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1k
K_II_T 2 часа назад
Прогрессивной шкалы налогообложения нет.

Рулетки, как налог на глупость - ограничили.

Ну пусть хоть такой налог на богатых будет.
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603
Вальдемар 2 часа назад
А я бы купил, и серии НАХ и ХЕР считаю самыми блатными
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236
Vital Idol Вальдемар 2 часа назад
http://gosnomerus.com/plate/search?number=н***ах&region=&region_id=&city_id=&price_min=&price_maxhttp://gosnomerus.com/plate/search?number=н***ах&region=&region_id=&city_id=&price_min=&price_max=
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6k
Andrei 2 часа назад
"По новым правилам, покупая машину с "красивым" номером, новый собственник также должен будет заплатить государству его аукционную цену",

Очень интересно, то есть сначала заплатил первый владелец, а потом и второй, причем не первому, а государству?
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646
Карл Такойто Andrei 2 часа назад
Или лишать номера будут,и выдавать обычный
Зачем стричь одну овцу один раз если можно много
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646
Карл Такойто 2 часа назад
Да во многих странах Европы уже давно существует эта практика,самое дорогое правда что то в районе 5000евро за номер,когда можешь вместо номера что хочешь написать,имя,слово и т.д. По сути это деньги из воздуха,которые люди платят добровольно,идея хорошая. Но в России эту тему уже лет 5 мурыжат,сейчас вот аж к 2022 планируют,с этого конечно ржу
Прописать в программу комбинации номеров за которые надо платить определенную пошлину,вроде не сложно,везде как то за пару недель на крайний случай месяцев с этой архисложной задачей справлялись,но тут свой путь,все не быстро да
Аукционы, ещё и инициатива,если купил с красивым номером тоже плати(такого маразма нигде нет,но тут видимо нельзя ни копеечки чтобы мимо
) Короче
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6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Предлагали раз вы подарок "красивый номер" - накуй он мне нужен, не малолетка за красивыми цифрами бегать. Друг недавно ларгус на учёт ставил попался номер 555. А как быть с красивыми номерами которые в своё время ставили на мусоровозы? Теперь они денег стоят
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19
............ 3 часа назад
чинушам халтурку подкинули, а то бедным мало все, поди штаны слетают от недоедания, понятно установленный процент пойдет в "казну"
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6k
albedo 3 часа назад
Эх, комплексы.
Вспомнилось:
Ссылка youtu.be
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12k
Алан 3 часа назад
Владелец компании, в которой я работаю, ездит на простых номерах. А состояние у него, по данным Форбс, больше 4 ярдов.
Кому эти номера нужны? Какой комплекс должен быть у желающего купить номер?
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24k
Aqueronte Алан 3 часа назад
Рогачев?
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2k
Serg Алан 2 часа назад
Это эдакий синдром Наполеона. Для такого человека будет остро необходимо самоутверждение в обществе для нормального существования и оценки самого себя. Так как природа не наградила его талантами и умом, добиться признания в обществе не получилось, то нужно показать всем свое исключительное положение любой ценой. Отсюда болезненное самолюбие и стремление иметь возле себя только дорогие и крупные вещи.
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4k
Nobody Noname 3 часа назад
А вот как я прочитал этот пост:
Дела с ценами на нефть пипец как плохи, улучшения не предвидится. Давайте дебилам любящим понтоваться будем продавать фантики за ох.енные цены. Лох не мамонт, не вымрет. Для сравнения, в Германии любой свободный желаемый номерной знак стоит... наберите воздуха в грудь... готовы?! 10 евро + 2,70 за резервирование на 30 дней онлайн... Занавес.
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13k
Юлия Nobody Noname 2 часа назад
Первые буквы это город (районный центр)
Так вот у моего города MI.
Поэтому все, кто на мини, ездят с номерами MINI, а там уже 9ки, 7ки, 6ки, даты рождения и тд
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
а зачем они нужны ?
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10k
поручик Ржевский 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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