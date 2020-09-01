Опять Сочи жжёт: на этот раз продавщица в кафе озверела из-за музыки

По сообщениям очевидцев, группа людей сидела на пляже и слушала музыку. Но находились они рядом с пляжным кафе, в котором также играла музыка. Возможно продавщице была чужда музыка отдыхающих, но она решила это прекратить и вылила на них ведро воды со второго этажа (на котором располагалось заведение). У молодых людей был также грудной ребёнок, который очень испугался сего действия.

Взбешённый папаша пошёл громить кафе.



Продавщица не растерялась и решила тоже побросать пиво, стаканы и кружки.



Примерно в этот момент и начинается видео: