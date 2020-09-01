Опять Сочи жжёт: на этот раз продавщица в кафе озверела из-за музыки

Накануне на пляже Коралл произошла потасовка между отдыхающими и продавщицей.
По сообщениям очевидцев, группа людей сидела на пляже и слушала музыку. Но находились они рядом с пляжным кафе, в котором также играла музыка. Возможно продавщице была чужда музыка отдыхающих, но она решила это прекратить и вылила на них ведро воды со второго этажа (на котором располагалось заведение). У молодых людей был также грудной ребёнок, который очень испугался сего действия.
Взбешённый папаша пошёл громить кафе.
Продавщица не растерялась и решила тоже побросать пиво, стаканы и кружки.
Примерно в этот момент и начинается видео:
Взбешённый папаша пошёл громить кафе.
Продавщица не растерялась и решила тоже побросать пиво, стаканы и кружки.
Примерно в этот момент и начинается видео:
Интересна реакция двух мужчин за столом – везде валяется разбитая посуда, слышна ругань, а они как ни в чём не бывало продолжают общаться между собой.
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Недавнее происшествие на пляже:
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Всех на хер
Когда у вашей квартиры под окнами припаркуется неадекват с орущим сабом, в ы даже закрыв окно будете вместо музыки слышать только БУМ-БУМ-БУМ-БУМ!!! Очень неприятно по мозгам бьёт. Магнитофоны весна, электроника, романтика, с которыми мы в ссср шлялись по дворам на такое не были способны.
В сочи , что в кафе , магазинах , что у отдыхающих из колонок гавно-попса слышна везде и всюду ... лошиный край потому что ))
Походу перегрелась
Только строжайший запрет на преднамеренное грубое загрязнение среды обитания шумами с жесточайшими мерами для пресечения нарушений.