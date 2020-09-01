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Опять Сочи жжёт: на этот раз продавщица в кафе озверела из-за музыки

Опять Сочи жжёт: на этот раз продавщица в кафе озверела из-за музыки (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 10:41
Сообщество : Жить в России
Метки: лето   отдыхающие   пляж   продавец   разборки   сочи   
1843
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Накануне на пляже Коралл произошла потасовка между отдыхающими и продавщицей.

Источник:

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Метки: лето   отдыхающие   пляж   продавец   разборки   сочи   
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36  комментариев
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1k
Alphyn Час назад
Тот момент, когда не поддерживаешь ни одну из сторон. Ни быдло- продавца, поливающая людей из ведра, ни быдло- отдыхающих, которые любят включать свою музыку, орать и думать, что весь пляж для них.
Всех на хер
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5k
JACKAL 3 секунды назад
УльтраОллИнклюзифф по Сочински)))))
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2k
Борис Карабанов 4 минуты назад
Всегда было любопытно - каков же уклад психики, уровень интеллекта человека, который под словом "отдыхать" понимает оглушение себя и, непременно, окружающих дикой низкочастотной какофонией? Сплошь и рядом наблюдаю - выбираются люди из города на "отдых", на природу, приезжают на берег реки или лесного озера, где поют птицы, журчит вода, шелестят кроны деревьев, трогаемые ветром и..... "ДЫНЦ-ДЫНЦ-ДЫНЦ..." врубается чудовищный всёзаглужающий грохот и этот "отдых", порой, длиться несколько часов.
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756
Шурман 19 минут назад
Я не чего не могу сказать против колонок , в автобусах не езжу и поездах так же . Даже в советские времена брали с собой приемник или кто мог ставили машину и открывали все двери , спасибо хоть колонки С90 с усилком маяк не ставили , всем было все равно . Удочки ставили так же на пляже просто предупреждали что там леска . Вот такой был дружный СССР
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7k
Антон Семёныч Шурман 7 минут назад
Ни один советский магнитофон, ни один приемник, не долбили низами так, как долбит современная переносная и автомобильная аппаратура. И именно низкие частоты распространяются на большие расстояния и даже через стены и стёкла.
Когда у вашей квартиры под окнами припаркуется неадекват с орущим сабом, в ы даже закрыв окно будете вместо музыки слышать только БУМ-БУМ-БУМ-БУМ!!! Очень неприятно по мозгам бьёт. Магнитофоны весна, электроника, романтика, с которыми мы в ссср шлялись по дворам на такое не были способны.
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756
Шурман Антон Семёныч 4 минуты назад
В Европе бум бум уже отошло . Так же как и тюнинги машин с трубами и мопеды . Раньше нервировало теперь тишина на улицах . Полиция свое дело знает .
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89
Евгений Иванов 21 минуту назад
злому гению Мавроди в свое время в интервью журналу 'огонек' задали вопрос , что больше всего его угнетало в тюрьме ..на что он ответил что , ни нахождение в неволи , ни плохая еда , а русское радио и радио дача на часовой прогулке ))
В сочи , что в кафе , магазинах , что у отдыхающих из колонок гавно-попса слышна везде и всюду ... лошиный край потому что ))
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1k
ALEX 23 минуты назад
Какие курорты - такие и "люди"
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5k
KOSTELLO 44 минуты назад
Не оправдыыаю никого, но мужики пытаются с ней нормально говорить, а она орет, как будто в последней стадии истерики.
Походу перегрелась
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17k
BillyBonzz 52 минуты назад
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32k
dima423 53 минуты назад
сцуко ржач конечно... вот че мне в жизни такие ситуации не попадаются, весело же)) ...я б ее пивком полил для чтоб веселее жгла)))
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34k
Нанук Паналык 59 минут назад
Опять Сочи жжёт: на этот раз продавщица в кафе озверела из-за музыки
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1k
Дарвин и аморальная премия 59 минут назад
Да им еще повезло,что продавщица ведро дерьма не вылила на голову
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24k
Федор 59 минут назад
Лично мое мнение такое - если мы будем постить каждый бытовой конфликт в офисе, в школе,в магазине, на улице, в кафе или ресторане. А, еще такси забыл)) то необходимо отдельный сайт заводить)) Там бабушки будут с семАчками сидеть и вместо Малахова этот сайт смотреть.)) Обычная рутинная бытовуха, одна не с той ноги встала, другие очень сильно расслабились на отдыхе)) Ни чего интересного!
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690
Lovels Travel 59 минут назад
Адлер, пляж "Коралл". Казалась вполне адекватным человеком, всегда и спасибо вам, и пожалуйста. И пиво предалагала не то, а это, потому что посвежее.
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−15
радонеж Час назад
путенский электорат
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756
Шурман Час назад
Честно на видео я увидел только одну истеричку , остальные просто нормально пытались поговорить . Может быть есть другое видео в котором все понятно , в данный момент виновата продавщица . Ее пальцем не кто не тронул .
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756
Шурман Час назад
Кстати о каком ущербе она говорит если она сама бросала стаканы и испортила одежду людям , пиво очень странный предмет , пьется отлично а вот если не сразу застирать то пятна
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9k
Евгений Час назад
Абсолютно не поддерживаю действия продавщицы, но я бы вообще законодательно запретил ввозить или производить блютус колонки. Затрахали уже со своими "обстановка по кайфу", "вай мама кто это" и "ты пчела, я пчеловод". Ну не понимает народ, что музыкальные вкусы у всех разные. Кто то может вообще не хочет посторонних шумов.
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9k
Евгений Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Та ты хоть бузову с воровайками и золотым кольцом слушай, только у себя наушниках. Я считаю такую музыку говном и не хочу её слышать. Это это лично мое мнение и я никому его не навязываю. Почему же люди считаю, что они могут свои музыкальные вкусы навязывать другим?
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2k
Борис Карабанов Евгений 39 минут назад
У этих "меломанов" (читай приматов-дебилов) на этот случай есть убийственный ответ: не нравится - не слушай! Без чёткой и жёсткой законодательной базы по тишине трудно с ними бороться. Едет такой урод, скажем, по улице и непременно ещё и окна откроет, дескать, слушайте все, какая у меня прелесть!
Только строжайший запрет на преднамеренное грубое загрязнение среды обитания шумами с жесточайшими мерами для пресечения нарушений.
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1k
Дарвин и аморальная премия Евгений Полчаса назад
Нихрена ты в нормальной музыке не понимаешь
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9k
Евгений Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
У каждого свои критерии нормальной музыки. Как и нормальной еды и нормальной жизни. Смирись с тем, что не все разделяют твои вкусы - легче будет жить
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1k
Дарвин и аморальная премия Евгений 24 минуты назад
О ты загнал:критерии,еда,нормальная жизнь...... Прямо философ
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−59
............ Час назад
нормально бомбануло
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19k
Vazari Час назад
Вот поэтому, я никогда больше, с 2000 года, не ездил и не поеду на "курорты" черного моря.
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32k
dima423 Vazari 47 минут назад
я в этом году был на черном море, в 5* отеле все включено, свободный личный пляж с удобными лежаками, вкусная еда (никакого сравнения с турецким или египетским говном) вежливый, облизывающий тебя персонал... отлично отдохнул, все на хорошем европейском уровне + нет языкового барьера и лететь не долго, можно даже на поезде...
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756
Шурман dima423 21 минуту назад
Если не сложно чиркани место . Я на следующий год думаю . В этом я уже наотдыхался по Прибалтике и Франции .
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1k
ALEX dima423 18 минут назад
Фоточки с отдыха можно глянуть?
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19k
Vazari ALEX 11 минут назад
Да вот, на аватарке как раз оттуда) и Лухари отель и лухари прикид
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122
DoctorBetruger dima423 3 минуты назад
Что, ботик - невыездной?
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