Альтернативно одарённый человек на пляже

Пожилой мужчина на внедорожнике, видимо, возвращался с рыбалки.
И это необходимо было делать именно через пляж, расположенный недалеко от Лазаревского.
Автомобиль заносило по гальке прямо на туристов, а водитель невозмутимо продолжал ехать и не реагировал на нецензурные крики в его адрес.
Автомобиль заносило по гальке прямо на туристов, а водитель невозмутимо продолжал ехать и не реагировал на нецензурные крики в его адрес.
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Ну неужели нельзя было ХОТЯ БЫ выпихнуть дедульку из машины (пока тот сам остановился и сам открыл для себя дверь) и подождать приезда ДПСников до выяснения обстоятельств?
По*уизм со стороны и тех и этих к сожалению прогрессирует.
Ок, всё ясно