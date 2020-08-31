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Альтернативно одарённый человек на пляже

Альтернативно одарённый человек на пляже (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Лазаревское   внедорожник   нехороший человек   пляж   прицеп   рыбалка   
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Пожилой мужчина на внедорожнике, видимо, возвращался с рыбалки.

Источник:

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Метки: Лазаревское   внедорожник   нехороший человек   пляж   прицеп   рыбалка   
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21  комментарий
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4k
Pashuta 2 часа назад
Мда, ну и выдержка у людей. Вокруг столько камней, и в след ему никто даже не кинул...
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2k
Alex König 9 минут назад
Камень в стекло. пусть вызывает гайцов.
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7k
Star Link 44 минуты назад
Сколько интересного о себе услышал...
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174
liveevil 45 минут назад
А все только ОХать, АХать и материться в след умеют? Блин, поражает то, что лежат вещи людей, какой-то урод их давит без всяких задних мыслей, а всем просто НАПЛЕВАТЬ.
Ну неужели нельзя было ХОТЯ БЫ выпихнуть дедульку из машины (пока тот сам остановился и сам открыл для себя дверь) и подождать приезда ДПСников до выяснения обстоятельств?

По*уизм со стороны и тех и этих к сожалению прогрессирует.
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−61
............ 48 минут назад
да он в говно по ходу
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12k
Роман Час назад
Номера 123.
Ок, всё ясно
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537
Денис 2 часа назад
бухой. процентов на 100
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Альтернативно одарённый человек на пляже
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32k
dima423 2 часа назад
да кинули бы каждый по крупной галечке ему по окошка и некуй с такими разговаривать...а полез бы в залупу еще бы и по епальничку отоварили)
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757
Шурман 2 часа назад
Весело в России . У нас бы он максимум еще метра 3 проехал и все . Дальше полное лишение прав с пересдачей и штраф в районе 5 штук евро .
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757
Шурман dima423 2 часа назад
Если бы одному менту
их толпы особенно сейчас , с этим ковидом они как сцепи сорвались . Погода стоит хорошая и на море едут все кому не лень . Вот видео что происходило 3 недели назад , да и я тоже по заднице получил примерно полтора месяца назад , вышел на пляж не кого нет потому что погода хамно , поставил морские удочки с берега и вот тебе чудо через 20 минут пришли и говорят тебе что пирса не хватает ?
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32k
dima423 Шурман 2 часа назад
так тут на видео какой то дикий пляж, это же не в городе) да и может быть щас вызовут там гайцов и через 20 мин тоже приедут) Дебилы везде встречаются... в европпе на грузовиках в толпу народа террористы с криками аллах акбар врезаются, у нас слава богу хоть такого нету))
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2k
uutb Шурман 2 часа назад
Как-то тихо и мирно. И, что даже не одного магазина не "хлопнули"?
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757
Шурман uutb Час назад
В Бельгии это редкость даже среди демонстрантов , королевство маленькое найдут если не сегодня то завтра , а если найдут ты сам пожалеешь .
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757
Шурман dima423 43 минуты назад
Кстати вот видео в какую погоду я рыбачил :)) и смех и грех :)) они все равно пришли и докопались :) Фото это когда на их глазах еще и сибаса вытащил :)
Кстати вот видео в какую погоду я рыбачил :)) и смех и грех :)) они все равно пришли и докопались :) Фото это когда на их глазах еще и сибаса вытащил :)
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