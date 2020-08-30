Один из самых результативных лётчиков Второй мировой: Почему имя Николая Гулаева оказалось в тени

Самородок



Это был лётчик-самородок, входивший в первую десятку асов страны. Он никогда не мандражировал, быстро оценивал обстановку, его внезапная и результативная атака создавала панику и разрушала боевой порядок противника, что срывало прицельное бомбометание им наших войск. Был очень смел и решителен, часто приходил на выручку, в нём порой чувствовался настоящий азарт охотника,



– говорил о Николае Гулаеве Герой Советского Союза Фёдор Архипенко.



Николай Гулаев родился 26 февраля 1918 года в станице Аксайской в Ростовской области. Окончив семилетку он, как и многие ребята, поступил в ремесленное училище, после работал слесарем на одном из ростовских заводов. Ещё учась в школе, Николай занимался в аэроклубе, и это помогло ему попасть в Сталинградское авиационное училище в годы армейской службы. В 1940 году Гулаева распределили в авиацию ПВО. Когда началась война, Николай обеспечивал прикрытие одного из промышленных центров в тылу.



Боевой дебют Гулаева состоялся лишь в августе 1942 года. И уже 3 августа на борту его истребителя появилась первая звёздочка. Правда, за этот вылет Николаю был вынесен выговор. Молодой офицер ещё не успел получить допуск к полётам в тёмное время суток. Но как только в небе появились немецкие самолёты, он наряду со "стариками" ринулся в бой.



Позже жена Гулаева Нина рассказывала так о том случае.



Техник подшутил над ним. Говорит: "Слушай, что ты сидишь, вот самолёт готов, садись и лети". И этот глупый мальчик сел в самолёт и улетел.



На удивление всем без помощи прожекторов он сбил немецкий бомбардировщик. Когда Гулаев вернулся на аэродром, командир авиачасти сказал: "За то, что вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил вражеский самолёт, повышаю в звании и представляю к награде". С тех пор на самолёте Гулаева стали регулярно появляться звёзды.



В 1943 году его авиачасть направили в район Белгорода. Предстояла битва на Курской дуге. 14 мая Гулаев, отражая налёт немцев на аэродром Грушка, в одиночку вступил в бой с тремя пикирующими бомбардировщиками. Он приблизился к одному из них на малой высоте и сбил, по нему открыл огонь стрелок другого "Юнкерса", но Гулаев сбил и его. Когда дело дошло до третьего, то оказалось, что закончились патроны. Недолго думая, Гулаев пошёл на таран. Левым крылом своего истребителя "Як-1" он умудрился ударить по правой плоскости фашистского бомбардировщика, после чего тот начал падать. Вошёл в штопор и самолёт Гулаева. Но он удивительным образом смог выровнять машину и посадить её. Вернувшись в часть, Николай лишь немного передохнул и снова ринулся в бой. За этот вылет он был награждён орденом "Красного Знамени".



В каждый вылет сбивал по самолёту



Июль 1943 года стал для Гулаева особенно жарким. В самом начале месяца в составе четвёрки советских истребителей он атаковал немецкую армаду из 100 самолётов. Используя фактор внезапности, он со своим звеном смог сбить 4 бомбардировщика и 2 истребителя. Все наши лётчики и самолёты тогда уцелели. Но на этом боевые удачи того дня не закончились. Уже вечером стало известно, что звено Николая уничтожило 16 вражеских самолётов. Это невероятно, но почти в каждый свой вылет Гулаев сбивал по одному или несколько вражеских самолётов. Сослуживцы Николая утверждали, что многие свои победы он часто записывал на ведомых, помогая им таким образом получать награды и деньги. Некоторые полагают, что общее число самолётов, сбитых Гулаевым в годы войны, могло достигать 90.



Мне папа говорил: "Когда мы вылетали, я вот собью самолёт там, два. Один я обязательно ведомому отдам. Тот сбивает, этот его прикрывает. Несправедливо, значит". Он отдавал своему ведомому сбитый самолёт,



– вспоминала дочь Николая Гулаева Татьяна.



28 сентября 1943 года заместителю командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка старшему лейтенанту Гулаеву Николаю Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.



В начале 1944 года Гулаева назначили командиром эскадрильи. Он принимал участие в битве за Днепр, освобождал Правобережную Украину. Он никогда не боялся рисковать собой, но с той же лёгкостью рисковал и подчинёнными. Часто брал с собой в бой необстрелянных новичков, что многие считали неоправданным.



В марте 1944-го Гулаев получил короткий отпуск домой. Но долгожданное свидание с родными было омрачено известием о смерти отца. Как выяснилось, его казнили фашисты. В часть Николай вернулся замкнутым, несговорчивым и обозлённым. С тех пор он стал сражаться в небе с каким-то неистовым остервенением.