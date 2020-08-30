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Один из самых результативных лётчиков Второй мировой: Почему имя Николая Гулаева оказалось в тени

Один из самых результативных лётчиков Второй мировой: Почему имя Николая Гулаева оказалось в тени (2 фото)

Автор:
30 августа 2020 18:32
Метки: ВОВ Герои   Герой Cоветского Cоюза   Николай Гулаев   вов   лётчик   
1277
2
По соотношению числа сбитых самолётов врага и количества проведённых воздушных боев дважды Герой Советского Союза Николай Гулаев был лучшим лётчиком-истребителем Второй мировой войны среди всех воющих стран. Его имя в сороковые годы стояло в одном ряду с Покрышкиным и Кожедубом, но по роковому стечению обстоятельств он всю свою жизнь оставался в тени.

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Метки: ВОВ Герои   Герой Cоветского Cоюза   Николай Гулаев   вов   лётчик   
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12  комментариев
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366
Владимир 5 часов назад
Мне всегда было плевать на вторую мировую. Наша, где наши деды и прадеды защищали Родину - Великая Отечественная. Так что автор..., какой-то левый...
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18k
Dobrovit Час назад
Этому козлу Михаю ещё Орден Победы дали, так эта румынская сука - ЕДИНСТВЕННЫЙ из всех 16-ти награжденных, кто его ПРОДАЛ...
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20
Vlad Bruhovecky Dobrovit Полчаса назад
Экс король Михай умер. Награждён был законно. И не надо писать сплетни.
исторический раритет до сих пор хранится в семье, и король им так дорожит, что никому не показывает. подобные утверждения являются вымыслом нечистоплотных журналистов , ищущих дешевые сенсации. Орден "Победы" никогда не продавался и находится в имении короля Михая I в местечке Версуа , в Швейцарии. Его Величество очень дорожит Орденом "Победы".
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
А крайний справа похож на космонавта Волкова Владислава Николаевича, погибшего в 1971 г .
А крайний справа похож на космонавта Волкова Владислава Николаевича, погибшего в 1971 г .
А крайний справа похож на космонавта Волкова Владислава Николаевича, погибшего в 1971 г .
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5k
Вася 3 часа назад
не зря румын недолюбливают.. а михай этот, толкнул Звезду потом дареную, падла
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37k
Сергей 3 часа назад
Один из самых результативных лётчиков Второй мировой: Почему имя Николая Гулаева оказалось в тени
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