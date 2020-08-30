Один из самых результативных лётчиков Второй мировой: Почему имя Николая Гулаева оказалось в тени

По соотношению числа сбитых самолётов врага и количества проведённых воздушных боев дважды Герой Советского Союза Николай Гулаев был лучшим лётчиком-истребителем Второй мировой войны среди всех воющих стран. Его имя в сороковые годы стояло в одном ряду с Покрышкиным и Кожедубом, но по роковому стечению обстоятельств он всю свою жизнь оставался в тени.
1969 г. Лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Николай Дмитриевич Гулаев (третий слева) во время интервью с коллегами на лётном поле. Фотохроника ТАСС
Самородок
Это был лётчик-самородок, входивший в первую десятку асов страны. Он никогда не мандражировал, быстро оценивал обстановку, его внезапная и результативная атака создавала панику и разрушала боевой порядок противника, что срывало прицельное бомбометание им наших войск. Был очень смел и решителен, часто приходил на выручку, в нём порой чувствовался настоящий азарт охотника,
– говорил о Николае Гулаеве Герой Советского Союза Фёдор Архипенко.
Николай Гулаев родился 26 февраля 1918 года в станице Аксайской в Ростовской области. Окончив семилетку он, как и многие ребята, поступил в ремесленное училище, после работал слесарем на одном из ростовских заводов. Ещё учась в школе, Николай занимался в аэроклубе, и это помогло ему попасть в Сталинградское авиационное училище в годы армейской службы. В 1940 году Гулаева распределили в авиацию ПВО. Когда началась война, Николай обеспечивал прикрытие одного из промышленных центров в тылу.
Боевой дебют Гулаева состоялся лишь в августе 1942 года. И уже 3 августа на борту его истребителя появилась первая звёздочка. Правда, за этот вылет Николаю был вынесен выговор. Молодой офицер ещё не успел получить допуск к полётам в тёмное время суток. Но как только в небе появились немецкие самолёты, он наряду со "стариками" ринулся в бой.
Позже жена Гулаева Нина рассказывала так о том случае.
Техник подшутил над ним. Говорит: "Слушай, что ты сидишь, вот самолёт готов, садись и лети". И этот глупый мальчик сел в самолёт и улетел.
На удивление всем без помощи прожекторов он сбил немецкий бомбардировщик. Когда Гулаев вернулся на аэродром, командир авиачасти сказал: "За то, что вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил вражеский самолёт, повышаю в звании и представляю к награде". С тех пор на самолёте Гулаева стали регулярно появляться звёзды.
В 1943 году его авиачасть направили в район Белгорода. Предстояла битва на Курской дуге. 14 мая Гулаев, отражая налёт немцев на аэродром Грушка, в одиночку вступил в бой с тремя пикирующими бомбардировщиками. Он приблизился к одному из них на малой высоте и сбил, по нему открыл огонь стрелок другого "Юнкерса", но Гулаев сбил и его. Когда дело дошло до третьего, то оказалось, что закончились патроны. Недолго думая, Гулаев пошёл на таран. Левым крылом своего истребителя "Як-1" он умудрился ударить по правой плоскости фашистского бомбардировщика, после чего тот начал падать. Вошёл в штопор и самолёт Гулаева. Но он удивительным образом смог выровнять машину и посадить её. Вернувшись в часть, Николай лишь немного передохнул и снова ринулся в бой. За этот вылет он был награждён орденом "Красного Знамени".
В каждый вылет сбивал по самолёту
Июль 1943 года стал для Гулаева особенно жарким. В самом начале месяца в составе четвёрки советских истребителей он атаковал немецкую армаду из 100 самолётов. Используя фактор внезапности, он со своим звеном смог сбить 4 бомбардировщика и 2 истребителя. Все наши лётчики и самолёты тогда уцелели. Но на этом боевые удачи того дня не закончились. Уже вечером стало известно, что звено Николая уничтожило 16 вражеских самолётов. Это невероятно, но почти в каждый свой вылет Гулаев сбивал по одному или несколько вражеских самолётов. Сослуживцы Николая утверждали, что многие свои победы он часто записывал на ведомых, помогая им таким образом получать награды и деньги. Некоторые полагают, что общее число самолётов, сбитых Гулаевым в годы войны, могло достигать 90.
Мне папа говорил: "Когда мы вылетали, я вот собью самолёт там, два. Один я обязательно ведомому отдам. Тот сбивает, этот его прикрывает. Несправедливо, значит". Он отдавал своему ведомому сбитый самолёт,
– вспоминала дочь Николая Гулаева Татьяна.
28 сентября 1943 года заместителю командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка старшему лейтенанту Гулаеву Николаю Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
В начале 1944 года Гулаева назначили командиром эскадрильи. Он принимал участие в битве за Днепр, освобождал Правобережную Украину. Он никогда не боялся рисковать собой, но с той же лёгкостью рисковал и подчинёнными. Часто брал с собой в бой необстрелянных новичков, что многие считали неоправданным.
В марте 1944-го Гулаев получил короткий отпуск домой. Но долгожданное свидание с родными было омрачено известием о смерти отца. Как выяснилось, его казнили фашисты. В часть Николай вернулся замкнутым, несговорчивым и обозлённым. С тех пор он стал сражаться в небе с каким-то неистовым остервенением.
Это был лётчик-самородок, входивший в первую десятку асов страны. Он никогда не мандражировал, быстро оценивал обстановку, его внезапная и результативная атака создавала панику и разрушала боевой порядок противника, что срывало прицельное бомбометание им наших войск. Был очень смел и решителен, часто приходил на выручку, в нём порой чувствовался настоящий азарт охотника,
– говорил о Николае Гулаеве Герой Советского Союза Фёдор Архипенко.
Николай Гулаев родился 26 февраля 1918 года в станице Аксайской в Ростовской области. Окончив семилетку он, как и многие ребята, поступил в ремесленное училище, после работал слесарем на одном из ростовских заводов. Ещё учась в школе, Николай занимался в аэроклубе, и это помогло ему попасть в Сталинградское авиационное училище в годы армейской службы. В 1940 году Гулаева распределили в авиацию ПВО. Когда началась война, Николай обеспечивал прикрытие одного из промышленных центров в тылу.
Боевой дебют Гулаева состоялся лишь в августе 1942 года. И уже 3 августа на борту его истребителя появилась первая звёздочка. Правда, за этот вылет Николаю был вынесен выговор. Молодой офицер ещё не успел получить допуск к полётам в тёмное время суток. Но как только в небе появились немецкие самолёты, он наряду со "стариками" ринулся в бой.
Позже жена Гулаева Нина рассказывала так о том случае.
Техник подшутил над ним. Говорит: "Слушай, что ты сидишь, вот самолёт готов, садись и лети". И этот глупый мальчик сел в самолёт и улетел.
На удивление всем без помощи прожекторов он сбил немецкий бомбардировщик. Когда Гулаев вернулся на аэродром, командир авиачасти сказал: "За то, что вылетел самовольно, объявляю выговор, а за то, что сбил вражеский самолёт, повышаю в звании и представляю к награде". С тех пор на самолёте Гулаева стали регулярно появляться звёзды.
В 1943 году его авиачасть направили в район Белгорода. Предстояла битва на Курской дуге. 14 мая Гулаев, отражая налёт немцев на аэродром Грушка, в одиночку вступил в бой с тремя пикирующими бомбардировщиками. Он приблизился к одному из них на малой высоте и сбил, по нему открыл огонь стрелок другого "Юнкерса", но Гулаев сбил и его. Когда дело дошло до третьего, то оказалось, что закончились патроны. Недолго думая, Гулаев пошёл на таран. Левым крылом своего истребителя "Як-1" он умудрился ударить по правой плоскости фашистского бомбардировщика, после чего тот начал падать. Вошёл в штопор и самолёт Гулаева. Но он удивительным образом смог выровнять машину и посадить её. Вернувшись в часть, Николай лишь немного передохнул и снова ринулся в бой. За этот вылет он был награждён орденом "Красного Знамени".
В каждый вылет сбивал по самолёту
Июль 1943 года стал для Гулаева особенно жарким. В самом начале месяца в составе четвёрки советских истребителей он атаковал немецкую армаду из 100 самолётов. Используя фактор внезапности, он со своим звеном смог сбить 4 бомбардировщика и 2 истребителя. Все наши лётчики и самолёты тогда уцелели. Но на этом боевые удачи того дня не закончились. Уже вечером стало известно, что звено Николая уничтожило 16 вражеских самолётов. Это невероятно, но почти в каждый свой вылет Гулаев сбивал по одному или несколько вражеских самолётов. Сослуживцы Николая утверждали, что многие свои победы он часто записывал на ведомых, помогая им таким образом получать награды и деньги. Некоторые полагают, что общее число самолётов, сбитых Гулаевым в годы войны, могло достигать 90.
Мне папа говорил: "Когда мы вылетали, я вот собью самолёт там, два. Один я обязательно ведомому отдам. Тот сбивает, этот его прикрывает. Несправедливо, значит". Он отдавал своему ведомому сбитый самолёт,
– вспоминала дочь Николая Гулаева Татьяна.
28 сентября 1943 года заместителю командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка старшему лейтенанту Гулаеву Николаю Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
В начале 1944 года Гулаева назначили командиром эскадрильи. Он принимал участие в битве за Днепр, освобождал Правобережную Украину. Он никогда не боялся рисковать собой, но с той же лёгкостью рисковал и подчинёнными. Часто брал с собой в бой необстрелянных новичков, что многие считали неоправданным.
В марте 1944-го Гулаев получил короткий отпуск домой. Но долгожданное свидание с родными было омрачено известием о смерти отца. Как выяснилось, его казнили фашисты. В часть Николай вернулся замкнутым, несговорчивым и обозлённым. С тех пор он стал сражаться в небе с каким-то неистовым остервенением.
Весной 1944 года Гулаев провёл свой самый результативный воздушный бой. В небе над Румынией над рекой Прут всего за четыре минуты боя наши лётчики уничтожили 11 немецких самолётов, из них 5 лично сбил Николай.
В одном из боёв ему удалось сбить немецкий самолёт-разведчик, за штурвалом которого был гитлеровский полковник, кавалер четырёх Железных крестов.
Фашистский пилот остался жив. На допросе он попросил о встрече с русским асом, который так лихо его победил. Когда в комнату вошёл Гулаев, немец был разочарован. Вместо русского медведя он увидел молодого, невысокого и полноватого Гулаева.
Роковая драка
Сослуживцы его любили, но иногда остерегались. Все знали о его своенравности и о резком, порой взрывном характере. Именно бунтарский дух сыграл роковую роль в его жизни и карьере.
Гулаев, будучи уже дважды Героем Советского Союза, в августе 1944 года был отправлен на учёбу в Военно-воздушную академию. К тому моменту он уже успел лично сбить 55 вражеских самолётов в 69 воздушных боях, что позволило ему установить абсолютный рекорд боевой эффективности для лётчика-истребителя. Было очевидно, что война идёт к завершению, а на прославленного лётчика у руководства страны были свои планы. Надо было думать и о мирном времени. Говорят, что Гулаеву собирались вручить третью звезду Героя, но помешал один случай. Дочь Николая Гулаева Татьяна вспоминала.
Как мне потом папа рассказывал сам, они приехали в Москву и должны были поселиться в гостинице. Все Герои там, дважды Герои. А в это время приехали бывшие наши противники. И им предоставили шикарные номера, а нашим сказали: где хотите, там и живите.
Как выяснилось, Гулаева оскорбило то, что румын принимали в Москве с такими почестями. Летом 1944 года в Румынии произошёл государственный переворот, вследствие которого был смещён профашистский диктатор Антонеску. Новый правитель король Михай I немедленно объявил войну Гитлеру. Гулаев, вступавший совсем недавно в бой с румынами, никак не мог смириться с тем, что они теперь союзники. Тем более, когда услышал от румынского гостя оскорбление в свой адрес. Завязалась драка. Наши лётчики хорошо вдарили румынам. Гулаева посчитали зачинщиком потасовки.
После этого случая его назначили штурманом 129-го гвардейского истребительного авиаполка. На фронте он пробыл до марта 1945 года.
После войны Гулаев командовал истребительным полком в Таганроге, дивизиями в Ярославле и Ельце, корпусом во Ржеве. Он окончил военную академию Генштаба. В ноябре 1974 года его перевели в Москву на должность заместителя главнокомандующего войсками ПВО страны. Сердце легендарного лётчика остановилось 27 сентября 1985 года. Николай Гулаев, ас из асов, скончался на 68-м году жизни. В историю мировой авиации он вошёл как один из самых результативных и эффективных лётчиков Второй мировой войны.
В одном из боёв ему удалось сбить немецкий самолёт-разведчик, за штурвалом которого был гитлеровский полковник, кавалер четырёх Железных крестов.
Фашистский пилот остался жив. На допросе он попросил о встрече с русским асом, который так лихо его победил. Когда в комнату вошёл Гулаев, немец был разочарован. Вместо русского медведя он увидел молодого, невысокого и полноватого Гулаева.
Роковая драка
Сослуживцы его любили, но иногда остерегались. Все знали о его своенравности и о резком, порой взрывном характере. Именно бунтарский дух сыграл роковую роль в его жизни и карьере.
Гулаев, будучи уже дважды Героем Советского Союза, в августе 1944 года был отправлен на учёбу в Военно-воздушную академию. К тому моменту он уже успел лично сбить 55 вражеских самолётов в 69 воздушных боях, что позволило ему установить абсолютный рекорд боевой эффективности для лётчика-истребителя. Было очевидно, что война идёт к завершению, а на прославленного лётчика у руководства страны были свои планы. Надо было думать и о мирном времени. Говорят, что Гулаеву собирались вручить третью звезду Героя, но помешал один случай. Дочь Николая Гулаева Татьяна вспоминала.
Как мне потом папа рассказывал сам, они приехали в Москву и должны были поселиться в гостинице. Все Герои там, дважды Герои. А в это время приехали бывшие наши противники. И им предоставили шикарные номера, а нашим сказали: где хотите, там и живите.
Как выяснилось, Гулаева оскорбило то, что румын принимали в Москве с такими почестями. Летом 1944 года в Румынии произошёл государственный переворот, вследствие которого был смещён профашистский диктатор Антонеску. Новый правитель король Михай I немедленно объявил войну Гитлеру. Гулаев, вступавший совсем недавно в бой с румынами, никак не мог смириться с тем, что они теперь союзники. Тем более, когда услышал от румынского гостя оскорбление в свой адрес. Завязалась драка. Наши лётчики хорошо вдарили румынам. Гулаева посчитали зачинщиком потасовки.
После этого случая его назначили штурманом 129-го гвардейского истребительного авиаполка. На фронте он пробыл до марта 1945 года.
После войны Гулаев командовал истребительным полком в Таганроге, дивизиями в Ярославле и Ельце, корпусом во Ржеве. Он окончил военную академию Генштаба. В ноябре 1974 года его перевели в Москву на должность заместителя главнокомандующего войсками ПВО страны. Сердце легендарного лётчика остановилось 27 сентября 1985 года. Николай Гулаев, ас из асов, скончался на 68-м году жизни. В историю мировой авиации он вошёл как один из самых результативных и эффективных лётчиков Второй мировой войны.
Источник:
Ссылки по теме:
- Обещай мне, что застрелишься, если придут русские
- В Москве выставили на продажу Т-34 и "Катюшу"
- Сочинских ветеранов поздравили с Днем Победы чекушкой водки и гречкой
- Какой урок преподал вермахту "генерал Мороз"
- "А он точно ветеран?": в Сети обсуждают орденоносца с Парада Победы
0
Новости партнёров
Загрузка...
Асы в той войне были не только советские, но и немцы, англичане, американцы, японцы, румыны, финны и т.д.
Тем выше значимость подвигов советского летчика - аса Гулаева!
исторический раритет до сих пор хранится в семье, и король им так дорожит, что никому не показывает. подобные утверждения являются вымыслом нечистоплотных журналистов , ищущих дешевые сенсации. Орден "Победы" никогда не продавался и находится в имении короля Михая I в местечке Версуа , в Швейцарии. Его Величество очень дорожит Орденом "Победы".