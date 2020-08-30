Жемчужины гор Сан-Франциско: секвойи парка Big Basin (до пожара)

Оказалось, что Сан-Франциско и так называемая Бей эриа - это долина, зажатая практически со всех сторон горами. Эти горы - часть Западных Кордильер и в районе Сан-Франциско они представлены несколькими мощными хребтами.

Один из них - хребет Санта-Круз, который отделяет большую часть городов залива (таких как Сан-Матео, Пало Альто, Сан Хосе и другие) от Тихого океана. Именно из-за этого хребта в данных городах погода кардинально отличается от ветреного и прохладного Сан-Франциско.