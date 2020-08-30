Жемчужины гор Сан-Франциско: секвойи парка Big Basin (до пожара)

Горы вокруг СФ богат на леса и парки, кроме того, тут в огромном количестве растет береговая секвойя. Одним из самых знаковых парков является парк штата Биг Бейсин. Это, кстати, самый старый парк штата в США, образованный еще в 1902 году.
Оказалось, что Сан-Франциско и так называемая Бей эриа - это долина, зажатая практически со всех сторон горами. Эти горы - часть Западных Кордильер и в районе Сан-Франциско они представлены несколькими мощными хребтами.
Один из них - хребет Санта-Круз, который отделяет большую часть городов залива (таких как Сан-Матео, Пало Альто, Сан Хосе и другие) от Тихого океана. Именно из-за этого хребта в данных городах погода кардинально отличается от ветреного и прохладного Сан-Франциско.
Один из них - хребет Санта-Круз, который отделяет большую часть городов залива (таких как Сан-Матео, Пало Альто, Сан Хосе и другие) от Тихого океана. Именно из-за этого хребта в данных городах погода кардинально отличается от ветреного и прохладного Сан-Франциско.
Парк находится всего в каких-то 20-25 километрах от города по прямой. Но дорога до него занимает больше часа - все дело в серпантинах, узкой и зачастую туманной дороге.
В парк мы ехали с целью пройтись по большой тропе километров на 15, а самые большие береговые секвойи решили оставить на конец. Кроме того, мы мало фотографировали, большей частью снимали видео (в конце будет ссылка, если интересно)
Парк занимает площадь более 70км2, на которых раскинулись древние секвойные леса и дубовые рощи. Это место сохранилось в первозданном виде, тут Цивилизация так и не появилась, и Слава Богу.
Тут более 130 км различных троп, несколько водопадов, с десяток пикник зон и кемпингов
Здесь растут не гигантские секвойядедроны, присущие горам Сьерра-Невады, а более узкие, но при этом более высокие береговые секвойи или как их еще называют Redwoods (красное дерево). Именно береговые секвойи являются самыми высокими деревьями в мире, они достигают высоты более 100 метров!
Парк Big Basin очень фотогеничный и тут снимались эпизоды нескольких известных фильмов, например, "Вертиго" Хичкока и "Гномобиль" Диснея.
Сам парк расположился уже на горе, поэтому сильно больших перепадов тут нет. Мы выбрали маршрут от парковки до небольшой вершины, с которой видно немножко океана.
В этой части парка больших секвой немного, в основном молодые деревья.
И если около парковки и на зоне пикника людей было достаточно много, то отойдя буквально пару километров вглубь леса остаешься практически один на один с природой.
Благодаря Тихому океану тут круглый год повышенная влажность, что добавляет фактурности прогулке.
Очень необычный дикий лес, в котором, кстати, можно встретить и оленей, и рысь, и кугуаров, и пум. Необычности добавляет то, что всего в паре десятков километров находится огромный технологичный мегаполис. Как они умудрились это сохранить?
Поднялись на вершину и поняли, что не рассчитали со временем. На большие деревья мы так и не успели посмотреть, равно как и на водопады. Осенью в этих широтах начинало предательски рано смеркаться.
Пришлось возвращаться по другой, более короткой тропе.
Которая оказалась тоже очень красива и как обычно в этом парке - безлюдна.
Наша ошибка была в том (кроме факта, что мы приехали сюда после 12 дня), что в горах смеркается не тогда, когда солнце заходит "за горизонт", а когда диск прячется за густыми кронами или ближайшей вершиной.
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В итоге достаточно быстро потемнело и покидали мы парк уже в кромешной темноте.
Мы были в парке год назад, сейчас там бушует пожар, но слава Богу, судя по отчетам - природа пережила стихию, что не скажешь про строения - они уничтожены.
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Метки: видео путешествия сша факты
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