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Жемчужины гор Сан-Франциско: секвойи парка Big Basin (до пожара)

Жемчужины гор Сан-Франциско: секвойи парка Big Basin (до пожара) (17 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2020 10:47
Метки: видео   путешествия   сша   факты   
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Горы вокруг СФ богат на леса и парки, кроме того, тут в огромном количестве растет береговая секвойя. Одним из самых знаковых парков является парк штата Биг Бейсин. Это, кстати, самый старый парк штата в США, образованный еще в 1902 году.

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Метки: видео   путешествия   сша   факты   
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DaynerisDikaya 2 часа назад
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