От смерда слышу! Что на самом деле означает слово, которое Шпак принял за ругательство?

Смерд – это звучит гордо!

Проследить время появления на Руси слова «смерд» не представляется возможным, поскольку оно восходит ещё к индоевропейскому корню, что подтверждается существованием аналогов («смурд», «смордон») в других и не только славянских языках.



Поначалу оно везде означает просто «человек», причём имеется в виду именно свободный общинник, не раб. То есть, перефразируя горьковского Сатина, любой славянин в VIII веке мог воскликнуть: «Смерд – это звучит гордо!». А вот в IX веке так мог воскликнуть уже не любой, ведь с появлением на Руси князей возникает и лично-зависимое от них и их дружинников население.



К моменту, когда Ярослав Мудрый зафиксирует для истории существовавшие на тот момент в государстве законы, общественная жизнь восточных славян серьёзно усложнится. Рядовичи, закупы, прощенники, наймиты – разобраться, кто из них находился в лучшем положении, спустя 1000 лет непросто, но ясно одно: быть смердом — всё ещё большая удача.