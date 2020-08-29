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От смерда слышу! Что на самом деле означает слово, которое Шпак принял за ругательство?

От смерда слышу! Что на самом деле означает слово, которое Шпак принял за ругательство? (5 фото)

Автор:
29 августа 2020 20:32
Метки: интересно   история   кино   факты   
846
5

Блистательный фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в буквальном смысле разошёлся на цитаты. Однако достигнутый комический эффект, порой, шёл вразрез с исторической достоверностью. Так, царь никак не мог назвать Антона Семёныча Шпака смердом, тем более в ругательном ключе.

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Метки: интересно   история   кино   факты   
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10  комментариев
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941k
Сергей 2 часа назад
Познавательно! Но для кино вполне годится: "смерд" и "смердящий" (воняющий), - практически равнозначны холопу: грязному рабу (крестьянину)!
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27k
Peacemaker1873 40 минут назад
На Руси, в отличие от Западной Европы, война никогда не была делом только группы тяжеловооружённых рыцарей

ШТА?
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4k
Ivan Час назад
... - С кинжалом!..
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2k
Мефодий 2 часа назад
забавно... всегда считал, что слова смерд и смерть - однокоренные и обозначают вонь, плохой запах. по сути смерд - это обзывательство "вонючка", и не более.
если обратиться к братьям-славянам, то
у чехов -smrdí это воняет и у сербов - смрди...и у поляков так же.
пост писала чудь белоглазая?
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27k
Peacemaker1873 Мефодий Полчаса назад
У смерти основной корень "мер", так что мимо.
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2k
Мефодий Peacemaker1873 4 минуты назад
ой беда-беда, огорчение. скоро в школу, а про второстепенные и боковые корни у слов я ничо и не знаю! просветите, дяденька - не оставьте радением своим во тьме да неведении...
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34k
doker 2 часа назад
Ага, а сейчас фраза: "Рабочий - это звучит гордо!", тоже явный анахронизм.
С 80х, как в школах начали пугать "дуракам место в ПТУ!", так и сегодня рабочего опустили до уровня смерда, даже хуже - он же средств производства не имеет.
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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9k
Taximaxi 2 часа назад
А он ведь мог его зарезать!
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24k
Acu900 2 часа назад
Ну чего приципились к историческим неточностям? Этого авторы даже и не скрывали.Более того в начальных титрах так и указали "ненаучно-фантастический,не совсем реалистический, и не строго исторический фильм"
А потом весь сюжет фильма это фактически сон Шурика,так что упреки на неточности тут не уместны. Это в конце концов комедия а не научно-документальный фильм. Так что фильм - шедевр на все времена...

Ну чего приципились к историческим неточностям? Этого авторы даже и не скрывали.Более того в начальных титрах так и указали "ненаучно-фантастический,не совсем реалистический, и не строго исторический фильм" А потом весь сюжет фильма это фактически сон Шурика,так что упреки на неточности тут не уместны. Это в конце концов комедия а не научно-документальный фильм. Так что фильм - шедевр на все времена...
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