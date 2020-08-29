FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1720 постов • 402 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Метро Мюнхена

Метро Мюнхена (33 фото)

Автор:
29 августа 2020 19:32
Сообщество : Путешествия
Метки: метро   мюнхен   факты   фото   
637
33
Метро Мюнхена (U-Bahn) относительно новое: оно было открыто в 1971 году. Сегодня считается одним из самых удобных в Европе, благодаря продуманной системе пересадок, 100% оснащенностью лифтами и эскалаторами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: метро   мюнхен   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
747
Медвежья Ферма 9 часов назад
В мюнхене на метро не ездил, но виду, что здесь таже фигня, что и в берлине: посередине станции не платформы, а поезда. Поэтому, если не знаешь сразу, в какую сторону ехать ( а для туриста это норм), то надо подниматься наверз, переходить на другую сторону, опять спускаться вниз. Платформа посреди станции в разы удобней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
Vital Idol 2 часа назад
много раз был в Мюнхене...в метро - ни разу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
zavidnii 3 часа назад
Блин, очень круто вообще. Отдельно порадовал поезд с призывом к харрасменту :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий 4 часа назад
красиво, когда нет народу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
Атомный Крот 7 часов назад
А табло с показом времени, прошедшем с момента отправления последнего поезда - это стандартное оснащение любой станции российского метрополитена.
Главное их предназначение - помочь машинисту сориентироваться с графиком. Но и пассажиры традиционно ими тоже пользуются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−29
Атомный Крот 7 часов назад
Фото - сплошная пост-обработка с цветокоррекцией.

По факту в мюнхенском метро гораздо темнее и грязнее. И цвета там более блеклые.

Судя по фото с табло - интервалы между поездами жутко длинные. По 10 минут и более.

За это время в Москве или в Питере успевают иногда до десятка (!) поездов проехать.
От 40 секунд, что ли, начинаются допустимые минимельные интервалы между поездами. Или даже от 30 сек в час пик.

Поэтому стандартного табло с указанием времени, прошедшего с момента отправления предыдущего поезда, в принципе, достаточно для того, чтобы понять, скоро ли придет следующий - обычно он приходит не позднее, чем через 2 минуты. Более длинные интервалы - лишь у последних рейсов.

Но и то в Москве несколько лет тому назад было принято решение поставить везде еще и табло с обратным отсчетом, т.е. с показом времени, оставшемся до прибытия следующего поезда. Не знаю, успели уже везде так сделать, или еще нет.

Так что автор чуток отстал от реалий российской жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Sergey Timonin Атомный Крот 5 часов назад
Не грязнее и не темнее, нормально у нас. А автор вообще отстал. У нас в Мюнхене 8 линий метро а не 6.
"интервалы между поездами жутко длинные" - так у нас и двух лямов людей не наберётся, в отличии от Москвы.
В часы пик и по 5 минут интервалы и по 2 бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) "Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться? 4 первых признака и 5 симптомов геморроя 4 первых признака и 5 симптомов геморроя Симптомы разных стадий и фаз шизофрении Симптомы разных стадий и фаз шизофрении Самые мерзкие пассажиры метро Самые мерзкие пассажиры метро Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

941856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и&nbsp;попал на&nbsp;видео
3
254
Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и попал на видео
Мастера крепежа, выполнившие свою работу на 5+
0
28
Мастера крепежа, выполнившие свою работу на 5+
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
0
68
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
Почему губки для мытья посуды разного цвета?
6
36
Почему губки для мытья посуды разного цвета?
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#сша#смешные#авария#природа#кот#приколы#девушки
#юмор#интересно#картинки#интересное#прикольные#дтп#шоу бизнес#красота#фотографии#китай
#факты#история#подборка#россия#на различный вкус#знаменитости#кино#люди#архитектура#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться