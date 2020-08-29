Метро Мюнхена

Наземный вестибюль Олимпиацентрум. Тоже чисто функциональная архитектура. А еще на всех станциях имеется дефибрилятор для помощи пассажиру при сердечном приступе.



В целом что можно сказать. Метро как метро. Построено так, чтобы просто доставлять пассажиров куда им нужно. Возможно я не видел каких-то более интересных станций. Перегоны короткие, интервал между поездами великоват. Система оплаты удобная — вообще очень разумно делать единые билеты на весь городской транспорт, да еще и с возможностью ездить в течение какого-то времени без ограничения поездок. Особенно это удобно, если вы турист или если ездите на общественном транспорте не постоянно.