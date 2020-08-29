Метро Мюнхена (U-Bahn) относительно новое: оно было открыто в 1971 году. Сегодня считается одним из самых удобных в Европе, благодаря продуманной системе пересадок, 100% оснащенностью лифтами и эскалаторами.
Автор фотографий и текста docent
Билет на метро (и другой городской транспорт) можно купить как в кассе, так и воспользовавшись автоматами на станциях, при входе в метро и на остановках городского транспорта. Синие коробки на столбиках — это и есть валидаторы, через которые нужно компостировать билеты:
Один из автоматов по продаже билетов. Оплата принимается как купюрами и монетами, так и пластиковыми картами:
Сейчас в Мюнхенском метрополитене 6 линий общей протяженностью 103 км, 100 станций. Это станция Мариенплатц:
Вообще, станции метро Мюнхена достаточно однотипные. В архитектурном плане их можно сравнить с нашими советскими сороконожками: в целом похожие, но есть незначительные различия. Вот тут плитка другая, цветовая гама отличается, там барельефы какие-то особенные, тут колонны вместо мрамора алюминием покрыты. Но есть и свои изюмины, например, станция Мюнхенер Фрайхайт:
Сама станция, возможно была бы такой же как и большинство, но ее «делает» световое и цветовое решение:
Разделяющие две линии колоны, покрытые синей плиткой подсвечиваются синими же светильниками:
Тут хорошо видно табло, на котором отображается время до следующего поезда, а так же до еще двух следующих за ним. Очень удобно я считаю, и такое встречается и в других метрополитенах Европы — что вот мешает в российском метрополитене так сделать?
Информационный стенд с картами города и района в котором находится станция:
Станция (как и несколько соседних) — общая для линий U3 и U6. Кстати, вывески не просто так разукрашены в разные цвета: синяя на переднем плане соответствует по цвету линии U6 — именно ее пути находятся между двумя платформами, разделенными колоннами (сама вывеска стоит между путями); оранжевая же, как не сложно догадаться, соответствует линии U3 — ее пути проходят вдоль стен станции:
Тоннель общий для 2х линий. Зеркало в которое машинист присматривает за посадкой (справа) так же является и дверцей выхода в тоннель:
Кроме зеркала машинист так же может наблюдать за посадкой и в дисплей: станция, как и многие в Мюнхенском метро имеет небольшой изгиб:
А еще на станции Мюнхенер Фрайхайт зеркальный потолок, создающий иллюзию высоты:
Желтая ограничительная полоса. Не просто так желтая, я думаю вы поняли зачем:
В Мюнхенском метро работает три типа поездов. На этой станции удалось увидеть все три. И проехать на них:
Тип C — самый новый, выпускается с 2000 года на заводе Bombardier и Siemens. В одном составе 6 вагонов со сквозным проходом:
Внутри чем-то напомнил наши Русичи. Только этот на глаз шире:
Умеют все же в Бомбардье дизайн делать:
Тип B. Выпускался с 1981 по 1995 на заводе MAN. В одном составе может быть 2, 4 или 6 вагонов:
И самый старый вариант — тип A. Выпускался на заводе MAN с 1967 по 1983. Состав так же может состоять из 2х, 4х или 6-ти вагонов:
В A и B не только нет сквозных проходов, но и даже нет торцевых дверей — там стоят сидения. Внутри салоны у обоих типов похожи:
Внезапно средний палец )
И еще одна станция — Олимпиацентрум, на которой и находится музей БМВ — вот примерно так и выглядело большинство станций, мелькавших за окном по пути от Мариенплатц. Кстати, тут всего одна линия, но на станции зачем-то 4 пути. Зачем, интересно?
Контактный рельс. Надпись на нем означает «короткий поезд», то есть, в этом месте можно сесть на поезд из двух вагонов. Контактный рельс находится на противоположной от платформы стороне, при этом, как вы могли заметить, на путях отсутствует желоб, и пассажиру, упавшему на пути в Мюнхенском метрополитене рекомендуется прятаться от поезда под платформой, таким образом нет опасности поражения током:
Наземный вестибюль Олимпиацентрум. Тоже чисто функциональная архитектура. А еще на всех станциях имеется дефибрилятор для помощи пассажиру при сердечном приступе.
В целом что можно сказать. Метро как метро. Построено так, чтобы просто доставлять пассажиров куда им нужно. Возможно я не видел каких-то более интересных станций. Перегоны короткие, интервал между поездами великоват. Система оплаты удобная — вообще очень разумно делать единые билеты на весь городской транспорт, да еще и с возможностью ездить в течение какого-то времени без ограничения поездок. Особенно это удобно, если вы турист или если ездите на общественном транспорте не постоянно.
В целом что можно сказать. Метро как метро. Построено так, чтобы просто доставлять пассажиров куда им нужно. Возможно я не видел каких-то более интересных станций. Перегоны короткие, интервал между поездами великоват. Система оплаты удобная — вообще очень разумно делать единые билеты на весь городской транспорт, да еще и с возможностью ездить в течение какого-то времени без ограничения поездок. Особенно это удобно, если вы турист или если ездите на общественном транспорте не постоянно.
Первые планы строительства метро Мюнхена появились еще в 1905 году, линия должна была связать Главный и Восточный железнодорожные вокзалы, но тогда эти планы не осуществились, да и трамваи вполне справлялись с этой функцией.
Станция Мариенплатц. (Фото Christian Beirle Gonzalez):
Станция Мариенплатц. (Фото Christian Beirle Gonzalez):
Второй неуспешный подход был предпринят в 1928 году, но ему помешал мировой кризис. Далее строительству метро Мюнхена помешала Вторая мировая война. (Фото Christian Beirle Gonzalez):
В 1965 году, после многочисленных изменений планов городские власти наконец приняли решение начать строительство. В основу было заложено три тоннеля под центром города по две линии. Открытие метро Мюнхена было приурочено к Олимпийским играм 1972 года. (Фото Christian Beirle Gonzalez):
Мюнхенский метрополитен стал третьим в Германии после Берлинского (одного из старейших в мире, он открыт в 1902 году) и Гамбургского. (Фото Christian Beirle Gonzalez):
Любимая фотографами станция Westfriedhof — результат сотрудничества архитекторов с дизайнером светильников Инго Маурером. (Фото Christian Beirle Gonzalez):
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Главное их предназначение - помочь машинисту сориентироваться с графиком. Но и пассажиры традиционно ими тоже пользуются.
По факту в мюнхенском метро гораздо темнее и грязнее. И цвета там более блеклые.
Судя по фото с табло - интервалы между поездами жутко длинные. По 10 минут и более.
За это время в Москве или в Питере успевают иногда до десятка (!) поездов проехать.
От 40 секунд, что ли, начинаются допустимые минимельные интервалы между поездами. Или даже от 30 сек в час пик.
Поэтому стандартного табло с указанием времени, прошедшего с момента отправления предыдущего поезда, в принципе, достаточно для того, чтобы понять, скоро ли придет следующий - обычно он приходит не позднее, чем через 2 минуты. Более длинные интервалы - лишь у последних рейсов.
Но и то в Москве несколько лет тому назад было принято решение поставить везде еще и табло с обратным отсчетом, т.е. с показом времени, оставшемся до прибытия следующего поезда. Не знаю, успели уже везде так сделать, или еще нет.
Так что автор чуток отстал от реалий российской жизни.
"интервалы между поездами жутко длинные" - так у нас и двух лямов людей не наберётся, в отличии от Москвы.
В часы пик и по 5 минут интервалы и по 2 бывает.