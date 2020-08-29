17 снимков с подвохом: что же там на самом деле происходит?

Фото есть, ответа нет – вот такой почти омлет. Странное блюдо, кстати, со времен детского сада не могу понять его смысл. Со снимками в этой подборке все то же самое, отдельные элементы распознаются легко, а вот композиция как-то не складывается. Может, у вас лучше получится разгадать смысл происходящего?
1. Поддельная фигура сокола не отпугнула чаек, даже наоборот. Они все вместе теперь что-то затевают.
2. Вам приходилось когда-то пробовать синий борщ?
3. Питбуль, воспитанный кошками, и сам ведет себя как 30-кг котенок
4. Крутейшие облака в местечке Харродсберг, Норвегия
5. “Как понять, это провокация или мой новый щенок настолько рад меня видеть?”
6. Подозрение было буквального разлито в воздухе
7. Трава гораздо лучше растет в колее от колес, чем вокруг
8. Дынная косточка проросла в стоке кухонной раковины
9. Наверное, так надежнее
10. Так как кот присутствовал только в одной коробке, то это наверняка кот Шредингера!
11. Странное выражение морды – следствие проблем с прикусом
12. Каменный спрей создает уникальную текстуру после застывания
13. Просто Бэтмен в ожидании своего ужина. Здесь нечего смотреть.
14. Как две половинки одного целого
15. Коты собираются заговорить ванну, чтобы она никогда больше не наполнялась водой?
16. “У соседей этажом выше живет клон моего кота”
17. Идеальное отражение экрана телевизора, девушка с картины переселилась во двор
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Это щи из краснокочанной капусты. Завтра будут серо-голубыми.
Это не борщ, а водичка какая-то. В борще ложка должна стоять.