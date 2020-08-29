17 снимков с подвохом: что же там на самом деле происходит?

Фото есть, ответа нет – вот такой почти омлет. Странное блюдо, кстати, со времен детского сада не могу понять его смысл. Со снимками в этой подборке все то же самое, отдельные элементы распознаются легко, а вот композиция как-то не складывается. Может, у вас лучше получится разгадать смысл происходящего?