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17 снимков с подвохом: что же там на самом деле происходит?

17 снимков с подвохом: что же там на самом деле происходит? (18 фото)

Автор:
29 августа 2020 12:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   факты   фото   
1181
18

Фото есть, ответа нет – вот такой почти омлет. Странное блюдо, кстати, со времен детского сада не могу понять его смысл. Со снимками в этой подборке все то же самое, отдельные элементы распознаются легко, а вот композиция как-то не складывается. Может, у вас лучше получится разгадать смысл происходящего?

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Метки: интересно   факты   фото   
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5  комментариев
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10k
Corvus Corax 4 часа назад
2. Вам приходилось когда-то пробовать синий борщ?

Это щи из краснокочанной капусты. Завтра будут серо-голубыми.
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13k
AlexЕЙ 16 минут назад
"Дынная косточка"
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Комментарий к фото
Хозяйка грязнуля. Я регулярно чищу сток.
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27k
Peacemaker1873 3 часа назад
Это не борщ, а водичка какая-то. В борще ложка должна стоять.


Это не борщ, а водичка какая-то. В борще ложка должна стоять.
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Там несколько дынных косточек.
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