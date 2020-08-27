Кенгуру-драчуны не могут остановиться несмотря на сильный снегопад, пришедший в Австралию

После сильнейшей засухи и пожаров в начале года – на Австралию обрушился снегопад. Высота выпавшего снега в горах превышает 1 метр.
Но никакой снег не смущает сумчатых жителей Австралии – они дрались в пожары и не собираются прекращать драться в снегопад:
Такой антарктический циклон пришёл в Австралию впервые за последние 15 лет. Часть горных дорог перекрыта. Власти просят жителей юго-восточной части страны не покидать дома без крайней необходимости.
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