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Кенгуру-драчуны не могут остановиться несмотря на сильный снегопад, пришедший в Австралию

Кенгуру-драчуны не могут остановиться несмотря на сильный снегопад, пришедший в Австралию (1 фото + 3 видео)

Автор:
27 августа 2020 13:53
Сообщество : Австралия
Метки: австралия   драка   кенгуру   снег   снегопад   циклон   
907
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После сильнейшей засухи и пожаров в начале года – на Австралию обрушился снегопад. Высота выпавшего снега в горах превышает 1 метр.

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Метки: австралия   драка   кенгуру   снег   снегопад   циклон   
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4  комментария
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88
Егерь Зубрович 2 часа назад
"...они дрались в пожары и не собираются прекращать драться в снегопад." - Вы меня извините, но у нас половина страны населена такими "кенгуру. ;)
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7k
Андрей Иванов 2 часа назад
Просто греются так пацаны.
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
Этот снегопад ещё весной был
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301
im240 4 часа назад
а что они должны делать? в снежки играть?
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