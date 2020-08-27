Во Владивостоке в дорожной разборке тренер по кудо ранил ножом сотрудника ДПС

Дорожный конфликт во Владивостоке закончился поножовщиной. Кто-то решил, что сосед по пробке "плохо едет" и решил разобраться. Досталось сотруднику ГИБДД, который пытался разнять размахивающих кулаками бузотеров.
Водители нередко выходят из себя и решают конфликты с помощью кулаков. Но во Владивостоке уровень агрессии в дорожной потасовке был так велик, что в дело пошел нож. Инцидент, произошедший 26 августа недалеко от кинотеатра «Иллюзион» и торгового центра «Максим» вышел за раики привычного конфликта.
Масштабная пробка, которая сковала движение от Второй речки в направлении Некрасовской, заставила понервничать многих автомобилистов. Посреди дороги сломался джип, а перед путепроводом велись работы - машины еле ползли. Кто-то, конечно, пытался перестоиться, чем вызывал законный гнев водителей.
Начало конфликтс
В социальных сетях появилось видео, на котором автомобилисты затеяли драку. На кадрах видно, как к машине, стоящей в пробке, подходит мужчина, открывает дверь и начинает бить водителя ногами. После к нему присоединяется еще один увесистый гражданин - вдвоем они пытаются "метелить" обидчика, который, как рассказывают очевидцы, вызвал гнев нападающих тем, что "плохо ехал".
Пытаясь разнять агрессивных автомобилистов, к воюющим подбежали другие мужчины. Одному из них досталось несколько ударов ножом, который выхватил водитель, оборонявшийся от нападающих. Раненым оказался сотрудник ДПС. В момент происшествия он находился не на службе, был в гражданской одежде и просто пытался погасить конфликт.
Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, рассказывают об этом так: "Произошёл конфликт, они [водители] разошлись, через минуту опять остановились и снова выскочили из машин. И этот неадекватный человек сразу выскочил с ножом. Ребята-очевидцы выбежали, пытались забрать у него нож, но он резким ударом вниз попал парню [инспектору ДПС] прям в ногу. И у него не просто ножик был, а конкретный тесак!"
Подозреваемый
26-летний сотрудник ГИБДД потерял много крови, госпитализирован в тяжелом состоянии. В нападении на него с ножом подозревается тренер по кудо - его сейчас разыскивают правоохранители. На поиски этого мужчины, который в суматохе сбежал с места преступления, ориентирован весь личный состав Приморского округа.
Охереть! Мне впервые жалко гиббдешника. Мразей за рулём все больше. Может в консерватории что то подправить?— Vv2204 (@Vv22042) August 27, 2020
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Метки: видео владивосток гибдд дпс кофликт кудо поножовщина пробка
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В дом заходишь как всё равно в кабак
а народишко каждый третий враг(с)
А придурошный малый мошенник и вор
мне тайком из под скатерти нож показал(с)
Песня Высоцкого что за дом притих.
Песня про вас,про наше общество!
А вот то, что среди напавших оказался мусор в гражданке, так это вообще классика!