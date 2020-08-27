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Во Владивостоке в дорожной разборке тренер по кудо ранил ножом сотрудника ДПС

Во Владивостоке в дорожной разборке тренер по кудо ранил ножом сотрудника ДПС (5 фото + 2 видео)

Автор:
27 августа 2020 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   владивосток   гибдд   дпс   кофликт   кудо   поножовщина   пробка   
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Дорожный конфликт во Владивостоке закончился поножовщиной. Кто-то решил, что сосед по пробке "плохо едет" и решил разобраться. Досталось сотруднику ГИБДД, который пытался разнять размахивающих кулаками бузотеров.

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Метки: видео   владивосток   гибдд   дпс   кофликт   кудо   поножовщина   пробка   
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26  комментариев
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1k
Николай 46 минут назад
Формально вижу нападение на водителя, который защищает жизнь и здоровье свое и пассажира(жены?) доступным способом учитывая количество и агрессию двух(потом трех) нападающих хулиганов.
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−67
............ 4 минуты назад
ни хера себе, тебя метелят два жирных пи.дора, вытаскивают из машины, а ты стой терпи?! правильно все сделал, если силы не равны, надо взять что нибудь в руки, ну к сожалению а может и нет, это был тесак
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5k
Шурави 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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71
Павел Сотников 13 минут назад
Пол года назад переехал из Москвы во Владивосток по работе. Сразу охренел от уровня быдла в городе и за рулём в частности. В Москве так только чурки себя ведут, тут много нечурок. По-ходу большинство нормальных уехало из этого города
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210
Vital Idol 17 минут назад
"..И этот неадекватный человек сразу выскочил с ножом..." бугага!!! после нападения и удара ногой в табло!!! ничего ему не будет....
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14k
КешаИванов 18 минут назад
Так, что получается, тренер по кудо сам на приключения нарывался?
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4k
Станислав 22 минуты назад
А тех жирных пи..ров кто нибудь трахнул по итогу или им все с рук сошло?
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−86
Гоша Мокеев Полчаса назад
Что ни новость то одни разборки!
В дом заходишь как всё равно в кабак
а народишко каждый третий враг(с)
А придурошный малый мошенник и вор
мне тайком из под скатерти нож показал(с)
Песня Высоцкого что за дом притих.
Песня про вас,про наше общество!
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149
Nane First NameLast Полчаса назад
Мента порезал. Тут найдут его 100%. Будет свои уроки кудо преподавать за пачку чая в другом месте.
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4k
sivanov1079 41 минуту назад
А двух быков которые это все спровоцировали не ищут?
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24k
Fat Lynx 47 минут назад
Пока что я вижу, как на типа находящегося в машине нападают не вполне трезвые мужчины... он, чувствуя реальную угрозу себе и своей спутнице, вылезает из машины, что бы защищаться... на него нападают уже вдвоем... и пока один держит, второй пытается его забить, но не получается, а вот тот на кого напали двое наносит одному нападавших из ранение ножом. Замечу: не в живот, не в грудь или шею, а в ногу... т.е. убить он не хотел, а преследовал лишь цель остановить агрессию в свой адрес.
А вот то, что среди напавших оказался мусор в гражданке, так это вообще классика!
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1k
Alex Xela 53 минуты назад
А то что на него два быка налетели? Как то учитывается?
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7k
Cornho 59 минут назад
Вся суть пользователей праворукого японопрома. Адекват на адеквате прям.
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283
im240 Cornho Полчаса назад
вся суть в том, что вас зачали по приколу и на спор.
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14k
КешаИванов Cornho 20 минут назад
Ну во первых праворукие японцы подольше ходят европейцев одном классе. Их даже рядом не поставишь с леворукими японцами для европы, не говоря уже об оригиналах левого руля из европы. Насмотрелся тут на рено, которых лада получше будет, да форд фокусы всякие.
Только злобный грамотей не говори, что европа с заглавной пишется.
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7k
Cornho КешаИванов 14 минут назад
Мне абсолютно всё равно, как вы пишете слово "европа". А японскому хламу без разницы, где у него руль, в бардачке или по-человечески. Он от этого хламьём быть не перестаёт. А уж пользователи этого ... - вообще отдельная история.
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14k
КешаИванов Cornho 7 минут назад
Это вы прям, совсем уже загнули, до пяти лет машины хламом обзывать.
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14k
КешаИванов Cornho 4 минуты назад
ЗЫ. Как понимаю, всех пользователей авто в англии и австралии вы сейчас, прям в грязь втоптали ...
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24k
Fat Lynx 59 минут назад
Зачастую так и происходит, что разнимающим достается больше чем противоборствующим... это надо помнить
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6k
Pillin Alex Fat Lynx 40 минут назад
Это если он в разнимающего не переобулся уже в больнице немного подумав
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2k
Борис Карабанов Час назад
Нож, разумеется, случайно оказался в машине и всё произошло по неосторожности.
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16k
kamanch Борис Карабанов 46 минут назад
видно же на видео, что нож в руку подкинули
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