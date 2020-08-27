Во Владивостоке в дорожной разборке тренер по кудо ранил ножом сотрудника ДПС

В социальных сетях появилось видео, на котором автомобилисты затеяли драку. На кадрах видно, как к машине, стоящей в пробке, подходит мужчина, открывает дверь и начинает бить водителя ногами. После к нему присоединяется еще один увесистый гражданин - вдвоем они пытаются "метелить" обидчика, который, как рассказывают очевидцы, вызвал гнев нападающих тем, что "плохо ехал".