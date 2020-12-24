В Питере наряд ДПС, устроив погоню со стрельбой "в стиле GTA" шёл на риск, но настиг цель: видео

Каналы новостей показали фрагменты видеозаписи безумной погони "в стиле Grand Theft Auto" по улицам Петербурга. Автоинспекторам пришлось вспомнить все свои навыки, чтобы задержать Шумахера питерского розлива.
Чтобы оторваться от хвоста, преследуемый шёл ва-банк, нарушая все мыслимые правила. Полицейские, в свою очередь, запитали все имеющиеся навыки экстремального вождения, стреляя в шины догоняемого авто, ни разу не промахнулись по прохожим и другим участникам движения, хотя в колёса лихача не попали тоже.
Ночной гонщик мчался всё дальше и дальше, едва успевая маневрировать в потоке машин. Однако Фортуна лишь подмигнула ему , обратив свой взгляд на полицейских. Беглец оказался в положении цейтнот заехав в тупик и сдался на милость преследователей.
На автомобиле задержанного были установлены чужие госномера, а настоящие, зарегистрированные на некую женщину, находились в багажнике. Нарушитель признался, что всегда уходил от погони и это якобы первый раз, когда его смогли поймать, сообщил канал REN.TV.
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