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В Питере наряд ДПС, устроив погоню со стрельбой "в стиле GTA" шёл на риск, но настиг цель: видео

В Питере наряд ДПС, устроив погоню со стрельбой "в стиле GTA" шёл на риск, но настиг цель: видео (1 фото)

Автор:
24 декабря 2020 22:26
Сообщество : Криминал
Метки: counter-strike   гибдд   гта   дпс   петербург   погони   рен тв   россии   
786
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Каналы новостей показали фрагменты видеозаписи безумной погони "в стиле Grand Theft Auto" по улицам Петербурга. Автоинспекторам пришлось вспомнить все свои навыки, чтобы задержать Шумахера питерского розлива.

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Метки: counter-strike   гибдд   гта   дпс   петербург   погони   рен тв   россии   
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7  комментариев
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1k
евгений 52 минуты назад
Ну и рыло) И причём тут counter-strike?)
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461
iam aws Минуту назад
сирота казанская
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5k
SSD 12 минут назад
Этот парень нужен им в команде. Уже звонили.
Этот парень нужен им в команде. Уже звонили.
Этот парень нужен им в команде. Уже звонили.
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51
Юрьевич 24 минуты назад
"Полицейские, в свою очередь, запитали все имеющиеся навыки экстремального вождения, стреляя в шины догоняемого авто, ни разу не промахнулись по прохожим и другим участникам движения, хотя в колёса лихача не попали тоже."
"Полицейские, в свою очередь, запитали все имеющиеся навыки экстремального вождения, стреляя в шины догоняемого авто, ни разу не промахнулись по прохожим и другим участникам движения, хотя в колёса лихача не попали тоже."
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5k
SSD Полчаса назад
Ууу... Я думал там что то типа лысого из Форсажа, а там "мамкин Пельмешек" с ушками, нямка... Ща папа придет, всем заплатит и его бабушка заберет на неделю от стресса пирожинками и пирожками с малиной успокаивать)))
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