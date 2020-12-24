В Питере наряд ДПС, устроив погоню со стрельбой "в стиле GTA" шёл на риск, но настиг цель: видео

Чтобы оторваться от хвоста, преследуемый шёл ва-банк, нарушая все мыслимые правила. Полицейские, в свою очередь, запитали все имеющиеся навыки экстремального вождения, стреляя в шины догоняемого авто, ни разу не промахнулись по прохожим и другим участникам движения, хотя в колёса лихача не попали тоже.

Ночной гонщик мчался всё дальше и дальше, едва успевая маневрировать в потоке машин. Однако Фортуна лишь подмигнула ему , обратив свой взгляд на полицейских. Беглец оказался в положении цейтнот заехав в тупик и сдался на милость преследователей.