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Таежная Лолита, или Почему многодетная отшельница Анна Антипина вернулась к людям

Таежная Лолита, или Почему многодетная отшельница Анна Антипина вернулась к людям (10 фото)

Автор:
27 августа 2020 06:05
Метки: выживание   интересное   история   
1107
10
В мире немало людей, считающих цивилизацию злом. Среди них есть как сектанты-мракобесы, так и неглупые люди с хорошим образованием. Именно к последним относился геолог Виктор Марцинкевич, из-за которого и произошла эта странная таежная история начала 2000-х годов.

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Метки: выживание   интересное   история   
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8  комментариев
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71k
Авокадо Час назад
Свою жизнь загубил и чуть всех не угробил придурок..
Свою жизнь загубил и чуть всех не угробил придурок..
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1k
Core 7 минут назад
Норм чел, в 15 летний подвал легко залез
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21k
aolti 2 часа назад
Если не изменяет память - фактории - это торговые посты голландских и английских Ост-Индских компаний, и уж никаким образом их связать со светлым образом гармоничной жизни назвать нельзя. Фактории были язвой на теле Гоа, Суматры, Мозамбика... С таким же успехом он мог бы назвать свою выдуманную страну Четвертым Рейхом.
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20k
Ваня 2 часа назад
ну бывает, когда крыша протекает...
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21k
aolti Ваня 2 часа назад
Крыша протекает тогда, когда не понимают связи между своей нищенской пенсией и собственным бессменным правительством, а здесь вполне себе осмысленная целеустремленность. Двести, триста лет энергия подобных людей направлялась бы во вполне себе понятные русла - либо религиозное, либо государственное. Откуда взялись всякие Хабаровы, Дежневы да Поярковы, как не из подобной авантюристической породы?
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78k
Taras Kozalupko Ваня 2 часа назад
И низ тоже мокрый...
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20k
Ваня Taras Kozalupko 2 часа назад
подвал топит у других...
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