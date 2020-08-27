Таежная Лолита, или Почему многодетная отшельница Анна Антипина вернулась к людям

В них не было абсолютно ничего обнадеживающего — в мире царили войны, диктатуры, обман и несправедливость. Все это Антипин умело использовал для того, чтобы убеждать Анну в несовершенстве и опасности цивилизованного общества. Всех, кто жил по законам современного общества, Виктор называл «нелюдями» и утверждал, что они злы и испорчены.Но Анна уже не была той пятнадцатилетней девочкой, которая была готова на все, лишь бы быть рядом с любимым. Теперь она отвечала еще и за своих детей, которые вдали от людей постоянно подвергались смертельной опасности. Она хорошо понимала, что Виктор, который был старшее ее в два раза, постепенно стареет и недалек тот день, когда он не сможет добывать для семьи пищу.

В ноябре 2002 года 36-летняя Анна, воспользовавшись отсутствием мужа, собрала детей и отправилась навстречу неизвестности — к «нелюдям». После нелегкого пути по таежному бездорожью, пережив первые морозы и снегопады, отважная женщина и ее дети вышли к людям.