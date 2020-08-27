Россия избавляется от балласта

Что интересно, актер вполне искренне надеется в Испании найти работу по своей специальности, но при этом сам же признается, что пока не знает испанский язык. Тем не менее Алексей излучает сплошной оптимизм и каждый раз в той или иной форме сообщает своим подписчикам, что он наконец вырвался на свободу из страны, которая его не любила и не ценила, а сегодня у него всё прекрасно, и впереди будет еще лучше!

Правда, когда эта новость появилась в российских СМИ, очень многие наши соотечественники с облегчением вздохнули – Россия избавляется от ненужного балласта.