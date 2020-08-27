Россия избавляется от балласта

Самобытный и талантливый в прошлом российский актер Алексей Панин продолжает уже не просто эпатировать, но и шокировать публику своими высказываниями и действиями. И если раньше пошлость и непристойности касались только его лично, то последние его заявления о нашей стране и о россиянах уже находятся за некой точкой его невозврата в профессию в России.
Что-то подобное в своем время говорили и делали украинские актеры Горбунов и Пашинин. Но те, понимая что русскоязычные актеры могут быть востребованы лишь на постсоветском пространстве, недвусмысленно делали ставку на Украину, предполагая, что в ассоциации с ЕС, украинский кинематограф, да и сама Украина расцветут. Правда вышло всё совсем наоборот, и оба актера это уже сами признали. Но, похоже, чужие ошибки не учат «крутых парней», к которым себя приписывает Панин.
Поэтому, на что рассчитывает Алексей Панин в плане дальнейшего зарабатывания денег, остается загадкой даже для его близких людей. Исключив своим поведением себя из серьезного российского кино, он вдруг дает разные, а иногда противоречивые утверждения. Но его последнее заявление, что он хочет получить возможность постоянно проживать в любой стране, главное подальше «от токсичной России и русских», судя по всем ставит окончательную точку в его актерской карьере на Родине. Хотя многие считают, что он сам эту точку поставил уже давно.
В своем инстаграм, где у него более 30 тысяч подписчиков, он хвастается тем, что наконец получил в Испании разрешение на постоянное проживание. В своем рассказе несколько раз повторят, что он теперь резидент (плательщик налогов) именно этой страны.
Он не без гордости заявляет, что уже купил здесь квартиру и машину, и что у него всё прекрасно! Правда на снимках он демонстрирует крохотный подержанный автомобиль марки «Smart Fortwo 2», которые выпускались около десяти лет назад. Несколько его подписчиков уже пошутили на этот счет, что если он купил и соответствующую размеру автомобиля квартиру, то ему просто негде будет принять в гости свою дочку, если та соберется его навестить.
Что интересно, актер вполне искренне надеется в Испании найти работу по своей специальности, но при этом сам же признается, что пока не знает испанский язык. Тем не менее Алексей излучает сплошной оптимизм и каждый раз в той или иной форме сообщает своим подписчикам, что он наконец вырвался на свободу из страны, которая его не любила и не ценила, а сегодня у него всё прекрасно, и впереди будет еще лучше!
Правда, когда эта новость появилась в российских СМИ, очень многие наши соотечественники с облегчением вздохнули – Россия избавляется от ненужного балласта.
Источник:
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В кино сниматься будет.
В порно.
Зоо.
Прощай, педрилка, скучать не будем. Ты сам себе могилку откопал.