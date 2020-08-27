Россия избавляется от балласта

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить... В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но... Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось" Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось" Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и&nbsp;попал на&nbsp;видео Российский БТР пошёл на таран американского MaxxPro и попал... Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов Талантливый актер озвучки аниме Талантливый актер озвучки аниме 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все не так однозначно В Канске инспекторы ДПС прокололи шины авто, но оказалось, что все... Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Гифки разные Гифки разные Про эмиграцию Андрея Тарковского Про эмиграцию Андрея Тарковского Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке Вежливое колесо позвонило в дверь и подождало домовладельца на лужайке Когда твоя семья узнает, что ты разбогател Когда твоя семья узнает, что ты разбогател Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в "диктаторы" Как добирались до детей тех, кого коллективный Запад назначил в... ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей ТОП дурацких резюме, которые изумляют работодателей Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО Страховой оброк: треть россиян решила отказаться от ОСАГО "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат Как американский спецназовец похитил главу корпорации «Ниссан» Как американский спецназовец похитил главу корпорации «Ниссан» Импортозамещение: старая песня о главном Импортозамещение: старая песня о главном
Россия избавляется от балласта

Россия избавляется от балласта (5 фото)

Автор:
27 августа 2020 00:00
Метки: балласт   панин   факты   
705
5

Самобытный и талантливый в прошлом российский актер Алексей Панин продолжает уже не просто эпатировать, но и шокировать публику своими высказываниями и действиями. И если раньше пошлость и непристойности касались только его лично, то последние его заявления о нашей стране и о россиянах уже находятся за некой точкой его невозврата в профессию в России.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: балласт   панин   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Олег Час назад
Прощай навеки жопоногий-трахопёс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
turyst 36 минут назад
Пойдет работать по профессии.
В кино сниматься будет.
В порно.
Зоо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Фома 36 минут назад
По специальности и найдет работу , в зоопорно тоже "актеры" снимаются , не пропадет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пополь Вух 52 минуты назад
Россия избавляется от балласта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Час назад
Этот балласт опасен только для собак. Есть более проблемные товарищи. Вот от них бы избавиттся. Но ласть, как наркотик, болезнь, однако.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n Час назад
Не завидуйте, ибо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Dominus Час назад
Привет из Испании

Привет из Испании
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Dobry vojak Svejk Час назад
Бывших наркоманов не бывает.
Прощай, педрилка, скучать не будем. Ты сам себе могилку откопал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
fitornah 2 часа назад
"очень многие наши соотечественники с облегчением вздохнули – Россия избавляется от ненужного балласта." Уж, ну теперь-то заживем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Denisio7 2 часа назад
А как по мне, хорошо, что нашел себя в той стране, где ему хорошо. Пусть у него все сложится. Ну и пусть не возвращается тоже :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Олег 2 часа назад
Теперь будет кидать палки испанским собакам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
981
Свирепый Бамбр Олег 2 часа назад
Россия избавляется от балласта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 2 часа назад
Чет я не видел графиков, подтверждающих, что у испанцев размер ноги больше среднестатистического...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ГородДомов 2 часа назад
А как правильно написать .. Гей или пи..рас ..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Djeff 2 часа назад
*ля, теперь и испанским собакам достанется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Тигран Саркисян 2 часа назад
и что ну и скатертью дорожка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
688
Ясный Пень 2 часа назад
И х..й на него !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 Ясный Пень 2 часа назад
И два х.я, и три, и еще много много их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Рулон Обоев 2 часа назад
Давно я не видел эту рожу...спасибо блеванул, а то принял уже. полегчало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Ученые предпочитают лечить простуду медом Ученые предпочитают лечить простуду медом Ученые выяснили ориентацию Шекспира Ученые выяснили ориентацию Шекспира Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться? 9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей 9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2282510



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается
3
72
Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
4
161
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
﻿
Набирающие популярность
Как подключить быстрый платеж Сбербанк Онлайн?
0
9
Как подключить быстрый платеж Сбербанк Онлайн?
Как научить ребенка быстро читать
4
5
Как научить ребенка быстро читать
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#подборка#сша#шоу бизнес#кино#авто авария#дети#музыка
#прикол#факты#интересное#россия#дтп#в мире#приколы#автомобили#знаменитости#транспорт
#фото#история#авария#картинки#забавно#навальный#семья#автоприкол#люди#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться