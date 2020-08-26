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Май нэйм из... Пост об очень странных именах

Май нэйм из... Пост об очень странных именах (17 фото)

Автор:
26 августа 2020 09:14
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: имена   подборка   прикол   странное   странные имена   юмор   
3438
17

Вот прямо о полном угаре в этой подборке пойдёт речь.

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Метки: имена   подборка   прикол   странное   странные имена   юмор   
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12  комментариев
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42
Евгений Машеров 2 часа назад
Было бы стильно нанять курьера Назгула для доставки кольца.
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−46
Обратная сторона Луны 6 минут назад
Был в моей части майор. Как он сам говорил - русский офицер с нерусской фамилией Мзареулишвили.

Как его только не называли, и мрезеулишвили, и киндзмараули
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13k
AlexЕЙ Полчаса назад
Фал, или Фам мужское личное имя. Производная фамилия Фалеев. Фал (ок. 284) христианский пресвитер в Лаодикии, священномученик, пострадал во время гонения Диоклитиана.
Нихрена смешного.
Фал, или Фам мужское личное имя. Производная фамилия Фалеев. Фал (ок. 284) христианский пресвитер в Лаодикии, священномученик, пострадал во время гонения Диоклитиана. Нихрена смешного.
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67
Rozario Agro Полчаса назад
Комментарий к фото
Глядя на такого логопеда , хочешь-не хочешь - окончательно потеряешь речь :D :D
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1k
ALEX Полчаса назад
Автор дебил млять!


По-русски же написано Вава!
Не Баба, а Вава!!!
Был такой Бразильский футболист!
Он играл за такие известные бразильские клубы, как «Васко да Гама» и «Палмейрас», за испанский клуб «Атлетико Мадрид», а также за национальную сборную Бразилии.

За сборную Бразилии Вава провёл 23 матча, и в её составе два раза становился чемпионом мира в 1958 и 1962 годах (забив 5 и 4 гола за турнир соответственно). Вместе с ещё пятью игроками он стал лучшим бомбардиром ЧМ-1962 в Чили.

Вава один из четырёх футболистов, которые забивали в двух финальных матчах чемпионатов мира. Вместе с ним этого добились Пеле (1958 и 1970), Пауль Брайтнер (1974 и 1982) и Зинедин Зидан (1998 и 2006).

Чемпион штата Пернамбуку: 1949
«Васко да Гама»

Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1952, 1956, 1958
Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1958
«Атлетико Мадрид»

Обладатель Кубка Испании: 1959/60, 1960/61
Палмейрас

Чемпион штата Сан-Паулу: 1963
Сборная Бразилии

Чемпион мира: 1958, 1962

Автор дебил млять! По-русски же написано Вава! Не Баба, а Вава!!! Был такой Бразильский футболист! Он играл за такие известные бразильские клубы, как «Васко да Гама» и «Палмейрас», за испанский клуб «Атлетико Мадрид», а также за национальную сборную Бразилии. За сборную Бразилии Вава провёл 23 матча, и в её составе два раза становился чемпионом мира в 1958 и 1962 годах (забив 5 и 4 гола за турнир соответственно). Вместе с ещё пятью игроками он стал лучшим бомбардиром ЧМ-1962 в Чили. Вава один из четырёх футболистов, которые забивали в двух финальных матчах чемпионатов мира. Вместе с ним этого добились Пеле (1958 и 1970), Пауль Брайтнер (1974 и 1982) и Зинедин Зидан (1998 и 2006). Чемпион штата Пернамбуку: 1949 «Васко да Гама» Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1952, 1956, 1958 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1958 «Атлетико Мадрид» Обладатель Кубка Испании: 1959/60, 1960/61 Палмейрас Чемпион штата Сан-Паулу: 1963 Сборная Бразилии Чемпион мира: 1958, 1962
Автор дебил млять! По-русски же написано Вава! Не Баба, а Вава!!! Был такой Бразильский футболист! Он играл за такие известные бразильские клубы, как «Васко да Гама» и «Палмейрас», за испанский клуб «Атлетико Мадрид», а также за национальную сборную Бразилии. За сборную Бразилии Вава провёл 23 матча, и в её составе два раза становился чемпионом мира в 1958 и 1962 годах (забив 5 и 4 гола за турнир соответственно). Вместе с ещё пятью игроками он стал лучшим бомбардиром ЧМ-1962 в Чили. Вава один из четырёх футболистов, которые забивали в двух финальных матчах чемпионатов мира. Вместе с ним этого добились Пеле (1958 и 1970), Пауль Брайтнер (1974 и 1982) и Зинедин Зидан (1998 и 2006). Чемпион штата Пернамбуку: 1949 «Васко да Гама» Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1952, 1956, 1958 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1958 «Атлетико Мадрид» Обладатель Кубка Испании: 1959/60, 1960/61 Палмейрас Чемпион штата Сан-Паулу: 1963 Сборная Бразилии Чемпион мира: 1958, 1962
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24k
Aleksandr 44 минуты назад
Напомнило древний анекдот
Перекличка новобранцев:
-Череззаборногузадерищенский...
-Я!
-Яицапополуволокидзе...
-Я!
-Ну них*я себе фамилии...
-Я!
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4k
heta 46 минут назад
"Ну давай, назови сына Антоном, испорти ему жизнь..." - это Уральские пельмени ржут над обычными(!) именами.
А тут вон оно чё, Михалыч!
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3k
Dema Час назад
Не понимаю что движет родителями называть своих чад идиотскими именами? Потом человек всю жизнь мучается из-за подъ..бонов.
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−63
Mokshanin Час назад
А что смешного в национальных не русских именах? Для нас казахов тоже многое смешно у русни
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54
EM Mokshanin 54 минуты назад
Дык, на казахоязычных просторах и прикалывайся)
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2k
chichic1 Час назад
Май нэйм из... Пост об очень странных именах
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3k
Александр Зотов chichic1 Полчаса назад
ага, по мнению китайцев, русским иногда мерещится лиса и они удивляются, спрашивая nu i hu li?)
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