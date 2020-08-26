Май нэйм из... Пост об очень странных именах

Вот прямо о полном угаре в этой подборке пойдёт речь.
Надеюсь, ударение в имени падает на второй слог?!
Очень похоже на фотошоп, но всякое возможно
Например, так
Девушка, забейте уже ворота!
Стоит отметить, что чувство юмора у её родителей отменное
ЛитлЧто?
Как тебе такое, Илон Маск?!
Ну Баба и ладно...
Вна Украине есть свой Юлий Цезарь
Что-то даже не смешно )))
Бедный папа Михаила...
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Как его только не называли, и мрезеулишвили, и киндзмараули
Нихрена смешного.
По-русски же написано Вава!
Не Баба, а Вава!!!
Был такой Бразильский футболист!
Он играл за такие известные бразильские клубы, как «Васко да Гама» и «Палмейрас», за испанский клуб «Атлетико Мадрид», а также за национальную сборную Бразилии.
За сборную Бразилии Вава провёл 23 матча, и в её составе два раза становился чемпионом мира в 1958 и 1962 годах (забив 5 и 4 гола за турнир соответственно). Вместе с ещё пятью игроками он стал лучшим бомбардиром ЧМ-1962 в Чили.
Вава один из четырёх футболистов, которые забивали в двух финальных матчах чемпионатов мира. Вместе с ним этого добились Пеле (1958 и 1970), Пауль Брайтнер (1974 и 1982) и Зинедин Зидан (1998 и 2006).
Чемпион штата Пернамбуку: 1949
«Васко да Гама»
Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1952, 1956, 1958
Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1958
«Атлетико Мадрид»
Обладатель Кубка Испании: 1959/60, 1960/61
Палмейрас
Чемпион штата Сан-Паулу: 1963
Сборная Бразилии
Чемпион мира: 1958, 1962
Перекличка новобранцев:
-Череззаборногузадерищенский...
-Я!
-Яицапополуволокидзе...
-Я!
-Ну них*я себе фамилии...
-Я!
А тут вон оно чё, Михалыч!