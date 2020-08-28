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Мастера крепежа, выполнившие свою работу на 5+

Мастера крепежа, выполнившие свою работу на 5+ (20 фото)

Автор:
28 августа 2020 09:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: кабельная стяжка   крепёж   крепёжное изделие   монтаж   подборка   прикол   юмор   
8560
20

Подборка крайне безумных и смешных средств монтажа всего.

Источник:

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Метки: кабельная стяжка   крепёж   крепёжное изделие   монтаж   подборка   прикол   юмор   
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13  комментариев
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22k
Григорий 2 часа назад
Вы тоже видите испорченные двери автомобилей?
Вы тоже видите испорченные двери автомобилей?
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5k
Elena Ki 42 минуты назад
Я видела смарт с прицепом. Хотела спросить, они не боятся, что от бутылки воды в прицепе смарт разорвет пополам, но они уехали.
А еще видела буксировку с помощью белого крученого шнура, из которого еще вяжут всякие фигурки на бутылки. Конечно, он лопнул. Около супермаркета, куда водила и зашел, надеюсь, чтобы купить нормальный трос...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Сея компания знает толк в монтаже наружной рекламы

Что сея?
Сея компания знает толк в монтаже наружной рекламы Что сея?
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3k
Yurich ☣️Месть печенегов☣️ 3 минуты назад
Если не сеет, то крепление не очень... Логично же!
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3k
yahaomsk 3 часа назад
если стена гипсокартон, имхо похер сколько крутить саморезов- отвала не избежать
если стена гипсокартон, имхо похер сколько крутить саморезов- отвала не избежать
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8k
Karelian yahaomsk 3 часа назад
Для гипсокартона есть бабочки и дрилы.
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Vallek yahaomsk 56 минут назад
если гипсокартон, то количество точек крепления еще как не похер!
Тут важно чтобы сам гипсач был сделан не жамшутами.
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7k
Vlad yahaomsk 52 минуты назад
для надежности им надо было два шурупа в одну дырку загнать. А вообще хватило бы синей изоленты.
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