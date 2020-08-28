Мастера крепежа, выполнившие свою работу на 5+

Подборка крайне безумных и смешных средств монтажа всего.
Какая предыстория у всего этого?
Н - надёжность!
Чем дольше смотришь, тем страшнее становится
Лишь бы работал нормально...
Правее... ещё чуточку... ещё-ё-ё-ё...
Даже слишком надёжно...
Кабельная стяжка в действии
Хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках...
Впрочем, как и железный человек )))
Перевозка сыпучих грузов
Это вообще законно?!
Сея компания знает толк в монтаже наружной рекламы
Монтаж камеры своими руками
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А еще видела буксировку с помощью белого крученого шнура, из которого еще вяжут всякие фигурки на бутылки. Конечно, он лопнул. Около супермаркета, куда водила и зашел, надеюсь, чтобы купить нормальный трос...
Что сея?
Тут важно чтобы сам гипсач был сделан не жамшутами.