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«Я не снял все, что хотел. Но я снимал только то, что хотел»

«Я не снял все, что хотел. Но я снимал только то, что хотел» (2 фото)

Автор:
25 августа 2020 20:03
Сообщество : Кино
Метки: Георгий Данелия   память   режисер   яавтор   
436
2
25 августа 1930 г. родился чудесный кинорежиссёр. актёр, сценарист, Георгий Данелия

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Метки: Георгий Данелия   память   режисер   яавтор   
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8  комментариев
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6k
Караганда 9 часов назад
я вообще удивляюсь,как критики пропустили-Кин-дза-дза
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3k
Вадим Караганда 9 часов назад
Так это сейчас насмешка,как и "Чиполлино". А тогда по отношению к себе это не воспринималось.
P.S.Счастье что такой мастер был. Слава и вечная любовь зрителей.
Так это сейчас насмешка,как и "Чиполлино". А тогда по отношению к себе это не воспринималось. P.S.Счастье что такой мастер был. Слава и вечная любовь зрителей.
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144
Slava Gvaberidze 9 часов назад
Черножопые, хуле
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Slava Gvaberidze 8 часов назад
Самые приятные минусы, хуле
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FoxGen Slava Gvaberidze 2 часа назад
С твоей фамилией вдвойне смешнее.
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1k
Pterodactyl 9 часов назад
Если честно, все родные.
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28k
winergy2012 Pterodactyl 5 часов назад
Особенно какабидзе.
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78k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Кин-за-за
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