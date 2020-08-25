«Я не снял все, что хотел. Но я снимал только то, что хотел»

25 августа 1930 г. родился чудесный кинорежиссёр. актёр, сценарист, Георгий Данелия
Все помнят этого прекрасного режиссера.
Поэтому просто с днем рождения. Не нравится мне когда отмечают только день смерти (4.апреля.2019)
А какой ваш любимый фильм?
Поэтому просто с днем рождения. Не нравится мне когда отмечают только день смерти (4.апреля.2019)
А какой ваш любимый фильм?
Авторский пост
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Метки: Георгий Данелия память режисер яавтор
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P.S.Счастье что такой мастер был. Слава и вечная любовь зрителей.