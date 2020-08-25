На форуме "Армия-2020" представили камуфляжные рясы и свечи "воинские восковые"

А в РПЦ объявили "модный приговор": разработка камуфляжных ряс, по словам представителей церкви, не была с ними согласована.
На форуме "Армия", на котором ежегодно демонстрируются новинки военно-промышленного комплекса России, в этом году представили весьма необычную "разработку" - камуфляжные рясы и другую церковную атрибутику для священнослужителей.
Ряса цвета хаки предназначена для работы во время
боевых действий полевых выходов и учений.
От обычной эта ряса отличается нашивками и эмблемами - на месте, где должны располагаться петлички находится православный крест, а вместо нашивки с фамилией военнослужащего вышиты имя и церковный сан.
Также представили различную церковную атрибутику, в том числе, "воинские свечи", тоже выкрашенные в зеленый цвет.
Впрочем, помимо церковной моды на форуме можно встретить много интересных и опытных образцов техники. К примеру, АО «Мытищинский машиностроительный завод», входящий в состав ГК "Калашников", представил специальное корпусное колесное шасси (СККШ-586).
СККШ-586 имеет облегченный алюминиевый корпус без дополнительных навесных элементов, что снижает конечную массу не в ущерб пуле-взрывозащищенности. Помимо этого шасси обладает высокой проходимостью и способностью преодолевать водные преграды вплавь за счет двух водометных движителей.
На шасси установлена гидромеханическая коробка передач, бортовая информационно-управляющая система, два источника питания, включая резервный, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения.
Предполагается, что на базе шасси будет размещаться аппаратура и оборудование боевой части ЗРК "Тор-М2К". Однако сейчас также ведутся разработки по возможному приспособлению колесной базы для работы в составе ЗРК «Бук», ЗРПК «Панцирь», а также реактивных систем залпового огня.
Концерн "Калашников" также представил смарт-ружье MP-155 Ultima, разработанное на базе классического ружья MP-155. Ultima имеет модульную конструкцию, предназначенную для модификаций под нужды каждого конкретного клиента.
И слово "смарт" здесь не спроста - ружье способно синхронизироваться с гаджетами.
Часть деталей для сборки нового электромотоцикла "Иж-49" изготавливались вручную, сообщили представители концерна "Калашников". Всего изготовлено 49 экземпляров таких городских мотоциклов. Они оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением. Максимальная скорость - 90 км/ч. Сухая масса модели - 130 килограмм.
Также "Калашников" впервые показал грузопассажирский паром на воздушной подушке с гибкими скегами "Хаска-10". При своих габаритах (22,3 м в длину, ширину 13,96 м и полезной нагрузке 10 тонн) паром способен развивать скорость до 40 узлов.
Водоизмещение полного парома составляет 45 тонн, пустого - 20 тонн. Экипаж - до трех человек.
Также на форуме засветился автомобиль "Тигр" в исполнении "Багги" от «Военно-промышленной компании» (ВПК). Этот вариант бронеавтомобиля отличается повышенной мобильностью и проходимостью по пересеченной местности. Действующие на таком автомобиле военнослужащие смогут использовать различные типы пулеметов, автоматические гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.
Еще один скоростной багги от ВПК под названием "Стрела". Автомобиль-амфибия предназначен исключительно для подразделений ВДВ. На "Стреле" установлен водомет. Автомобиль может преодолевать водные преграды, такие как реки и небольшие озера. А комфортабельный салон вмещает до четырех бойцов и тонну груза.
На выставке состоялась премьера одной из самых экзотичных разработок в этом году - внедорожника-амфибии "Дрозд". По мнению американского издания The Drive, "Дрозд" очень напоминает разработку вымышленной мастерской Q из фильмов про агента 007.
Уникальный дизайн полностью отвечает уникальности ТТХ автомобиля. Конструкторы создавали автомобиль, который должен был быть одинаково хорош как на земле, так и в воде. И у них получилось - "Дрозд" идеально сочетает качества быстроходного катера и внедорожника с хорошей проходимостью. По суше автомобиль способен передвигаться со скоростью до 100 км/ч, по воде - до 70 км/ч. К слову, скорость подавляющего большинства амфибий по воде не превышает 15 км/ч.
"Машину создавали 6 лет. Была масса знаний и технологий в постройке машин и судов. Это вылилось в один проект. Все лучшее вложили. Мы не делали лодку на колесах, делали именно амфибию. Она хороша на земле и в воде", - рассказал главный конструктор амфибии, директор "Балтийской машиностроительной компании" Сергей Терешенков.
Ударостойкий, противоминный корпус "Дрозда" состоит из композитных материалов, имеющий модульную конструкцию, способную работать при температурах до минус 50 градусов по Цельсию. 260-сильный мотор, автономность по суше - 800 километров и по воде - 300, 12 секунд на переход из сухопутного режима в водный, грузоподъемность в 1,5 тонны и возможность оснащать машину различным вооружением - от пулеметов до пусковых установок управляемых ракет, делают этот автомобиль поистине уникальным для армии.
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Капеллан бросил в пламя щепотку порошка хаомы.
По милости Ахурамазды я помазанный жрец зороастризма, по воле Аллаха - верный муэдзин ислама, по соизволению Иеговы - обрезанный рабби и так далее.
Тут его благостное лицо исказилось злобным оскалом.
А из-за нехватки офицеров еще и долбаный офицер-кастелян!
Чело его вновь прояснилось.
А теперь поделись со мной своими тревогами...
"Билл герой Галактики".
Кто не читал, всем рекомендую, редкое по ржачности произведение.
На стиле! Ведь главный храм мо( ) покрашен в цвета камуфляжа, почему не может быть камуфлированых попон для военпопов? Зелёные свечки для зелёных человечков защитные скрепы!
По поводу последнего пепелаца - штука прикольная для богатых рыбаков, но для военных? И какая там может быть броня и противоминная защита в стекло пластиковом корпусе? Хотя генералов на рыбалку возить пойдёт.
Обещают что-то красивое.
27-28там официальная часть, а потом "показуха" для зрителей.
Как писал дедушка Ленин: капиталистическое общество имеет соответствующую армию, которая защищает в первую очередь интересы капиталистов. С чем вас и поздравляю.
А церкви тоже есть указчики. Так что нечему удивляться, что власть очень дружит с церковью.
Сразу сообщаю, что Вера, религия и церковь - это разные вещи. очень разные.
При штурме Измаила отец Тимофей из Полоцкого полка, возглавил атаку, когда все офицеры были убиты или ранены.
Но вот второе фото - вот где мрак!
Но всё равно наличие рядом двух батюшек напрягает. Тем более что есть прожекты при устройстве баз на Луне и Марсе ставить церковные модули. Пока на бумаге, но кто знает...
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А в РПЦ объявили "модный приговор": разработка камуфляжных ряс, по словам представителей церкви, не была с ними согласована.
Без РПЦ решили вояки, сами...
А в православной культуре есть всего несколько цветов одежды священника. Белый- Рождество, фиолетовый или черный - пост, зелёный - Троица, голубой или синий - Богородицы, красный - Пасха.
Нету в православнии камуфляж
Александр Пересве т (? 8 сентября 1380) русский монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря. Вместе с Родионом Ослябей участвовал в Куликовской битве.
Русской православной церковью причислен к лику святых в чине преподобных, его память празднуется в Соборе Радонежских святых, соборе Тульских святых 22 сентября (5 октября).
И таких очень много было и есть!