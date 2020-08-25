На форуме "Армия-2020" представили камуфляжные рясы и свечи "воинские восковые"

Уникальный дизайн полностью отвечает уникальности ТТХ автомобиля. Конструкторы создавали автомобиль, который должен был быть одинаково хорош как на земле, так и в воде. И у них получилось - "Дрозд" идеально сочетает качества быстроходного катера и внедорожника с хорошей проходимостью. По суше автомобиль способен передвигаться со скоростью до 100 км/ч, по воде - до 70 км/ч. К слову, скорость подавляющего большинства амфибий по воде не превышает 15 км/ч.