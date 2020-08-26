Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева

Пресняков находился на самом пике карьеры - он был узнаваемым и сверхпопулярным исполнителем, которого звали на концерты и вечеринки. Такой образ жизни его более чем устраивал. Тусовки сменяли одна другую, алкоголь лился рекой, интрижки с женщинами были естественным дополнением карьеры музыканта.

А вот Кристина должна была сидеть дома - так Пресняков, по мнению Орбакайте видел их жизнь. " Я себя не видела на сцене, как певицу, потому что когда вокруг были такие гении: и мама, и Вова, ты себя никак не можешь причислить к ним, единственное о чем я тосковала, я скучала по кино, мне казалось, что я все-таки могу, что-то еще сделать. Я актриса, я не певица. Пресса писала, что мы расстались из-за Володиных измен. Это неправда. Володя надеялся, что после родов я стану домохозяйкой. А я мечтала о большой сольной карьере. Мне удалось самоутвердиться. Но наша семья из-за этого распалась".



Сам Пресняков считает иначе: в крахе семьи виноват именно он. Несмотря на появление в семье наследника Никиты, это не помогло певцу остепениться. Он все так же уделял много внимания алкогольным вечеринкам, и Кристина, как считает Пресняков, предложила расстаться, не выдержав тусовочного образа жизни своего благоверного.