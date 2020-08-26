FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4068 постов • 593 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева

Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева (6 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 12:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пресняков   орбакайте   отношения   пугачева   развод   семья   шоу бизнес   
3572
6
1
Первый брак Владимира Преснякова был, что называется, статусным. Молодой артист из династии музыкантов стал зятем самой Примадонны. Правда, женитьбу певца успешной назвать было нельзя, и в его расставании с Кристиной винили Аллу Борисовну - дескать, у такой тещи надо ходить по струнке, а кому это по душе?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Пресняков   орбакайте   отношения   пугачева   развод   семья   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
167k
INVERTER 2 часа назад
Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Марсианин 5 минут назад
Стюардесса Жанна. Зурбаган... Какие еще песни есть у этого "СВЕРХПОПУЛЯРНОГО" "певца" ртом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Рукоблуд Полчаса назад
На Курт Кобейна похож на этой фотке
На Курт Кобейна похож на этой фотке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
LEPA 36 минут назад
Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
662
Инквизитор РФ 37 минут назад
З.а.еб.али посты желтой прессы. Минут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Carma Warrior Час назад
Интересная история, даже не читая выскажу свое мнение

Интересная история, даже не читая выскажу свое мнение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лео Рудакопски Час назад
Я Преснякова знаю только по фильму "Выше радуги". Там его исполнение реально вставляло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KOSTELLO 2 часа назад
Видимо я где то пропустил тот период, в котором Пресняков был сверхпопулярным исполнителем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
The mask KOSTELLO Час назад
Было время "зурбаганов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun KOSTELLO Час назад
Пропустил. Это примерно то же время, когда таким же популярным был Маликов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
881
Vovan Petroff 2 часа назад
Ну Пугачиха то вроде пока не что, а кто. А покойник он что или кто? Ну вот - теперь ходи и думай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Dominus 2 часа назад
Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Leo 2 часа назад
У всех наверное был период, про который вспоминаешь как страшный сон. Главное вовремя взяться за голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Люблю плять интересные посты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Dominus 2 часа назад
Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz 2 часа назад
Да нах Вовану эта истечная овца Орбакайте была нужна. Он легкий, угарный чувак, со своими тараканами а эта истеричка приблатненная только его ограничивала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки 2 часа назад
оспади да когда же они уйдут в забвение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Элек Мек Опаньки 2 часа назад
Можешь мне не верить,но гораздо позже чем ты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки Элек Мек 2 часа назад
ты любитель этой старой чушни для престарелых ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Элек Мек Опаньки 2 часа назад
Это просто факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Опаньки Час назад
и ты не успеешь оглянуться, как она подойдет.
и ты не успеешь оглянуться, как она подойдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки Владимир Час назад
речь идет не о самой старости а том что "эти" живут и богатеют потому что "раньше было светлее, длиннее и песни молодости нашей"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото) "Муж и жена - одна сатана": забавные записки, которые оставляют друг другу супруги "Муж и жена - одна сатана": забавные записки, которые оставляют друг другу супруги Разведенная пара съехалась вновь, захватив с собой новых супругов Разведенная пара съехалась вновь, захватив с собой новых супругов Депутат предложил судебные издержки оплачивать виновнику развода Депутат предложил судебные издержки оплачивать виновнику развода С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами Самая несмешная шутка Петросяна: на кого он променял Степаненко? Самая несмешная шутка Петросяна: на кого он променял Степаненко?
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

560122



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ретро фотографии
4
46
Ретро фотографии
Что это за штука: самые странные находки
2
103
Что это за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как научить ребенка быстро читать
3
3
Как научить ребенка быстро читать
19-летняя танцовщица стала самой популярной звездой TikTok в Австралии
2
17
19-летняя танцовщица стала самой популярной звездой TikTok в Австралии
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#забавно#шоу бизнес#семья#девушки#люди#врачи
#прикол#факты#авария#картинки#в мире#природа#навальный#дети#сша#девушка
#юмор#история#интересное#дтп#кино#россия#актеры#знаменитости#автоприкол#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться