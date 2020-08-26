Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева

Первый брак Владимира Преснякова был, что называется, статусным. Молодой артист из династии музыкантов стал зятем самой Примадонны. Правда, женитьбу певца успешной назвать было нельзя, и в его расставании с Кристиной винили Аллу Борисовну - дескать, у такой тещи надо ходить по струнке, а кому это по душе?
Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте поженились довольно рано. И если молодой певец на тот момент был чрезвычайно популярным поп-исполнителем, Орбакайте иначе как дочь Примадонны не воспринимали. Впрочем, отношения двух отпрысков музыкальных фамилий развивались стремительно и привели к скорому браку. А начали жить артисты вместе, когда Кристина еще ходила в школу. Ей тогда было 16 лет.
Мать Преснякова, Елена, вспоминает это время так: "Думаю, это Вова настоял на том, чтобы они стали жить у нас...А ей, бедной девочке, в школу ведь надо каждое утро ходить! Так она от нас (а это, между прочим, Медведково!) остановки три ехала на троллейбусе, потом еще на метро минут сорок. Возвращались они с Вовкой поздно, порой до ночи тусовались. Утром Кристинка еле вставала. Я Вовке говорю: "Ей же рано в школу подниматься!" — "Ничего. В выходные отоспится". Я быстро готовила ей завтрак. Потом будила бедняжку. Она встанет, глаза трет, зевает. "Есть ничего не буду..." — платье школьное натягивает и кофе без сахара на ходу глотает. "В метро, — говорит, — посплю".
Казалось бы, вот оно счастье! Молодые, красивые, с потенциалом в виде поддержки родных и заранее уготованным местом в жизни. Золотая молодежь, одним словом.
Вот только счастье было нетаким лучезарным.
Вот только счастье было нетаким лучезарным.
Пресняков находился на самом пике карьеры - он был узнаваемым и сверхпопулярным исполнителем, которого звали на концерты и вечеринки. Такой образ жизни его более чем устраивал. Тусовки сменяли одна другую, алкоголь лился рекой, интрижки с женщинами были естественным дополнением карьеры музыканта.
А вот Кристина должна была сидеть дома - так Пресняков, по мнению Орбакайте видел их жизнь. " Я себя не видела на сцене, как певицу, потому что когда вокруг были такие гении: и мама, и Вова, ты себя никак не можешь причислить к ним, единственное о чем я тосковала, я скучала по кино, мне казалось, что я все-таки могу, что-то еще сделать. Я актриса, я не певица. Пресса писала, что мы расстались из-за Володиных измен. Это неправда. Володя надеялся, что после родов я стану домохозяйкой. А я мечтала о большой сольной карьере. Мне удалось самоутвердиться. Но наша семья из-за этого распалась".
Сам Пресняков считает иначе: в крахе семьи виноват именно он. Несмотря на появление в семье наследника Никиты, это не помогло певцу остепениться. Он все так же уделял много внимания алкогольным вечеринкам, и Кристина, как считает Пресняков, предложила расстаться, не выдержав тусовочного образа жизни своего благоверного.
А вот Кристина должна была сидеть дома - так Пресняков, по мнению Орбакайте видел их жизнь. " Я себя не видела на сцене, как певицу, потому что когда вокруг были такие гении: и мама, и Вова, ты себя никак не можешь причислить к ним, единственное о чем я тосковала, я скучала по кино, мне казалось, что я все-таки могу, что-то еще сделать. Я актриса, я не певица. Пресса писала, что мы расстались из-за Володиных измен. Это неправда. Володя надеялся, что после родов я стану домохозяйкой. А я мечтала о большой сольной карьере. Мне удалось самоутвердиться. Но наша семья из-за этого распалась".
Сам Пресняков считает иначе: в крахе семьи виноват именно он. Несмотря на появление в семье наследника Никиты, это не помогло певцу остепениться. Он все так же уделял много внимания алкогольным вечеринкам, и Кристина, как считает Пресняков, предложила расстаться, не выдержав тусовочного образа жизни своего благоверного.
Орбакайте с Пресняковым прожили вместе 10 лет. После разрыва Владимир Пресняков пережил огромный стресс. В YouTube-шоу "Зангалис & К" 52-летний артист рассказал, что разрыв стал для него потрясением. Алкоголь, которого и прежде было много в его жизни, лился рекой и пьяные вечеринки стали выходить из-под контроля.
- Слава Бутусов мне как-то сказал: "Господи, что они знают про рок-н-ролл? Это когда ты печенью харкаешь!", - рассказывает Пресняков. - Это все было в нашей жизни. Поэтому я знаю, где находится ад, и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь. Благодарю Бога, друзей, конечно же, отца и маму, которые не дали мне спуститься, умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться.
А еще появилось ощущение, что тогда его жизнь летела под откос.
- У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению — первому расставанию с любимой… Кристиной. Тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда.
- Слава Бутусов мне как-то сказал: "Господи, что они знают про рок-н-ролл? Это когда ты печенью харкаешь!", - рассказывает Пресняков. - Это все было в нашей жизни. Поэтому я знаю, где находится ад, и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь. Благодарю Бога, друзей, конечно же, отца и маму, которые не дали мне спуститься, умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться.
А еще появилось ощущение, что тогда его жизнь летела под откос.
- У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению — первому расставанию с любимой… Кристиной. Тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда.
Сейчас Владимир Пресняков счастлив в браке с Натальей Подольской, его первая жена Кристина Орбакайте тоже замужем - уже третьим браком. Их общий сын Никита уже женился. Он самодостаточный молодой человек – пишет музыку, играет в основанной им музыкальной группе.
О времени, когда заканчивался брак с Орбакайте, Пресняков говорит так: "Боженька, прости меня". Прошу о пощаде за то, как вел себя в то время, потому что оно было неправильное".
О времени, когда заканчивался брак с Орбакайте, Пресняков говорит так: "Боженька, прости меня". Прошу о пощаде за то, как вел себя в то время, потому что оно было неправильное".
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