Deep Purple (Дип Пёрпл) – классическая рок-группа, ставшая легендарной. Полная история до 1976!

Идея создать группу посетила барабанщика Криса Кёртиса в 1966 году, после ухода из The Searchers.



Первоначально группа называлась иначе — не Deep Purple. К тому, что необходимо сменить имя команды, все участники пришли единогласно. Слово Джону Лорду:



«У нас был список наиболее подходящих вариантов. Сначала хотели назвать себя Orpheus. Concrete God! Но вскоре эта идея показалась нам не самой удачной… И вот, одним утром в блокноте появилась новая запись — Deep Purple! Как оказалось, идея принадлежала Ричи. Хотите знать почему? Да просто эту песню обожала его бабушка…»



Что касается ныне легендарного «гитариста-волшебника», то уже тогда, совсем молодой Блэкмор мастерски владел гитарой! До Purple он успел зарекомендовать себя, выступая с: Джин Винсент, Mike Dee And The Jaywalkers, Скримин Лорд Сатч и другие!



Впоследствии Джон Лорд вспоминал:



«Ричи приехал ко мне с акустической гитарой, и это был совершенный вечер! Мы быстро сочинили And The Address и Mandrake Root. Это было так легко, весело… Тогда я сразу понял, что Ричи терпеть не может дураков! Он казался таким мрачным, собственно — таким он и оказался…»





Мировой успех!

Вряд ли сегодня кто-то сможет себе представить вокал классических групп 80-х, далёкий от той самой высокой тональности Иэна Гиллана… Каждый хэви-метал коллектив пользовался этой фишкой — переходом в высокую тональность. В частности, эта была любимая изюминка Эрика Адамса из «Manowar».



Уход Кёртисса в 1968 году возобновил поиски басиста.



Джон Лорд:



«Ричи приглянулся Ник Симпер. Во многом из-за его участия в The Flowerpot Men. Но, что было не менее важно для Ричи, Ник любил кружевные рубашки… Да, часто Ричи заботили именно такие нюансы!»



Параллельно этому продолжались поиски вокалиста. Если верить Симперу, прослушивание Рода Стюарта «было ужасным…» А Блэкмор в свою очередь рассказывал, как Майк Харрисон из Spooky Tooth заявил, что «не желает ничего об этом знать!»



Много «учеников» нашлось и у Ричи Блэкмора — культового виртуоза хард-роковой гитары. Наиболее прославленным из них является Ингви Мальмстин. Одним словом — Deep Purple начала 70-х стали настоящими основателями классического жанра хард: динамичность и щедро развёрнутые гитарные и клавишные соло, напрочь лишённые вычурности и декоративности.