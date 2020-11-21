Deep Purple (Дип Пёрпл) – классическая рок-группа, ставшая легендарной. Полная история до 1976!

Deep Purple — одна из самых популярных британских рок-групп в истории. Сформированная в конце 60-х, она и по сей день остаётся наиболее влиятельной в мире хард-рока… Многие критики подчёркивают, что «Deep Purple не просто играли хард-рок», — они являются «одними из отцов этого жанра»! В целом, альбомы и синглы группы разошлись тиражом более 100 миллионов копий пластинок по всему миру!
За полвека существования состав группы менялся чуть ли не постоянно… Однако именно ударнику Иэну Пэйсу удалось сохранить статус «самого преданного члена команды»!
Предыстория…
Первая половина 70-х годов считается одной из прекраснейших эпох в истории мировой музыки. Именно в этот период английская рок-сцена была солидна и совершенна, как никогда. Во многом этому поспособствовали только начинающие расцветать в те годы жанры — арт, хард, глэм и несравненные рок-оперы… Чего только стоит работа Эндрю Ллойда Уэббера, который в 22-летнем возрасте сотворил легендарный оперный шедевр под названием «Jesus Christ Superstar».
Именно в этот период популярность блюзовых музыкантов постепенно сходит на нет и начинается новая эра — мощного рок-н-ролла с элементами, казалось бы, такого недоступного ещё пару лет назад стиля — хард. Каждая из ведущих «тяжёлых» групп имела свой фирменный, уникальный подход к этому жанру. Работавшими на полную мощность лидерами данного направления по праву считаются Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple. Эти молодые, но, безусловно, очень талантливые коллективы достаточно быстро создали себе мировые имена и репутацию. Но сегодня мы поговорим именно о последней команде, вневременные хиты которой продолжают звучать и по сей день.
Под конец 60-х молодая и амбициозная британская группа Deep Purple уловила, что начинается эра нового жанра — хард, и быстро переориентировалась с попсового рок-н-ролла на монументальную тяжёлую классику с элементами барокко. Ещё будучи в своём «золотом» составе — с вокалистом в лице Иэна Гиллана и басистом Роджером Гловером — коллектив издал четыре потрясающих хард-роковые пластинки: «Deep Purple In Rock»; «Fireball»; «Machine Head»; «Who Do We Think We Are».
В этот же период группой был выпущен шикарный двойной альбом с концертными записями, под названием «Made In Japan». Именно эта мощная работа во многом и предопределила дальнейшее развитие тяжёлых стилей, которые постепенно — со второй половины 70-х по начало 80-х — стали неотъемлемой частью рок-н-ролла.
Идея создать группу посетила барабанщика Криса Кёртиса в 1966 году, после ухода из The Searchers.
Первоначально группа называлась иначе — не Deep Purple. К тому, что необходимо сменить имя команды, все участники пришли единогласно. Слово Джону Лорду:
«У нас был список наиболее подходящих вариантов. Сначала хотели назвать себя Orpheus. Concrete God! Но вскоре эта идея показалась нам не самой удачной… И вот, одним утром в блокноте появилась новая запись — Deep Purple! Как оказалось, идея принадлежала Ричи. Хотите знать почему? Да просто эту песню обожала его бабушка…»
Что касается ныне легендарного «гитариста-волшебника», то уже тогда, совсем молодой Блэкмор мастерски владел гитарой! До Purple он успел зарекомендовать себя, выступая с: Джин Винсент, Mike Dee And The Jaywalkers, Скримин Лорд Сатч и другие!
Впоследствии Джон Лорд вспоминал:
«Ричи приехал ко мне с акустической гитарой, и это был совершенный вечер! Мы быстро сочинили And The Address и Mandrake Root. Это было так легко, весело… Тогда я сразу понял, что Ричи терпеть не может дураков! Он казался таким мрачным, собственно — таким он и оказался…»
Мировой успех!
Вряд ли сегодня кто-то сможет себе представить вокал классических групп 80-х, далёкий от той самой высокой тональности Иэна Гиллана… Каждый хэви-метал коллектив пользовался этой фишкой — переходом в высокую тональность. В частности, эта была любимая изюминка Эрика Адамса из «Manowar».
Уход Кёртисса в 1968 году возобновил поиски басиста.
Джон Лорд:
«Ричи приглянулся Ник Симпер. Во многом из-за его участия в The Flowerpot Men. Но, что было не менее важно для Ричи, Ник любил кружевные рубашки… Да, часто Ричи заботили именно такие нюансы!»
Параллельно этому продолжались поиски вокалиста. Если верить Симперу, прослушивание Рода Стюарта «было ужасным…» А Блэкмор в свою очередь рассказывал, как Майк Харрисон из Spooky Tooth заявил, что «не желает ничего об этом знать!»
Много «учеников» нашлось и у Ричи Блэкмора — культового виртуоза хард-роковой гитары. Наиболее прославленным из них является Ингви Мальмстин. Одним словом — Deep Purple начала 70-х стали настоящими основателями классического жанра хард: динамичность и щедро развёрнутые гитарные и клавишные соло, напрочь лишённые вычурности и декоративности.
В это с трудом верится, однако дебютный альбом группы был написан буквально за несколько дней! Как позже рассказывали сами участники, сессия длилась 48 часов, практически без перерывов! Записывали пластинку в старинном особняке Хайли (Англия).
В начале лета 1968 года свет увидел дебютный сингл — «Hush». Песня оказалась известным хитом кантри-исполнителя Джо Саута. Аранжировкой трека занимался Блэкмор. В Штатах хит достиг 4-й строчки, причём особой любовью публики пользовался именно в Калифорнии.
Что же касается легендарного хита «Smoke On The Water», то он стал визитной карточкой бэнда! Существует даже легенда, повествующая о том, как Гиллан быстро набросал лирику на салфетке. За окном виднелось озеро, полностью окутанное туманом…
Огромным успехом для группы обернулся альбом Made in Japan, который, поначалу, никто не хотел выпускать… Слово Джону Лорду:
«Тогда мы были на пике своей популярности! И я помню, как об этом альбоме нас упрашивали японцы… Мы не выпускали концертных альбомов, но, почему-то, решили сделать исключение. На запись ушло порядка трёх тысяч долларов! Понадобилось несколько недель, чтобы пластинка обрела платиновый статус!»
Распад…
Но всё изменилось в 1973 году. Именно в этот период в группе начались разногласия, и после записи очередного альбома Гиллан и Гловер навсегда покинули коллектив. Конфликт между Гилланом и группой стремительно нарастал…
«Думаю, Иэн был не доволен тем, что мы делали… Он отказался писать что-либо, частенько пропускал репетиции… При этом его всё чаще видели пьяным… Был случай, когда он ввалился в номер Блэкмора в чём мать родила! А однажды он публично оскорбил Пэйна самым непристойным образом… В общем — отношения между ним и нами были из ряда вон выходящими…», — рассказывал в своём интервью Лорд.
Ту замену, которую им нашли, никак нельзя назвать равноценной. С приходом в группу Дэвида Ковердейла (вокал) и Гленна Хьюза (бас/вокал) творчество Deep Purple вновь возвращается к коммерческому стилю, композиции приобретают очертания фанка (к примеру, знаменитая «Hold On»). Всё это, как несложно догадаться, очень раздосадовало бессменного гитарного волшебника Блэкмора, и вслед за своими экс-коллегами он покинул группу в середине 70-х годов.
Но, как известно, свято место пусто не бывает. На смену Ричи пришёл Томми Болин, вместе с которым коллектив выпустил «Come Taste The Band» — свой самый провальный альбом. И так шаткое положение команды усугублялось пристрастием нового гитариста к «скорости», и в августе 1976 года легендарные Deep Purple прекратили своё существование.
Источник:
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