Deep Purple (Дип Пёрпл) – классическая рок-группа, ставшая легендарной. Полная история до 1976!

Под конец 60-х молодая и амбициозная британская группа Deep Purple уловила, что начинается эра нового жанра — хард, и быстро переориентировалась с попсового рок-н-ролла на монументальную тяжёлую классику с элементами барокко. Ещё будучи в своём «золотом» составе — с вокалистом в лице Иэна Гиллана и басистом Роджером Гловером — коллектив издал четыре потрясающих хард-роковые пластинки: «Deep Purple In Rock»; «Fireball»; «Machine Head»; «Who Do We Think We Are».

В этот же период группой был выпущен шикарный двойной альбом с концертными записями, под названием «Made In Japan». Именно эта мощная работа во многом и предопределила дальнейшее развитие тяжёлых стилей, которые постепенно — со второй половины 70-х по начало 80-х — стали неотъемлемой частью рок-н-ролла.