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Deep Purple (Дип Пёрпл) – классическая рок-группа, ставшая легендарной. Полная история до 1976!

Deep Purple (Дип Пёрпл) – классическая рок-группа, ставшая легендарной. Полная история до 1976! (4 фото + 3 видео)

Автор:
21 ноября 2020 20:41
Метки: группы   интересно   музыка   
386
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Deep Purple — одна из самых популярных британских рок-групп в истории. Сформированная в конце 60-х, она и по сей день остаётся наиболее влиятельной в мире хард-рока… Многие критики подчёркивают, что «Deep Purple не просто играли хард-рок», — они являются «одними из отцов этого жанра»! В целом, альбомы и синглы группы разошлись тиражом более 100 миллионов копий пластинок по всему миру!

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Метки: группы   интересно   музыка   
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15k
Flying Dutchmen. 6 часов назад
"быстро набросал лирику на салфетке". Может текст? Такое впечатление, что автопереводчик писал... И кто такой Пейн?... "Гиллан и Гловер навсегда покинули коллектив." Тоже неверно. Надо писать: "Гиллан и Гловер в первый раз навсегда покинули коллектив". Автор явно не фанат и ничего о группе не знает...
Вот, недавно прикупил...
"быстро набросал лирику на салфетке". Может текст? Такое впечатление, что автопереводчик писал... И кто такой Пейн?... "Гиллан и Гловер навсегда покинули коллектив." Тоже неверно. Надо писать: "Гиллан и Гловер в первый раз навсегда покинули коллектив". Автор явно не фанат и ничего о группе не знает... Вот, недавно прикупил...
"быстро набросал лирику на салфетке". Может текст? Такое впечатление, что автопереводчик писал... И кто такой Пейн?... "Гиллан и Гловер навсегда покинули коллектив." Тоже неверно. Надо писать: "Гиллан и Гловер в первый раз навсегда покинули коллектив". Автор явно не фанат и ничего о группе не знает... Вот, недавно прикупил...
"быстро набросал лирику на салфетке". Может текст? Такое впечатление, что автопереводчик писал... И кто такой Пейн?... "Гиллан и Гловер навсегда покинули коллектив." Тоже неверно. Надо писать: "Гиллан и Гловер в первый раз навсегда покинули коллектив". Автор явно не фанат и ничего о группе не знает... Вот, недавно прикупил...
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1k
Peter Griffin 3 часа назад
Считаю Пейса одним из лучших ударников в истории музыки.
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34k
Бабай 3 часа назад
Кто стучится в дверь ко мне? Это в кожаных ремнях группа Ди Пурпле!
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 4 часа назад
"в августе 1976 года легендарные Deep Purple прекратили своё существование"

"в августе 1976 года легендарные Deep Purple прекратили своё существование"
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9k
Denissg Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
Полный Бред. В нулевых два раза был на концертах.
Полный Бред. В нулевых два раза был на концертах.
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3k
ЮрийГрамотов 4 часа назад
Deep Purple (Дип Пёрпл) – классическая рок-группа, ставшая легендарной. Полная история до 1976!
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3k
ЮрийГрамотов 4 часа назад
Deep Purple (Дип Пёрпл) – классическая рок-группа, ставшая легендарной. Полная история до 1976!
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7k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
Был у них на концерте в "Олимпийском". Отвал башки!
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3k
AlekseiTFS 5 часов назад
Слушал,слушаю и буду слушать .И в полном составе и в сольниках и в виде вокалист ушедший в другую группу или другая группа в которой вокалист,что раньше пел в Deep Purple. Главное ,чтоб там жил дух Deep Purple. А в последнее время в авто на трассе так практически только их и слушаю.
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