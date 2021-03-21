Москва было/стало 1980-е

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Черный-черный юмор, который симпатичен многим Черный-черный юмор, который симпатичен многим Первое задержание губернатора в 2021 году: реакция соцсетей Первое задержание губернатора в 2021 году: реакция соцсетей Губернатора Пензенской области задержали из-за миллионных взяток Губернатора Пензенской области задержали из-за миллионных взяток Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью,... Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на шершней и ос Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на... Художник приглашает в провинциальный мир ужасов Художник приглашает в провинциальный мир ужасов Ретро фотографии Ретро фотографии Курт Рассел: 12 лучших фильмов актёра, которого ни разу не номинировали на «Оскар» Курт Рассел: 12 лучших фильмов актёра, которого ни разу не... Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли мужчину мелочью и обокрали Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли... Родился в семье оленевода, работал почтальоном Родился в семье оленевода, работал почтальоном Позитивный винегрет вечера Позитивный винегрет вечера Один дед сказал Один дед сказал Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl  Сколько зарабатывали "Неуловимые мстители" Сколько зарабатывали "Неуловимые мстители" Смешные комментарии и картинки из соцсетей Смешные комментарии и картинки из соцсетей Фотографу понадобилось 12 лет, чтобы сделать впечатляющий снимок Млечного Пути Фотографу понадобилось 12 лет, чтобы сделать впечатляющий снимок... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Москва было/стало 1980-е

Москва было/стало 1980-е (27 фото)

Автор:
21 марта 2021 20:18
Метки: Москва   Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   
990
27
Просто сравнение фотографий из 1980-х годов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Москва   Россия   СССР   Фотографии.   интересно   история   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
Андрей 2 часа назад
Как мало стало деревьев по сравнению с восьмидесятыми годами... Я ещё помню деревья на улице Горького, возле "Пионера" и дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Сергей 23 минуты назад
А по мне -раньше лучше было.. И зелени больше. Вход в зоопарк вообще не перевариваю...Там рядом раньше кусок дороги с брущаткой был-теперь то уж закатали наверное, сто пудов..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 2 часа назад
На большинстве фоток видно, как в настоящее время застроено плотно то пространство, которое раньше было широким, освещённым и зелёным. Москва уже не та.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил 2 часа назад
Не впервой: снимки сделаны не с того же места, хотя достаточно сделать несколько шагов в ту или иную сторону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс 2 часа назад
Снесенный сортопрокатный цех снесенного завода "Серп и Молот" (завод Гужона, 1887г.) На его месте выстроены кварталы а-ля пароход...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дарья 2 часа назад
Когда деревья были большие..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 2 часа назад
Москва стала крутой очень. А вместо ямы кстати сейчас ирландский паб неплохой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−118
Николай Красножопов 3 часа назад
Очевидно, что стало лучше. И все благодаря Путину!
Поэтому мы его снова выберем в 2024 году, чтобы Россия процветала и становилась еще краше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Агент Безопасной Национальности Николай Красножопов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Цыц тут у меня Агент Безопасной Национальности Час назад
Нет, оно оттуда вещает, таких не выпускают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций Сталинский СССР в объективе "американского шпиона" Мартина Манхоффа Сталинский СССР в объективе "американского шпиона" Мартина Манхоффа 8 марта в зоопарк Москвы пустят бесплатно женщин в леопардовых лосинах 8 марта в зоопарк Москвы пустят бесплатно женщин в леопардовых лосинах 25 исторических фотографий СССР и России, которые обязательно нужно увидеть 25 исторических фотографий СССР и России, которые обязательно нужно увидеть Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа Советская Москва, Ленинград и провинция глазами знаменитого итальянского фотографа
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

450412



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Прейскурант продовольственных товаров магазина «Березка», 1975 год
4
95
Прейскурант продовольственных товаров магазина «Березка», 1975 год
Родился в семье оленевода, работал почтальоном
1
41
Родился в семье оленевода, работал почтальоном
﻿
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#история#факты#люди#прикольные#девушки#приколы#gif#нападение#живопись
#интересно#Россия#кино#настроение#прикол#комментарии#Фотографии.#искусство#сатира#на различный вкус
#фото#картинки#СССР#сша#подборка#позитив#Москва#криминал#смешные#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться