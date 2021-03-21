Москва было/стало 1980-е

23.

Москва, ул. Еланского, 2а.

Это церковь Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Была построена в 1894-1897 гг., (арх. А.Ф. Мейснер и А.А. Никифоров) и стала домовой церковью для всех клиник на Девичьем поле.

Прихожанами были врачи, обслуживающий персонал, больные и студенты.

Начиная с 1918 г. началось плавное уничтожение. Строение использовалось под «культпросветчитальню», спортзал, аптеку, склад и под институтский музей.



В 1977 г. заговорили о полном сносе для постройки на этом месте пищеблока.

К сносу, собственно, приступили и тут открылась первоначальная архитектура здания. Усилиями заинтересованной общественности в 1997 г. перешли от разрушения к восстановлению.