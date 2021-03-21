Москва было/стало 1980-е

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Просто сравнение фотографий из 1980-х годов.
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3.
Большая Ордынка, д. 39.
Церковь Иверской иконы Божией Матери на Всполье была закрыта для служб в 1930-х годах и частично разобрана. Внутреннее помещение было разгорожено на три этажа. Здесь размещался заводской клуб, затем галерея современного искусства.
Начиная с 1994 г. церковь была воссоздана.
Церковь Иверской иконы Божией Матери на Всполье была закрыта для служб в 1930-х годах и частично разобрана. Внутреннее помещение было разгорожено на три этажа. Здесь размещался заводской клуб, затем галерея современного искусства.
Начиная с 1994 г. церковь была воссоздана.
4.
Угол Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Здесь находился известный пивной бар «Ладья», в народе его называли «Яма»
10.
Таганская ул., д.1. В советские времена здесь находился филиал центрального «Детского мира» - универмаг «Звёздочка».
Сейчас это торговый центр, который был открыт в апреле 2001 года после реконструкции здания, увеличившей его площадь с 2200 до 5200 кв.м.
А изначально это были торговые ряды Гусятникова, построенные в 1914 г.
Сейчас это торговый центр, который был открыт в апреле 2001 года после реконструкции здания, увеличившей его площадь с 2200 до 5200 кв.м.
А изначально это были торговые ряды Гусятникова, построенные в 1914 г.
11.
Триумфальная площадь (Площадь Маяковского). В просторечии - Маяковка). Фото от Оружейного переулка.
15.
Интересный особняк, некогда принадлежавший чаеторговцу И. Н. Филиппову. (1906 г.п.)
За свою историю здание использовалось, как доходный дом, после революции в нем размещались коммунальные квартиры, затем пивной бар и кафе, а в 90-е годы - видеосалон. Сейчас вроде бы офисные помещения.
Москва, Яузская ул., 1/15с8
За свою историю здание использовалось, как доходный дом, после революции в нем размещались коммунальные квартиры, затем пивной бар и кафе, а в 90-е годы - видеосалон. Сейчас вроде бы офисные помещения.
Москва, Яузская ул., 1/15с8
16.
Москва. Люсиновская ул., д.3 (Б.Серпуховская, 4/3). Здание 1917 г.п.
Сейчас здесь Макдональдс. А в советское время знаменитая у местных «ТРЁХЭТАЖКА» - винный на 1-м этаже, продуктовый на 2-м.
Сейчас здесь Макдональдс. А в советское время знаменитая у местных «ТРЁХЭТАЖКА» - винный на 1-м этаже, продуктовый на 2-м.
19.
2-й Обыденский переулок от Курсового переулка.
Из старых зданий здесь только д.3 стр.1, 1914 г.п., слева, (на фото не видно) и церковь Илии Пророка Обыденного, на дальнем плане.
Из старых зданий здесь только д.3 стр.1, 1914 г.п., слева, (на фото не видно) и церковь Илии Пророка Обыденного, на дальнем плане.
20.
Кривоарбатский переулок. Вид в сторону Арбата.
На старом фото ещё не снесенный дом 4 и ещё не расписанная «стена Цоя» - она же стена гаражей московского окружного военного суда (37/2 стр.3 по ул. Арбат).
Далее доходный дом С.Скворцова 1903 г.п. и одна из новоарбатских «книжек» за ним.
На старом фото ещё не снесенный дом 4 и ещё не расписанная «стена Цоя» - она же стена гаражей московского окружного военного суда (37/2 стр.3 по ул. Арбат).
Далее доходный дом С.Скворцова 1903 г.п. и одна из новоарбатских «книжек» за ним.
23.
Москва, ул. Еланского, 2а.
Это церковь Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.
Была построена в 1894-1897 гг., (арх. А.Ф. Мейснер и А.А. Никифоров) и стала домовой церковью для всех клиник на Девичьем поле.
Прихожанами были врачи, обслуживающий персонал, больные и студенты.
Начиная с 1918 г. началось плавное уничтожение. Строение использовалось под «культпросветчитальню», спортзал, аптеку, склад и под институтский музей.
В 1977 г. заговорили о полном сносе для постройки на этом месте пищеблока.
К сносу, собственно, приступили и тут открылась первоначальная архитектура здания. Усилиями заинтересованной общественности в 1997 г. перешли от разрушения к восстановлению.
Это церковь Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.
Была построена в 1894-1897 гг., (арх. А.Ф. Мейснер и А.А. Никифоров) и стала домовой церковью для всех клиник на Девичьем поле.
Прихожанами были врачи, обслуживающий персонал, больные и студенты.
Начиная с 1918 г. началось плавное уничтожение. Строение использовалось под «культпросветчитальню», спортзал, аптеку, склад и под институтский музей.
В 1977 г. заговорили о полном сносе для постройки на этом месте пищеблока.
К сносу, собственно, приступили и тут открылась первоначальная архитектура здания. Усилиями заинтересованной общественности в 1997 г. перешли от разрушения к восстановлению.
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