Вокалистка Little Big сфотографировалась для мужского журнала и восхитила его читателей

Реакция интернет-пользователей не заставила себя ждать. Восхищенных комментариев становится все больше. "Мечта поэта!", "Ух горячо!", "Соня — красотка", "Вызывайте пожарных!" - эти и другие отзывы наверняка понравятся героине снимка, тем более, что она и правда в отличной форме. Особенно, если учесть, что в юности Соня была довольно полной и вообще склонна к быстрому набору веса.