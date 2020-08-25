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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4063 поста • 592 подписчика подписаться
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Вокалистка Little Big сфотографировалась для мужского журнала и восхитила его читателей

Вокалистка Little Big сфотографировалась для мужского журнала и восхитила его читателей (11 фото)

Автор:
25 августа 2020 09:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: little big   maxim   Таюрская   девушки   пикантные фото   фотосессия   шоу бизнес   
7554
11
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Софья Таюрская не только хорошо поет, но и прекрасно выглядит. Некогда пышная девушка держит себя в ежовых рукавицах - и ее физической форме можно только позавидовать! Во всяком случае, мужчины оценили фото примы Little Big на "ура"!

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Метки: little big   maxim   Таюрская   девушки   пикантные фото   фотосессия   шоу бизнес   
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32  комментария
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3k
Серега Час назад
У нее попы не было, даже когда она была пухленькая, а тут прям появилась - чудеса фотошопа.
У нее попы не было, даже когда она была пухленькая, а тут прям появилась - чудеса фотошопа.
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10
wr1 2 минуты назад
тут плюсовать надо не девушке, а её фотошоперу - вот к кто настоящий мастер
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14k
Алексей Маков 5 минут назад
Фотошоп творит чудеса

Фотошоп творит чудеса
Фотошоп творит чудеса
Фотошоп творит чудеса
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1k
Aleksandr Varich 6 минут назад
"Да да да, ты красивая, но таких как ты до**я"

У девушки красивое лицо, но даже неискушенному читателю видно, сколько фотошопа на этих снимках ...
"Да да да, ты красивая, но таких как ты до**я" У девушки красивое лицо, но даже неискушенному читателю видно, сколько фотошопа на этих снимках ...
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1k
Александр Куркович 13 минут назад
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29k
Опаньки 19 минут назад
сколько фотошопа ((((( покупать перефотошопленные картинки - как ходить на концерты под фанеру
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18k
Владимир Опаньки 12 минут назад
И пить безалкогольное пиво.
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48k
Серый Полчаса назад
В Максиме знатные фотошоперы работают )
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4k
IceBazooka 36 минут назад
А кто-то покупает эти журналы в 21 веке?
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3k
Саша 48 минут назад
Обычная баба, причём не самая красивая....а если учесть, мейкап, ракурсы подобранные профессиональным фотографом, фотошоп и фотофильтры....
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3k
Саша 42 минуты назад
Добавлю про ракурс...
Добавлю про ракурс...
Добавлю про ракурс...
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182
bad boy 53 минуты назад
Люблю фотошоп за его умение выделить то что важно
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1k
Mellivora Час назад
Хороша девка.
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186
Дмитрий Копыльцов Час назад
Ф-фотошоп. Обработки, фильтры, дорисовки...
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13k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Подготовилась уже. А без [мат] никак нельзя?
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473
Никто Никакой Час назад
ух скока фш
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−94
............ Час назад
ну все, уведет богхатый папик у чела бабу
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1k
foggen2 Час назад
Нормальное настоящее женское тело.Бёдра,грудь,ягодные холмы-всё на месте но без перебора.
Хороша чертовка!)
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29k
Опаньки foggen2 17 минут назад
без перебора - это точно. Ретушер с душей подошел.
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1k
Агасфер Час назад
А по мне девочка на подпевке в клипе намного красивее и эротичнее
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11k
Объект реальности Агасфер Час назад
На подпевке солистка Ленинграда.
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1k
Агасфер Объект реальности 51 минуту назад
Да, я в курсе. Но согласись - девочка просто шикарная
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11k
Объект реальности Агасфер 49 минут назад
Симпотишная, но немного не мое. На вкус и цвет, как говорится...
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1k
Агасфер Объект реальности 41 минуту назад
Соглашусь конечно
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10k
Sergey_71rus Час назад
Вот это я понимаю фигурка. Не мослы и суповой набор, а красивое женское тело. Минусите, анорексички. Сонечка, ты супер!
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4k
Валерий Час назад
Только вот не то направление в музыке ты выбрала. Не то!
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983
Том Сойер 2 часа назад
Хороша!!!! (понятно, что фотошоп таки присутствует....
)
Хороша!!!! (понятно, что фотошоп таки присутствует.... )
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
а сиськи то где, ась???
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4k
sivanov1079 Алекс Чебурашкин Час назад
Закрыты большим и указательным пальцем
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