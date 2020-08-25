Вокалистка Little Big сфотографировалась для мужского журнала и восхитила его читателей

Софья Таюрская не только хорошо поет, но и прекрасно выглядит. Некогда пышная девушка держит себя в ежовых рукавицах - и ее физической форме можно только позавидовать! Во всяком случае, мужчины оценили фото примы Little Big на "ура"!
Софья Таюрская, вокалистка известной группы Little Big, снялась в смелой фотосессии для мужского журнала Maxim - снимок полуобнаженной дивы в длинных перчатках был опубликован в Инстаграм-аккаунте группы.
Реакция интернет-пользователей не заставила себя ждать. Восхищенных комментариев становится все больше. "Мечта поэта!", "Ух горячо!", "Соня — красотка", "Вызывайте пожарных!" - эти и другие отзывы наверняка понравятся героине снимка, тем более, что она и правда в отличной форме. Особенно, если учесть, что в юности Соня была довольно полной и вообще склонна к быстрому набору веса.
Фотографии Сони Таюрской украсили сентябрьский номер журнала Maxim, и те, кто его уже просмотрел, заявляют, что снимки - огонь!
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У девушки красивое лицо, но даже неискушенному читателю видно, сколько фотошопа на этих снимках ...
Хороша чертовка!)