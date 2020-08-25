Немного необычного из мира геологии

Еще одно интересное открытие геологов расположено в пустыне Сахара в 45 километрах от города Фарафра. Там есть участок, где на площади 300 кв.км все покрыто песком кремово-белого цвета и красивыми известковыми образованиями. Считается, что на этом месте, в далеком прошлом, было дно океана и белый цвет породы — это результат окаменелости морских микроорганизмов. А пока, эти причудливые горы больше похожи на инопланетный пейзаж.