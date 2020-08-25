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Немного необычного из мира геологии

Немного необычного из мира геологии (7 фото)

Автор:
25 августа 2020 05:15
Метки: геология   интересное   природа   
1071
7
Несмотря на то, что геология, как наука, изучающая строение и закономерности развития Земли, существует очень давно, предметами ее исследования становятся все новые и новые объекты на нашей планете.
Каждый день геологи совершают новые удивительные открытия. Можно много рассказать о геологических находках, но остановимся на самых поразительных из них.

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Метки: геология   интересное   природа   
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4  комментария
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12k
vikklu 2 часа назад
Вообще-то история "врат ада" чуток не такая, как в посте.

В 1971 году возле деревни Дарваза в Туркменистане советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну (пустоту), из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру, люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и ночью.
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10k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Немного необычного из мира геологии
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137k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Немного необычного из мира геологии
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124
freepoint 2 часа назад
Комментарий к фото
60 метров в диаметре. Это ж какой казан надо для такой горелки?!
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