Немного необычного из мира геологии

Несмотря на то, что геология, как наука, изучающая строение и закономерности развития Земли, существует очень давно, предметами ее исследования становятся все новые и новые объекты на нашей планете.
Каждый день геологи совершают новые удивительные открытия. Можно много рассказать о геологических находках, но остановимся на самых поразительных из них.
Каждый день геологи совершают новые удивительные открытия. Можно много рассказать о геологических находках, но остановимся на самых поразительных из них.
Так, например, на восточном побережье Новой Зеландии, недалеко от небольшого местечка Моераки недавно обнаружено большое количество каменных шаров (валуны Моераки) – достигающих в диаметре 1-2 метров. Несмотря на то, что шары имеют отдельные признаки их обработки человеком, ученые все же предполагают, что они возникли в результате береговой эрозии.
Еще одно интересное открытие геологов расположено в пустыне Сахара в 45 километрах от города Фарафра. Там есть участок, где на площади 300 кв.км все покрыто песком кремово-белого цвета и красивыми известковыми образованиями. Считается, что на этом месте, в далеком прошлом, было дно океана и белый цвет породы — это результат окаменелости морских микроорганизмов. А пока, эти причудливые горы больше похожи на инопланетный пейзаж.
И, конечно, никого не может оставить равнодушным Тропа великанов, найденная в Северной Ирландии. Тропа представляет собой череду сорока, соединенных между собой, базальтовых колонн. Верхушки этих колонн образуют мистическую дорогу, уходящую прямо в море. В 1986 году Тропа великанов внесена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Еще одна из интереснейших геологических загадок: Пещера тростниковой флейты (Китай, провинция Гуйлинь). Внутренность пещеры больше всего похожа на декорации к фильму фэнтези. Уже 12 веков существует эта сказка с фантастическими гротами, пещерами и ущельями. Интересный факт: непосредственно у пещеры растет тростник, из которого мастера создают особенно мелодичные флейты.
Еще одно занимательное место в чреде геологических чудес: Озеро Моно (США, Калифорния). Озеро достаточно большое и мелководное, не имеющее выход в океан. А нем очень высокая концентрация соли. Рыбы в озере нет, зато в нем активно размножается креветка, что привлекает к озеру многочисленных перелетных птиц. Озеро также знаменито известково-туфовыми башнями, которые стали видны после снижения уровня воды в озере Моно.
Также потрясает своим видом Башня Дьявола (США, Вайоминг): застывшие 45 метровые изящные колонны, поднятые из глубин магматического слоя Земли 200 млн. лет назад. Существует легенда, что семь маленьких девочек, спасаясь от медведя-гризи, забрались на плоский камень и стали молить его спасти их. Камень неожиданно стал расти и подниматься к небу: девочки были спасены, но стали плеядами. А на колоннах остался след от когтей огромного медведя.
В 1971 году советские геологи обнаружили в одном из районов Туркменистана подземное скопление газа. Земля в этом месте представляла дыру, из которой постоянно выходил газ. Чтобы избавить местное населения от вдыхания газа, геологи подожгли его. Но расчет их на скорое прекращение горения не оправдался — газ до сих пор продолжает гореть. Это место получило название — Врата ада.
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Метки: геология интересное природа
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В 1971 году возле деревни Дарваза в Туркменистане советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну (пустоту), из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру, люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись. С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и ночью.