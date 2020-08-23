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Приговор: «Победителей не судят». Откуда взялось выражение или как чуть не казнили Суворова

Приговор: «Победителей не судят». Откуда взялось выражение или как чуть не казнили Суворова (2 фото)

Автор:
23 августа 2020 14:39
Метки: интересно   история   факты   
1553
2

Как правило, авторами цитат и выражений, которые живут века, выступают великие люди, скорее всего, потому что на то они и великие. Так, впервые выражение «Победителей не судят» употребила Екатерина Вторая. Конечно, все было не просто, а Суворова приговорили к казни.

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Метки: интересно   история   факты   
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3  комментария
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7k
Prostovopros 6 часов назад
С Османской империей у России всегда были непростые решения, а потому турецких кОмпаний было предостаточно. (Ц)
Компания - торговое или промышленное предприятие; группа людей.
Кампания - период (место) проводимого мероприятия вооружёнными силами государства в военное время, военные действия.
В настоящее время турецких кОмпаний в России предостаточно. Но тогда это была война и кАмпания.
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Какой-то слишком КУЦЫЙ рассказ...
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6k
Саша Смирнов 3 часа назад
Румянцев не потому рассвирепел, что "не отдавал приказа о штурме", а потому, что Суворов реально оказался круче Румянцева. Румянцев бы не смог сделать то, что сделал Суворов. Ну а далее банальное устранение конкурента под видом "наказания за своеволие".
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