Приговор: «Победителей не судят». Откуда взялось выражение или как чуть не казнили Суворова

Однако, перед тем, как узнать подробности невероятной истории, давайте, разберемся в чем отличие «вердикта» от «приговора». На самом деле все очень просто, в обоих случаях – это решение о виновности или невиновности подсудимого. Только в случае с вердиктом результат – решение присяжных, а вот «приговор» - решение судьи, ну или кто в его роли.



С Османской империей у России всегда были непростые решения, а потому турецких компаний было предостаточно. Так, в 1773 году Суворов был послан на службу на территорию современной Молдавии. Командовал Дунайской армией небезызвестный Петр Румянцев. Он то и отправил Суворова с небольшим отрядом, чтобы тот разведал местность вокруг одной из крепости на Дунае, которая была, по сути, переправой.



Когда было все готово для переправы, турки все-таки первыми напали на отряд Суворова, сам же он уцелел чудом. После допроса пленных, которых удалось заполучить, он узнал, что в городе численность войск противника больше почти в семь раз.



Решение об атаке было принято сразу же: Суворов приказал этой же ночью готовиться к штурму. Не будем вдаваться в подробности, но благодаря новому построению солдат, которое до этого никто не использовал, генералу-майору удалось взять город. Потери были, можно сказать, незначительными около 200 человек со стороны русских и 1500 со стороны турок.



Конечно, Румянцеву было об этом послано донесение. Тот же в свою очередь просто рассвирепел, потому что приказа о штурме не было. Суворова отстранили от командования и приговорили к смерти. Надо сказать, что тот был ранен, а потому его мучила лихорадка, ну и собственно дожидался казни в Бухаресте.