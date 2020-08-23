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Убойные винтовки, которые могут пробить даже танк

Убойные винтовки, которые могут пробить даже танк (11 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2020 13:45
Метки: история   оружие   факты   
757
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Крупнокалиберные снайперские винтовки выглядят так, будто их создавали на охоту древних чудовищ. Огромная длина и диаметр ствола, специальные боеприпасы (большинство используют обедненный уран), нестандартный внешний вид — все приковывает внимание. Сочетание качеств дает невероятную мощь выстрела: при использовании определенных типов патронов становится реально пробить даже танк.

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Метки: история   оружие   факты   
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8  комментариев
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26k
Peacemaker1873 2 часа назад
А чего наших нет?
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13k
Игорь Хомченко Peacemaker1873 2 часа назад
У нас отсталая военная мысль. У нас почему-то считают, что самолеты с вертолетами эффективно могут поражаться с установок типа "Шилка" с 2000 выстрелами в минуту с 4-х стволов и РЛС на борту для автоматической поправки на скорость и направление полета цели. А танки у нас уничтожают с помощью ПТУР. А вот видите, автор пишет, что для всего этого нужно лишь ружжо и мужик в балаклаве.
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1k
Вячеслав 10 минут назад
только из barrett`a стрелял)

только из barrett`a стрелял)
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8k
Сережа Час назад
А как отдача у таких ружей?
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10k
[email protected] 2 часа назад
Наших нет, зато ЮАР широко представлена... да там негры пришли к власти и развалили страну(((
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11k
робт [email protected] 13 минут назад
когда была тема про нашу винтовку, говноеды писали "земля слишком круглая, да кому она надо...", сейчас говноеды пишут "Наших нет, зато ЮАР широко представлена..."
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Сергей

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