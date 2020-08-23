Убойные винтовки, которые могут пробить даже танк

Крупнокалиберные снайперские винтовки выглядят так, будто их создавали на охоту древних чудовищ. Огромная длина и диаметр ствола, специальные боеприпасы (большинство используют обедненный уран), нестандартный внешний вид — все приковывает внимание. Сочетание качеств дает невероятную мощь выстрела: при использовании определенных типов патронов становится реально пробить даже танк.
IST Истиглал Калибр: 14,5 мм
Азербайджанская винтовка, разработанная на заводе «Телемеханика» в 2008 году. «Истиглал» предназначен для уничтожения техники противника на большом расстоянии. Автомобили, самолеты, вертолеты — из такого монстра специалисты даже топливохранилища взрывают.
Патрон IST Истиглал
Mechem NTW-20 Калибр: 20 мм
Винтовку разрабатывали инженеры фирмы Aerotek, производят же ее в Южной Африке. Mechem NTW-20 создавалась для уничтожения крупных приоритетных целей: ракетных комплексов, спутниковых антенн, радиолокационных станций и самолетов.
Патрон Mechem NTW-20
Steyr IWS 2000 Калибр: 15,2 мм
Высокоточное снайперское оружие, разработанное для уничтожения бронированной техники на расстоянии до двух с половиной километров. Steyr IWS 2000 использует специальный патрон Steyr APFSDS, длиной в 207 миллиметров. Боевая часть снаряда — оперенная игла из обедненного урана.
Патрон Steyr IWS 2000
Truvelo SR Калибр: 20 мм
Под этой маркировкой выпускаются несколько винтовок с продольно-скользящим поворотным затвором южноафриканской компании Truvelo Armoury. Есть и вариант с питанием из коробчатого магазина на 5 патронов, что является редкостью для винтовок такого калибра.
Патрон Truvelo SR
SSK Industries .950 JDJ Калибр: 24.1 мм
Это уже не винтовка, а настоящая гаубица. Патроны — реальные снаряды, созданные под огромный диаметр ствола. Начальная скорость пули равняется 640 м/с: таким снарядом можно пробить насквозь даже танк.
Патрон SSK Industries .950 JDJ
Anzio Mag-Fed Rifle Калибр: 20 мм
Монстр, способный уничтожать бронированные цели на расстоянии в 2750 метров. Винтовка весит более 17 килограммов — как вы сами понимаете, не самая мобильная штуковина на свете. Патроны разработаны специально под Anzio Mag-Fed Rifle, имеют полимерную оболочку и вольфрамовый сердечник.
Патрон Anzio Mag-Fed Rifle
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