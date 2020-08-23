Почему католики каждый день вспоминают о Белграде?

Белград веками был мощнейшим препятствием на пути турок в Европу, после провала нашествия 1440 года, через 16 лет, вскоре после взятия Константинополя, султан Мехмед II предпринял новое наступление с целью захвата Смедерево, столицы сербского деспота Джураджа Бранковича и Белграда, находившегося тогда под венгерским владычеством.



Турецкую армию встретили лишь разрозненные отряды под общим руководством венгерского полководца Яноша Хуньяди.





Первым успехом оборонявшихся стало уничтожение турецкого флота на Дунае 14 июля 1456 года, когда турки поняли, что не смогут отрезать город от рек и, таким образом, от Венгрии, они начали 21 июля жестокий штурм Белграда, с большим трудом город удалось отстоять, отбив штурм, Хуньяди возглавил спонтанное контрнаступление, в результате которого был захвачен турецкий лагерь. Раненый Мехмед II был вынужден снять осаду и отступить. По мнению некоторых современников, осада Белграда решила судьбу христианства.



Одним из символов сражения стал подвиг серба Титуса Дуговича, когда турецким солдатам почти удалось водрузить флаг султана на вершине бастиона, Титус вырвал его и вместе с ним прыгнул со стены. За это самопожертвование сын Яноша Хуньяди, венгерский король Матьяш Корвин три года спустя произвел сына Титуса в дворяне.



По приказу Римского папы Каликста III (Calixtus, Callistus) колокола всех церквей звонили ежедневно в полдень, призывая верующих на молитву за защитников города. Однако во многих странах (например, в Англии и Испании) весть о победе получили до этого распоряжения, поэтому звон колоколов стал символизировать победу. Папское распоряжение не было отменено, и традиция сохраняется в католической и некоторых протестантских церквях. Этот колокольный звон называют «турецким», «белградским» или просто «полуденным».