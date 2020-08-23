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Почему католики каждый день вспоминают о Белграде?

Почему католики каждый день вспоминают о Белграде? (1 фото)

Автор:
23 августа 2020 10:01
Метки: белград   история   сербия   
348
1
В какой-бы европейской стране вы не находились, ровно в полдень на католических храмах звонят колокола, но мало кто знает, что звонят они в честь Белграда.

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Метки: белград   история   сербия   
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3  комментария
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2k
Frank Borman 56 минут назад
Белград и сербы спасли Европу от турецких зверей. Через 5 веков папистко-протестантский Запад отблагодарил сербов, разбомбив их страну, воюя на стороне муслимов. Воистину, ни одно благое дело не остается безнаказанным.
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22k
MatveiVainrub Полчаса назад
Был в Сербии 2-года назад . Очень понравилось . ( Michailo Privet )
Келемандан конечно грандиозный форпост . Смотрел сверху на нижнее место и на реку , вообще не понимаю , как можно было пытаться в древности брать штурмом такие крепости .
Сербы хороший , добрый , миролюбивый народ . Спокойные , ни куда не торопятся , гостеприимные .
Государственный Исторический Музей очень хороший . Особенно богатая коллекция на первом этаже , но и картинная галерея не маленькая .
Юг Сербии очень красивый : горы , леса , деревеньки довольно окуратные , спокойные .
Хорошая страна , хорошие люди . Если будет возможность поеду туда ещё .
Если бы под Османами остались уверен было бы хуже им . Жизненный уклад у сербов вообще не турецкий .
У них там Саудиты хотят целый район под себя подмять прямо в центре Белграда - большой кусок в хорошем месте на берегу реки . Будет не хорошо если в конце саудиты мечетей там понастроят .
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6k
kaboza 49 минут назад
Почему католики каждый день вспоминают о Белграде?
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