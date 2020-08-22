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Панк-аниме: японец сделал кавер на песню «Сектора Газа»

Панк-аниме: японец сделал кавер на песню «Сектора Газа» (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 08:46
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   кавер   факты   фото   
359
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Уже ни для кого не секрет, что зарубежные исполнители просто обожают русский рок. При этом они отдают предпочтение музыке 90-х, которые по праву можно считать звездным часом рокеров. Японцы в этом деле, как всегда, впереди планеты всей, а бас-гитарист H.J.Freaks находится в авангарде этого направления.

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Метки: видео   кавер   факты   фото   
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10  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Панк-аниме: японец сделал кавер на песню «Сектора Газа»
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13k
Александр Сучков Полчаса назад
о боже! что за фрик?)))
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4k
Александр Иванов 41 минуту назад
Петух что ли? В платье то!
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5k
zobr 49 минут назад
Панк-аниме: японец сделал кавер на песню «Сектора Газа»
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229
Владимир Жук Час назад
В смысле - подыграл...в лучшем случае, как писали ниже - исполнил басовую партию, но никак не кавер версию...не переиграл, не переделал. И вообще, ощущение, что чувак платьями хвастается, а музыка это так....аксессуар для модницы...
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16k
Andrey Час назад
Мне довольно трудно оценивать музыкальную составляющую...
Но что это за йобаная фу@ля???!!!
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Кавер или просто партию бас-гитары?
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5k
z0_0b Час назад
Мама мия
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137k
☭Cheкаво☭ Час назад
Юрик бы ему бутылку ....об голову разбил за такой наряд))
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1k
ваня панкин 2 часа назад
забавно...
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