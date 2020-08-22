Панк-аниме: японец сделал кавер на песню «Сектора Газа»

Уже ни для кого не секрет, что зарубежные исполнители просто обожают русский рок. При этом они отдают предпочтение музыке 90-х, которые по праву можно считать звездным часом рокеров. Японцы в этом деле, как всегда, впереди планеты всей, а бас-гитарист H.J.Freaks находится в авангарде этого направления.

0 Недавно в аккаунте H.J.Freaks на YouTube появился отличный кавер на песню «Вальпургиева ночь» группы «Сектор Газа», вышедшую в далеком 1997 году. Видео сразу же стало популярным сначала в японском сегменте видео сервиса, а затем и в России.

0 Особую пикантность выступлению задорного японского гитариста придает то, что являясь страстным поклонником аниме, он записал свое выступление в костюме Хомуры Акеми — героини одного из популярных в стране мультфильмов. Сочетание брутальной музыки, специфического текста и образа самого музыканта, стало дополнительным фактором популярности ролика.

О самом исполнителе известно, что он играет в рок-группе на бас-гитаре и увлекается созданиями каверов на мировые рок-хиты с 2006 года. «Сектор Газа» — это не первый российский коллектив, к творчеству которого обратился экстравагантный японец. До этого он публиковал видео кавера на композицию группы «Король и Шут» «Кукла колдуна».