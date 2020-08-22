Панк-аниме: японец сделал кавер на песню «Сектора Газа»

Уже ни для кого не секрет, что зарубежные исполнители просто обожают русский рок. При этом они отдают предпочтение музыке 90-х, которые по праву можно считать звездным часом рокеров. Японцы в этом деле, как всегда, впереди планеты всей, а бас-гитарист H.J.Freaks находится в авангарде этого направления.
Недавно в аккаунте H.J.Freaks на YouTube появился отличный кавер на песню «Вальпургиева ночь» группы «Сектор Газа», вышедшую в далеком 1997 году. Видео сразу же стало популярным сначала в японском сегменте видео сервиса, а затем и в России.
Особую пикантность выступлению задорного японского гитариста придает то, что являясь страстным поклонником аниме, он записал свое выступление в костюме Хомуры Акеми — героини одного из популярных в стране мультфильмов. Сочетание брутальной музыки, специфического текста и образа самого музыканта, стало дополнительным фактором популярности ролика.
О самом исполнителе известно, что он играет в рок-группе на бас-гитаре и увлекается созданиями каверов на мировые рок-хиты с 2006 года. «Сектор Газа» — это не первый российский коллектив, к творчеству которого обратился экстравагантный японец. До этого он публиковал видео кавера на композицию группы «Король и Шут» «Кукла колдуна».
В комментариях к задорному ролику японца много отзывов русскоязычных пользователей, которые высоко оценивают мастерство гитариста и его находчивость в организации мини-шоу. Нужно отметить, что к творчеству Юрия Хоя исполнители за рубежом обращаются не очень часто. Гораздо более любимы иностранными музыкантами песни Егора Летова и Виктора Цоя.
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Но что это за йобаная фу@ля???!!!