Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто

У наших бабушек и дедушек где-то на чердаках и в гараже обязательно хранятся различные вещи, которые были актуальны десятки лет тому назад, а теперь их попросту жалко выбросить. Они были неотъемлемой частью быта, но время идет, технологии развиваются и то, что когда активно использовалось каждый день, может оказаться настоящей загадкой для молодого поколения.
Механический миксер
Веретено
Хлебница
Оселок для бритв
Электрогриль
Микрофон
Электродуховка
Тренажер "Грация"
Портативный вентилятор "Ветерок"
Пепельница
Грелка для рук. Тление угольной палочки хватало на 8-9 часов
Яблокорезка
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Такое не помнят только те, кто рожден после 2015го.
По этой причине попрошу не задавать риторические вопросы типа "думать пробовал". Нет, не мне - Вообще! Ибо подобный вопрос может задать только имбецил, считающий себя просвещенным, при условии доступа к вики.
Миксером сам пользовался.
Про хлебницу не стану писать, почти у всех она была.
Ну и т.д....
Всё остальное хорошо знакомо, а некоторые вещи валяются на даче, и вполне годны для применения ( яблокорезка, пепельница, вентилятор, и(!) веретено - от прабабушки пара штук остались, самой прялки нет, так, как сувенир...)