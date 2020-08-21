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Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто

Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто (12 фото)

Автор:
21 августа 2020 22:20
Метки: СССР   вещи   интересно   
813
12
У наших бабушек и дедушек где-то на чердаках и в гараже обязательно хранятся различные вещи, которые были актуальны десятки лет тому назад, а теперь их попросту жалко выбросить. Они были неотъемлемой частью быта, но время идет, технологии развиваются и то, что когда активно использовалось каждый день, может оказаться настоящей загадкой для молодого поколения.

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Метки: СССР   вещи   интересно   
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21  комментарий
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2k
Олег 2 часа назад
"Яблокорезка"-класс она практически вечная,в отличии от современных китайских одноразовых пластмассок
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232k
Rusbond 57 минут назад
Электродуховка у нас называлась, чудо-печка. Кстати, пекла прекрасно, выпекалось все отлично и равномерно.До сих пор помню запах маминой выпечки.
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995
Свирепый Бамбр Час назад
пост - говно!
Такое не помнят только те, кто рожден после 2015го.
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7k
Mauritanien Свирепый Бамбр Полчаса назад
Хочешь сказать что те, кто родился в 2014 помнят миксер? То есть шестилетки. Думать перед тем как писать не пробовал?
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995
Свирепый Бамбр Mauritanien 19 минут назад
Ты жертва электронного калькулятора. Даже логически не можешь представить себе допуски (тервер, логика), а также ассоциативные и метафорические выражения (литература, философия).
По этой причине попрошу не задавать риторические вопросы типа "думать пробовал". Нет, не мне - Вообще! Ибо подобный вопрос может задать только имбецил, считающий себя просвещенным, при условии доступа к вики.
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5k
Саша Смирнов Час назад
Бабушка в электродуховке пекла пирожки.
Миксером сам пользовался.
Про хлебницу не стану писать, почти у всех она была.
Ну и т.д....
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25k
Игорь 2 часа назад
Миксер напомнил момент из "Евротура"
Миксер напомнил момент из "Евротура"
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34k
Прораб Игорь 39 минут назад
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6k
kaboza 2 часа назад
Не пепельница а набор пепельниц..
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2k
RALEXXX kaboza Час назад
У меня был такой
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12k
Александр 2 часа назад
Из всего представленного не "знаком" только с "осел(о)ком" (ну не пользовался я опасной бритвой), и "грелкой для рук"...
Всё остальное хорошо знакомо, а некоторые вещи валяются на даче, и вполне годны для применения ( яблокорезка, пепельница, вентилятор, и(!) веретено - от прабабушки пара штук остались, самой прялки нет, так, как сувенир...)
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3k
Klon 2 часа назад
Яблокорезка очень дерьмового качества. Развалилась на пятом яблоке.
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9k
Taximaxi Klon 2 часа назад
Яблоки Надо было размораживать
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20k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Очень, клять, трудно разгадать предназначение... Как и у всех остальных вещей. Ностальгии пост, а не загадок.
Очень, клять, трудно разгадать предназначение... Как и у всех остальных вещей. Ностальгии пост, а не загадок.
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38
Стич 2 часа назад
Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто
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12k
Александр Стич Час назад
Э-э, минусуют те, кто не понял юмора...
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34k
Прораб Александр 36 минут назад
Слишком, эээ... тонко
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