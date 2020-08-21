Предметы времен СССР, разгадать предназначение которых не так просто

У наших бабушек и дедушек где-то на чердаках и в гараже обязательно хранятся различные вещи, которые были актуальны десятки лет тому назад, а теперь их попросту жалко выбросить. Они были неотъемлемой частью быта, но время идет, технологии развиваются и то, что когда активно использовалось каждый день, может оказаться настоящей загадкой для молодого поколения.

Грелка для рук. Тление угольной палочки хватало на 8-9 часов 0