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Из фотоальбома немецкого солдата 1941-1943

Из фотоальбома немецкого солдата 1941-1943 (41 фото)

Автор:
21 августа 2020 20:39
Метки: война   история   факты   фото   
2219
41
Подборка фотографий времён ВОВ.

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Метки: война   история   факты   фото   
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9  комментариев
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Пополь Вух 9 часов назад
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12k
seller-k Час назад
Молодые, здоровые, веселые и симпатичные ребята едут в Сталинград. Едут побеждать. Каждый раз одно и то же. Европа нападает, ценой миллионов наших жизней получает в морду, на некоторое время успокаивается... И снова поезда ( или кони, или машины) несут бодрых, жизнерадостный и самоуверенных ребят на Восток.
Молодые, здоровые, веселые и симпатичные ребята едут в Сталинград. Едут побеждать. Каждый раз одно и то же. Европа нападает, ценой миллионов наших жизней получает в морду, на некоторое время успокаивается... И снова поезда ( или кони, или машины) несут бодрых, жизнерадостный и самоуверенных ребят на Восток. ...Вы грозны на словах попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?.. Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов. А.С.Пушкин

...Вы грозны на словах попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
А.С.Пушкин
Молодые, здоровые, веселые и симпатичные ребята едут в Сталинград. Едут побеждать. Каждый раз одно и то же. Европа нападает, ценой миллионов наших жизней получает в морду, на некоторое время успокаивается... И снова поезда ( или кони, или машины) несут бодрых, жизнерадостный и самоуверенных ребят на Восток. ...Вы грозны на словах попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до пламенной Колхиды, От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля?.. Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов. А.С.Пушкин
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1k
Андрей 8 часов назад
"Смеется тот, кто смеется последним". Рано гитлеровцы возрадовались своим успехам, рано.
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25k
Игорь 9 часов назад
"Бравый" немецкий солдат обозником что-ли был? На фото только пленные, да подбитая техника.
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6k
AIRON_FIRST 9 часов назад
судя по фото, тут только 1941 год, лето-начало осени
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4k
Михаил 10 часов назад
всегда удивляло то, что огромная толпа пленных спокойно шла, даже не пытались напасть на конвой, там бы толпой затоптали, но шли и знали, что смерть ждёт
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259
Рафаэль Михаил 10 часов назад
А ты пройдись так разок зная что рядом автоматчик, половина раненых контуженых, кто трус сам сдался и мы посмотрим
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25k
Игорь Михаил 9 часов назад
А чего удивляться "всегда"? Может быть попробовать почитать истории людей которые это всё пережили?
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4k
Вася 11 часов назад
шли воевать. убивать.
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Сергей

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