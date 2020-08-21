Почему никогда нельзя брать ежа из леса?

Ой, ты только посмотри какой миленький ёжик! Эти глаза-бусинки, мягкое пузико, няшные лапки. Интересно, почему он вышел из леса? Давай его возьмём, ну пожа-а-алуйста?

И в этот момент перед тобой встанет выбор. Он будет не менее судьбоносен, чем выбор вуза, работы или второй половинки. Ведь если ты возьмёшь ежа домой и попытаешься его спасти — обречёшь себя на страдания, а зверя на скорую погибель.