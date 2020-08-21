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Почему никогда нельзя брать ежа из леса?

Почему никогда нельзя брать ежа из леса? (6 фото)

Автор:
21 августа 2020 13:32
Сообщество : Животные
Метки: ежи   интересно   факты   
1923
6

Ой, ты только посмотри какой миленький ёжик! Эти глаза-бусинки, мягкое пузико, няшные лапки. Интересно, почему он вышел из леса? Давай его возьмём, ну пожа-а-алуйста?

И в этот момент перед тобой встанет выбор. Он будет не менее судьбоносен, чем выбор вуза, работы или второй половинки. Ведь если ты возьмёшь ежа домой и попытаешься его спасти — обречёшь себя на страдания, а зверя на скорую погибель.

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Метки: ежи   интересно   факты   
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19  комментариев
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744
Лёха 5 часов назад
Глупостей много написано,но общее направление статьи правильно: не хватайте ,не берите дикое животное. Оставьте его в лесу.
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8k
БарНалей Полчаса назад
Мой совет. Увидели ежа, пните его в ближайшие кусты и идите дальше. Если это не Норильск конечно. Все от региона зависит.
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14k
Александр БарНалей Полчаса назад
Намек на то что в Норильске, ежи ноги по жопу откусывают?
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17k
Will2006 48 минут назад
Мы на даче ежам оставляем куриные кости. Семья ежей подбирает миску костей, оставшихся от крыльев, сожранных 5-6 взрослыми, влегкую. Правда, создается впечатление, что из-за прикормки ежи перестали кротов давить - кротов развелось столько, что под ноги приходится внимательно смотреть, чтобы ноги в кротовине не переломать
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3k
yuriysand Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Александр Сучков 4 часа назад
Димон, привет!
не важно- дикое или нет. У нас на даче под старым домиком и теперь под новым живет семейство. Каждый год ставим им тарелочку с молоком или еще че подбрасываем. Днем (естественно) их не видно и не слышно. В сумерках выходят. В этом году 5 мелких с мамой бегают. Собака на них "забила", а они на собаку))) Что самое интересное- в своё время их появление способствовало полному исчезновению кротов. С кротами война была та еще. Сейчас живут и фиг с ними, даже прикольно их хрюканье услышать вечером. Проблем не доставляют от слова совсем!
А теперь факт, о котором мы в СССР не знали и детям в школе показывали херню, но сейчас, надеюсь знают все. Картинка ежа, на котором яблоки и грибы, типа домой несет- таким образом лесные ежи чистят себе иголки и поверхность от паразитов. Если кому интересно- есть хорошие статьи про это.
Димон, привет! не важно- дикое или нет. У нас на даче под старым домиком и теперь под новым живет семейство. Каждый год ставим им тарелочку с молоком или еще че подбрасываем. Днем (естественно) их не видно и не слышно. В сумерках выходят. В этом году 5 мелких с мамой бегают. Собака на них "забила", а они на собаку))) Что самое интересное- в своё время их появление способствовало полному исчезновению кротов. С кротами война была та еще. Сейчас живут и фиг с ними, даже прикольно их хрюканье услышать вечером. Проблем не доставляют от слова совсем! А теперь факт, о котором мы в СССР не знали и детям в школе показывали херню, но сейчас, надеюсь знают все. Картинка ежа, на котором яблоки и грибы, типа домой несет- таким образом лесные ежи чистят себе иголки и поверхность от паразитов. Если кому интересно- есть хорошие статьи про это.
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13k
Александр Сучков Пронька Грезной 3 часа назад
Я не дописал. Они молоко не пьют! Молоко- ошибочное мнение. Пьют только мелкие и то под надзором мамы. Я знаю эту тему. Они у меня больше маленькие кусочки мяса хавали. И, что смешно,- капусту рубали!)))
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13k
Александр Сучков Пронька Грезной 3 часа назад
Вообще молоко ежам не надо давать!
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3k
Victor Пронька Грезной 46 минут назад
У меня дача у реки и мы постоянно рыбачим. После разделки рыбы часто остаются головы и плавники. Обыкновенно мы их закапываем в компост, но как-то приехали с рыбалки поздно и оставили обрезки на улице, незакопанными до утра. Уже ч-з полчаса к тазу с обрезками пришла ёжиха и с удовольствием почти всё умяла. Она тогда жила у соседей под настилом веранды. И хотя у нас на дачах полно свободно-шляющихся котов и собак, на ежей они никакого внимания не обращают. Впрочем как и ежи на них. На фото ежиха и она же, но уже с выводком.
У меня дача у реки и мы постоянно рыбачим. После разделки рыбы часто остаются головы и плавники. Обыкновенно мы их закапываем в компост, но как-то приехали с рыбалки поздно и оставили обрезки на улице, незакопанными до утра. Уже ч-з полчаса к тазу с обрезками пришла ёжиха и с удовольствием почти всё умяла. Она тогда жила у соседей под настилом веранды. И хотя у нас на дачах полно свободно-шляющихся котов и собак, на ежей они никакого внимания не обращают. Впрочем как и ежи на них. На фото ежиха и она же, но уже с выводком.
У меня дача у реки и мы постоянно рыбачим. После разделки рыбы часто остаются головы и плавники. Обыкновенно мы их закапываем в компост, но как-то приехали с рыбалки поздно и оставили обрезки на улице, незакопанными до утра. Уже ч-з полчаса к тазу с обрезками пришла ёжиха и с удовольствием почти всё умяла. Она тогда жила у соседей под настилом веранды. И хотя у нас на дачах полно свободно-шляющихся котов и собак, на ежей они никакого внимания не обращают. Впрочем как и ежи на них. На фото ежиха и она же, но уже с выводком.
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2.2M
Димон Автор поста Александр Сучков 37 минут назад
Привет, с ежами можно жить по соседству мирно и дружно, и польза от них большая. Вопрос в том, что некоторые увидев в лесу ежа тащат его в городскую квартиру как игрушку, а это не есть хорошо.
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13k
Александр Сучков Димон 18 минут назад
Это не просто НЕ ХОРОШО, это- тупизм! Что характерно- в основном это делают взрослые люди для своих мелких отпрысков. Вот, что страшно...
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52k
7guest 4 часа назад
Папа, а правда, что наш ёжик от старости умер?
Конечно, был бы молодой - убежал бы от КАМАЗа.
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13k
Александр Сучков 7guest 14 минут назад
Суслики очень осторожные животные, они встают на задние лапки и смотрят
Не бежит ли где то лиса
Не крадется ли шакал
Не ползет ли змея
А самые внимательные получают бампером [мат]....лу))))
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7k
Атеист 4 часа назад
Живу на окраине рядом с лесополосой и мне не нужно заводить йожика, чтобы посмотреть на него, достаточно выйти на улицу и побродить по округе))
Ну а звонить насчет ежа.. скорей из дурки приедут за мной))
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1k
Карагандинская Полиграфия 4 часа назад
Железно решившим завести ежика в доме - просто нужно найти клуб - там помогут и домашнего ёжика подобрать, поделятся информацией, и со всем остальным помогут.
А вот насчет диких ёжиков...
Первым проблемным пунктом нужно указывать питание.
Забудьте все мультики и сказки. Ёж не питается яблоками-грибами-молоком, тем более не носит ничего на своих иголках.
Он может разнообразить свой рацион растительной пищей, яйцами или птенцами мелких (именно мелких) птичек, мышку или лягушку слопать. Молочко для взрослого ежа, особенно коровье - неслабое слабительное.
Но основу составляют насекомые: гусеницы, жуки, тараканы.
Ежу, весящему 700-900 гр. в сутки нужно около 100 гр. корма - 20-50 насекомых в сутки. Помните, что перекармливание ежей очень вредно для их здоровья, а сожрет всё что будет в наличии.
Если ёжик завелся у вас на даче или в своём доме - радуйтесь, наблюдайте, защищайте, но не тащите в дом. Тем более, не надо тащить дикого ежа в квартиру. Подумайте, хотя бы о том, что вам попалась ежиха, которую ждут до десяти маленьких ежат.
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2k
Voland Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Зато носит под иголками;) Даже специальная единица есть - "еже-час", которая показывает сколько клещей 1 еж собрал за час прогулки
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19k
Юрьевич 4 часа назад
"Так что мой вам совет: увидели ежа? Звоните в местный центр помощи диким животным и идите дальше по своим человечьим делам."

Я представляю по какому адресу вас отправят когда позвоните и скажите что видите ежа


Я когда подъезжаю к даче по просёлочной дороге несколько раз останавливаюсь чтобы их пропустить. А если выйти ночью на улицу и постоять минут 15, то 100% мимо пройдёт хотя б один ёжик.
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6k
Izrin Maria 5 часов назад
Нормальный здоровый ёж никуда ни от кого не бежит! Он - маленький, ножки у него короткие - от большого и опасного не сильно удерёшь.
Ёж при любом громком звуке, или прикосновении - сворачивается в колючий шар, да ещё начинает пыхтеть и чуть-чуть подпрыгивать.
Так что, хотите поймать пробегающего мимо ежа - громко хлопните в ладоши. Малыш немедленно остановится и свернётся.
А вот чтобы поднять его Вам понадобятся либо рукавицы, либо плотная тряпка, либо ведро - закатить его туда.
Колючки у ежа не только острые, но и смазаны часто всякой гадостью. Еж жуёт всякие малосъедобные/ядовитые вещи, и мажет слюну на щетину.
Есть мнение, что колючки ежей слегка ядовиты. Самый малюсенький укол резко болезненнен.
Хищники избегают нападать на свернувшегося ежа - просто игнорируют. Нападение же молодняка оборачивается ничем - тявканьем, криками, прыжками вокруг, попыткой охладить носы в луже и т.п.
Ежей в окрестностях человеческих жилищь намного больше, чем в лесу. В амбаре - мыши.
Мыши - пища.
Поселение ежей в огороде, в теплице, и там где хранят зерно и сено - приветствуется.
Их прикармливают, чтобы остались жить.
Оставляют слой сена на полу в углах сарая, чтобы могли перезимовать.
Ежи легко привыкают выходить на стук миски, или любой друго условный звук.
В сумерках, или ночью.
Но это не значит, что они привыкли к человеку и стали от нго зависимы.
Мозг слишком маленький - всё на инстинктах.
Здоровый ёж, проживший много лет в доме, может быть выпущен В ПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ В ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОДА - и прекрасно будет жить-поживать.
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