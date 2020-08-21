Почему никогда нельзя брать ежа из леса?

Ой, ты только посмотри какой миленький ёжик! Эти глаза-бусинки, мягкое пузико, няшные лапки. Интересно, почему он вышел из леса? Давай его возьмём, ну пожа-а-алуйста?
И в этот момент перед тобой встанет выбор. Он будет не менее судьбоносен, чем выбор вуза, работы или второй половинки. Ведь если ты возьмёшь ежа домой и попытаешься его спасти — обречёшь себя на страдания, а зверя на скорую погибель.
Первая проблема, с которой вы столкнётесь — здоровье. Нормальные и абсолютно адекватные ежи дают стрекача от любого животного крупнее кота, ведь если оно его не сожрёт, то уж точно затопчет. А если ёжик не свалил от вас в ближайшие кусты, значит он, как минимум, серьёзно травмирован, а как максимум смертельно болен.
Например, этот ёж вздулся как воздушный шар из-за того, что его сбила машина. Из-за травмы лёгкого воздух начал наполнять тело. Помочь ему на дому не смог бы никто, зверька могли спасти только ветеринары!
К величайшему сожалению, ветеринаров-ежеведов в нашей стране днём с огнём не сыщешь. А у тех, что практикуют врачевание насекомоядных, уже есть очередь из таких же сердобольных как вы. Так что заниматься ежелечением придётся вам, что чревато быстрой гибелью животного. А то и вас.
Вы думали, медведи и волки самые страшные звери в лесу? Как бы не так! Ёжики — настоящие рассадники смертельных, в том числе и для человека, болезней: бешенство, туляремия, сальмонеллез и еще туча самых разных лихорадок, которые сведут кого угодно в могилу за неделю.
Главная причина, по которой ёжики становятся разносчиками болезней — паразиты. Из-за плотных колючек на теле животного может скопиться куча клещей и блох, которых он никак не сможет отодрать.
Ладно, допустим, и вы, и ваш новый домашний питомец выжили. Думаете, посадите ёжика в клеточку и будете умиляться его мимимишности? Ага, щас. Дикое создание не признаёт никаких хозяев. Ежи — жители ночи, так что каждый восход луны будет сопровождаться бесконечным шебуршанием в попытке сбежать из заточения. А уж если вы окажетесь достаточно храбры, чтобы дать животине возможность разгуливать по квартире, то приготовьтесь к ночной охоте на ваши пятки и пальцы. Их ёжики терпеть не могут!
Но даже если вы смиритесь со всем вышеперечисленным, ёжик проживёт недолго. Для дикого животного в квартире слишком тепло и сухо, места — мало, а вместо зимы, которую можно благополучно проспать, вечное лето. Организм животного попросту не успеет перестроиться под новые условия, и вся гормональная система даст полный сбой, что приведёт к смерти зверька.
Те милые ёжики, которых вы наверняка видели в видео — домашние животные. Например, карликового декоративного африканского ежа в природе не существует — он был выведен для домашнего содержания специально.
Так что мой вам совет: увидели ежа? Звоните в местный центр помощи диким животным и идите дальше по своим человечьим делам. Пусть спасением зверька занимаются профессионалы: тогда и вы, и ёжик останетесь живы и здоровы.
Авторский пост
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не важно- дикое или нет. У нас на даче под старым домиком и теперь под новым живет семейство. Каждый год ставим им тарелочку с молоком или еще че подбрасываем. Днем (естественно) их не видно и не слышно. В сумерках выходят. В этом году 5 мелких с мамой бегают. Собака на них "забила", а они на собаку))) Что самое интересное- в своё время их появление способствовало полному исчезновению кротов. С кротами война была та еще. Сейчас живут и фиг с ними, даже прикольно их хрюканье услышать вечером. Проблем не доставляют от слова совсем!
А теперь факт, о котором мы в СССР не знали и детям в школе показывали херню, но сейчас, надеюсь знают все. Картинка ежа, на котором яблоки и грибы, типа домой несет- таким образом лесные ежи чистят себе иголки и поверхность от паразитов. Если кому интересно- есть хорошие статьи про это.
Конечно, был бы молодой - убежал бы от КАМАЗа.
Не бежит ли где то лиса
Не крадется ли шакал
Не ползет ли змея
А самые внимательные получают бампером [мат]....лу))))
Ну а звонить насчет ежа.. скорей из дурки приедут за мной))
А вот насчет диких ёжиков...
Первым проблемным пунктом нужно указывать питание.
Забудьте все мультики и сказки. Ёж не питается яблоками-грибами-молоком, тем более не носит ничего на своих иголках.
Он может разнообразить свой рацион растительной пищей, яйцами или птенцами мелких (именно мелких) птичек, мышку или лягушку слопать. Молочко для взрослого ежа, особенно коровье - неслабое слабительное.
Но основу составляют насекомые: гусеницы, жуки, тараканы.
Ежу, весящему 700-900 гр. в сутки нужно около 100 гр. корма - 20-50 насекомых в сутки. Помните, что перекармливание ежей очень вредно для их здоровья, а сожрет всё что будет в наличии.
Если ёжик завелся у вас на даче или в своём доме - радуйтесь, наблюдайте, защищайте, но не тащите в дом. Тем более, не надо тащить дикого ежа в квартиру. Подумайте, хотя бы о том, что вам попалась ежиха, которую ждут до десяти маленьких ежат.
Я представляю по какому адресу вас отправят когда позвоните и скажите что видите ежа
Я когда подъезжаю к даче по просёлочной дороге несколько раз останавливаюсь чтобы их пропустить. А если выйти ночью на улицу и постоять минут 15, то 100% мимо пройдёт хотя б один ёжик.
Ёж при любом громком звуке, или прикосновении - сворачивается в колючий шар, да ещё начинает пыхтеть и чуть-чуть подпрыгивать.
Так что, хотите поймать пробегающего мимо ежа - громко хлопните в ладоши. Малыш немедленно остановится и свернётся.
А вот чтобы поднять его Вам понадобятся либо рукавицы, либо плотная тряпка, либо ведро - закатить его туда.
Колючки у ежа не только острые, но и смазаны часто всякой гадостью. Еж жуёт всякие малосъедобные/ядовитые вещи, и мажет слюну на щетину.
Есть мнение, что колючки ежей слегка ядовиты. Самый малюсенький укол резко болезненнен.
Хищники избегают нападать на свернувшегося ежа - просто игнорируют. Нападение же молодняка оборачивается ничем - тявканьем, криками, прыжками вокруг, попыткой охладить носы в луже и т.п.
Ежей в окрестностях человеческих жилищь намного больше, чем в лесу. В амбаре - мыши.
Мыши - пища.
Поселение ежей в огороде, в теплице, и там где хранят зерно и сено - приветствуется.
Их прикармливают, чтобы остались жить.
Оставляют слой сена на полу в углах сарая, чтобы могли перезимовать.
Ежи легко привыкают выходить на стук миски, или любой друго условный звук.
В сумерках, или ночью.
Но это не значит, что они привыкли к человеку и стали от нго зависимы.
Мозг слишком маленький - всё на инстинктах.
Здоровый ёж, проживший много лет в доме, может быть выпущен В ПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ В ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОДА - и прекрасно будет жить-поживать.