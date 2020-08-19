В ГИБДД разъяснили: багажники и фаркопы никто не запрещал

За последние две недели в СМИ активно тиражировалась информация о том, что после внесения поправок в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в 2020 году, любые нештатные приспособления, будь то багажник на крыше, фаркоп или противотуманные фары, как внесение изменений в конструкцию автомобиля, должны утверждаться в Госавтоинспекции с прохождением обязательной сертификации в специализированных лабораториях.
Предполагалось, что за несанкционированную установку багажников, причём даже выполненную много лет назад, добропорядочных автовладельцев за каждым углом поджидают драконовские штрафы. Слухи ширились, паника росла, а телефоны ГИБДД, ответственные за связь с общественностью нагревались до белого каления.
Сложилась явно нездоровая ситуация, для пресечения которой, руководство Госавтоинспекции России на своём официальном сайте опубликовало письмо, где, в частности, сообщалось: "Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности. Так, последние поправки в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» были внесены в 2018 году, при этом процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства они не касались".
Далее сотрудники Инспекции успокоили граждан, имеющих багажники на крышах своих легковых автомобилей: "Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется".
"Аналогичные требования предъявляются к тягово-сцепным устройствам (фаркопам). Перечень дополнительных внешних световых приборов, устанавливаемых на транспортное средство, и требования, предъявляемые к ним, строго определены положениями Технического регламента", - дополнили свои разъяснения в ГИБДД.
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Напоследок представители Госавтоинспекции обратились с просьбой к гражданам и организациям: "Призываем граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным «вбросам». Сотрудникам средств массовой информации и представителям блогосферы настоятельно рекомендуется проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей в заблуждение аудиторию. При подготовке материалов о деятельности полиции следует использовать сведения, размещённые на официальных интернет-ресурсах ведомства".
При написании данной статьи использовались материалы официального письма, размещённого сайте ГИБДД РФ.
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И хрен это изменишь.
Если завод не сделал сертификат, то или лесом.
Блин! Началась вся эта бадяга с "внесением изменений", с борьбы с перегрузом грузовиков.
Наваривали борта, чтобы нагрузить побольше.
А досталось всем.
И ладно бы, процедура была простой и недорогой, так там геморой тот ещё.
Ну или идите в "фирмочку", где вам в ё сделают.
Вот только ценники там негуманные, от слова совсем.
И не факт, что сделают "полностью легально".
Мало того что верят, так ещё и другим втирают.
Правда есть и другие, те которые втирают как мы прекрасно живём.
Так что это просто бизнес. Придумать, надумать, раздуть, "хайпануть", ....
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1597866966903475-160427230862319275749801-production-app-host-man-web-yp-297&stream_id=4ed9bf54f8c1f5ac8ee703076de77814https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1597866966903475-160427230862319275749801-production-app-host-man-web-yp-297&stream_id=4ed9bf54f8c1f5ac8ee703076de77814