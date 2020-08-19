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В ГИБДД разъяснили: багажники и фаркопы никто не запрещал

В ГИБДД разъяснили: багажники и фаркопы никто не запрещал (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 20:51
Сообщество : Автомир
Метки: Фаркоп   багажники   гибдд   изменения   проверка   разъяснения   россия   слухи   
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За последние две недели в СМИ активно тиражировалась информация о том, что после внесения поправок в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в 2020 году, любые нештатные приспособления, будь то багажник на крыше, фаркоп или противотуманные фары, как внесение изменений в конструкцию автомобиля, должны утверждаться в Госавтоинспекции с прохождением обязательной сертификации в специализированных лабораториях.

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Метки: Фаркоп   багажники   гибдд   изменения   проверка   разъяснения   россия   слухи   
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8  комментариев
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3k
КремлеКот 3 часа назад
Зачем дерьмоблогерам чего-то там проверять ! Им, главное, это самое дерьмо кинуть как можно дальше. И, желательно, первым.
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16k
turyst 55 минут назад
Ага. Только далеко не все машины сертифицированны на установку багажников и фаркопов.
И хрен это изменишь.
Если завод не сделал сертификат, то или лесом.

Блин! Началась вся эта бадяга с "внесением изменений", с борьбы с перегрузом грузовиков.
Наваривали борта, чтобы нагрузить побольше.

А досталось всем.
И ладно бы, процедура была простой и недорогой, так там геморой тот ещё.
Ну или идите в "фирмочку", где вам в ё сделают.
Вот только ценники там негуманные, от слова совсем.
И не факт, что сделают "полностью легально".
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4k
Subic 2 часа назад
Конечно, конечно. Только что машину переоформляли. Фаркоп сертифицированный, поставленный в серифицированном же сервисе этой авто-марки (оба документа (на фаркоп и на услуги сервиса) в наличии), удалось оформить учет только после демонтажа фаркопа (ну это же в РФ и последующего его монтажа назад). Но попадалово почти на 15000=. Ничего не получилось проще.
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48k
Андрей 2 часа назад
Наши законодатели пишут не для людей с клиповым мышлением, читать тоже надо уметь. А верхние багажники на, например, "Газелях" - конструкцией не предусмотрены.
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16k
babuby 3 часа назад
Да граждане уже в любую дичь верят! Начиная от того что весь Минск добровольно и по собственной инициативе решительно против "батьки", заканчивая фотографиями со скелетами русалок и тем что Москву в 1812 году драконы спалили!
Мало того что верят, так ещё и другим втирают.
Правда есть и другие, те которые втирают как мы прекрасно живём.
Так что это просто бизнес. Придумать, надумать, раздуть, "хайпануть", ....
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176
andrey babuby 2 часа назад
а можно ссылку где весь минск против батьки ?
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16k
babuby andrey 38 минут назад
В этом нас пытаются убедить с помощью туевой хучи новостей и постов в интернете, на множестве разных сайтов, и с помощью множества "видеодоказательств".
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27k
lem02 andrey Полчаса назад
Дурака включили? Знакомо. Сейчас будете докапываться до слова "весь". Нет, не весь Минск. 74%. Опровергните. Или подтвердите.
https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1597866966903475-160427230862319275749801-production-app-host-man-web-yp-297&stream_id=4ed9bf54f8c1f5ac8ee703076de77814https://yandex.ru/efir?from=serp&from_block=ether_wizard&reqid=1597866966903475-160427230862319275749801-production-app-host-man-web-yp-297&stream_id=4ed9bf54f8c1f5ac8ee703076de77814
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