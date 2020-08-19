В ГИБДД разъяснили: багажники и фаркопы никто не запрещал

Предполагалось, что за несанкционированную установку багажников, причём даже выполненную много лет назад, добропорядочных автовладельцев за каждым углом поджидают драконовские штрафы. Слухи ширились, паника росла, а телефоны ГИБДД, ответственные за связь с общественностью нагревались до белого каления.

Сложилась явно нездоровая ситуация, для пресечения которой, руководство Госавтоинспекции России на своём официальном сайте опубликовало письмо, где, в частности, сообщалось: "Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности. Так, последние поправки в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» были внесены в 2018 году, при этом процедуры внесения изменений в конструкцию транспортного средства они не касались".

Далее сотрудники Инспекции успокоили граждан, имеющих багажники на крышах своих легковых автомобилей: "Согласно действующим положениям Технического регламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется".

"Аналогичные требования предъявляются к тягово-сцепным устройствам (фаркопам). Перечень дополнительных внешних световых приборов, устанавливаемых на транспортное средство, и требования, предъявляемые к ним, строго определены положениями Технического регламента", - дополнили свои разъяснения в ГИБДД.