Работники УК подмосковного ЖК «Рублевский» на глазах у детей зарезали барана

В одном из Подмосковных ЖК директор управляющий компании «Рублевский», вместе со своими подчинёнными в 100 метрах от детской площадки решили зарезать и освежевать барана.
18 августа жители сняли на видео, как несколько мужчин под окнами дома укладывают барана в магазинную тележку, а также сфотографировали освежеванную тушу.
Один из жителей ЖК, находящегося не в горах, а 1,5 км от МКАД, заснял происходящее на телефон.
Примечательно, что участником расправы над животным, стал директор УК "Рублевский", некий Ризван. Жителями сразу же была направлена жалоба на жестокое обращение с животными участковому и в прокуратуру. Пока никакой реакции от правоохранительных органов не поступило.
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По информации полученной от жителей ЖК "Рублевский", всему происходящему потворствуют "учредители" управляющей компании ЖК "Рублевский", фактически превратившие комплекс в филиал горного аула в Подмосковье.
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Может другую жалобу направлять надо?Где здесь жесткое обращение?Думают по другому на стол баранина и остальная животина попадает?
Предположим за антисанитарию или что другое придумать,а так это Филькина грамота ...
Зарезали как обычно и делается с кормовым животным.
Вопрос лишь почему это не сделать было на даче?
А вот накуя автор в заголовок автопортрет зафигачил, я хз.
- Вот, полюбуйтесь.
- Ну что вы, отсюда же ничего не видно - ваши окна чуть-чуть ниже окон бани.
- Да?! - не унимается толстяк, - а вы на шкаф залезьте!
Но вот акцентирование "на глазах детей".....
В деревнях всю жизнь живность закалывали и разделывали на глазах детей, и ничего страшного в этом не видели. А старшие дети помогали. И изуверами не выросли.