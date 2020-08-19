Работники УК подмосковного ЖК «Рублевский» на глазах у детей зарезали барана

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик... 40 фейков из Инстаграма, разоблаченных бдительными интернет-пользователями 40 фейков из Инстаграма, разоблаченных бдительными... Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных... В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала теннисную сетку В Печатниках женщина напала с ножом на подростка и порезала... Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху «Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта «Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков Фото, глядя на которые хочется сказать: «Да ладно!» и смотреть дальше, потому что ну очень интересно Фото, глядя на которые хочется сказать: «Да ладно!» и смотреть... Ретро фотографии Ретро фотографии Они должны были гореть на кострах, но продолжают размещать фото в Instagram Они должны были гореть на кострах, но продолжают размещать фото в... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Не очкуй, я так сто раз делал". С юмором про слабоумие и отвагу "Не очкуй, я так сто раз делал". С юмором про слабоумие и отвагу Горилла-отец с сыном наблюдают за гусеницей Горилла-отец с сыном наблюдают за гусеницей Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их... Совет атаманов России заявил, что дистанционные термометры способны стирать память Совет атаманов России заявил, что дистанционные термометры... В России готов новый повод для изъятия автомобилей в пользу государства В России готов новый повод для изъятия автомобилей в пользу... 10 самых больших самолетов в мире 10 самых больших самолетов в мире 30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались 30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались В чем разница между робустой и арабикой В чем разница между робустой и арабикой
Работники УК подмосковного ЖК «Рублевский» на глазах у детей зарезали барана

Работники УК подмосковного ЖК «Рублевский» на глазах у детей зарезали барана (4 фото)

Автор:
19 августа 2020 10:33
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   Рублевский   бараны   беспредел   дети   жертвоприношение   
2567
4
В одном из Подмосковных ЖК директор управляющий компании «Рублевский», вместе со своими подчинёнными в 100 метрах от детской площадки решили зарезать и освежевать барана.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   Рублевский   бараны   беспредел   дети   жертвоприношение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
122
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
122  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Том Джоуд 5 часов назад
Вся Москва, уже давно, большой аул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
28k
Haratemich 20 минут назад
Работники УК подмосковного ЖК «Рублевский» на глазах у детей зарезали барана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 24 минуты назад
Направлена жалоба на жестокое обращение с животными участковому и в прокуратуру.
Может другую жалобу направлять надо?Где здесь жесткое обращение?Думают по другому на стол баранина и остальная животина попадает?
Предположим за антисанитарию или что другое придумать,а так это Филькина грамота ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
SinigamiRuuk 54 минуты назад
Стебёт всё же тема про "обращение с животными".
Зарезали как обычно и делается с кормовым животным.

Вопрос лишь почему это не сделать было на даче?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Schumacher SinigamiRuuk 8 минут назад
...на длину более чем футбольного поля отошли, написано-ж, но при этом ни одного ребенка, на чьих глазах это произошло, не задокументировано, да исъемка происшествия ведется с большой дистанции, кароч по шаблону из анекдота про женскую баню напротив и шкаф.
А вот накуя автор в заголовок автопортрет зафигачил, я хз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ZAR Час назад
И эти люди орут "можем повторить!"?? Враги от смеха полопаются от ваших обмороков при виде мяса..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Schumacher ZAR 8 минут назад
резонно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ Час назад
Очередные макаки, ни чего удивительного! Поздно уже удивляться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и премия Час назад
Этот баран был позором стада
Этот баран был позором стада
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Schumacher Дарвин и премия 7 минут назад
баран, это блатная овца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BenderRodriguez Час назад
Какое жестокое обращение? Эти идиоты вообще рехнулись там? Ну тогда пусть на мясобойни в суд подают! А свиней забивают, курей режут при детях, это нормально? Психика не страдает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ZAR BenderRodriguez Час назад
Да не. Тут нацтему видимо мусолят.. Интернет вояки..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 Час назад
А сырой шашлык или котлету ребятенку можно показывать или капец психике?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony Час назад
это из серии - " Эээ.. уважай наши традиции" (тон не передать ) ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Schumacher Vacony 6 минут назад
это из серии; вспомни себя или пистуй жрать капусту, козел)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Go Час назад
Жаль, что русские города захватывают мусульмане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vbifyz Час назад
Жизнь она такая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
995
Pal. Evermind Час назад
Над Германием стебемся, что турок понапускали, а у самих дикарей выше крыши...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wadim 2 часа назад
больше дерьма этого привозите, больше. мало гастров пока ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Честер 2 часа назад
Депортировать на малую родину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lev Asriev 2 часа назад
Напомнило случай. На новогодние праздники пригласил меня друг... на шашлыки. Дело в Москве происходит.Саратовская улица. Приезжаю. У него мешок угля, маленький мангал, розжиг и решетка с мясом. Пошли, говорит. Спускаемся, идем, что называется "за гаражи". Распалили , стоим жарим. Время от времени прикладываемся к бутылке.Огня нет, даже дыма практически тоже. Но, вот, каждая тварь, прошедшая мимо нас за этот час, отпустила что-то типа "совсем о..уели чурки".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−82
православный комунист 2 часа назад
путэн одобряе!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Лынов 2 часа назад
Скоро чурки будут во всех дворах баранов резать как в аулах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sivanov1079 2 часа назад
В деревнях в 21 веке Иваны Ивановы умерщвляют и разделывают баранов, свиней, коз, бычков и птицу. Прям во дворах жилых домов. А тут на территории стройплощадки! За машинами. Увидеть можно только если следить. Следить за территорией строй-площадки, чтобы возмутиться. Это все равно что я приду домой к автору поста и скажу: чувак, хорош яйца чесать. Смотрю в окно, вижу что сидишь чешешь, ну не приятно, епт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
685
Hellscream sivanov1079 Час назад
Собирался тоже написать комментарий , а тут уже все сказали , и примеры правильные привели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
an-bask sivanov1079 Час назад
баранинкой не угостили)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Валерий sivanov1079 45 минут назад
-Построили как-то раз баню напротив жилого дома. На третьем этаже бани было женское отделение, а в доме напротив жил толстяк, которому хотелось переехать на первый этаж. И вот он идет в жилкомитет и говорит, что ему из его квартиры видно всю женскую баню и всех баб. Пришла комиссия, толстяк подводит их к окну и говорит:
- Вот, полюбуйтесь.
- Ну что вы, отсюда же ничего не видно - ваши окна чуть-чуть ниже окон бани.
- Да?! - не унимается толстяк, - а вы на шкаф залезьте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
720
Лёха 2 часа назад
Русским за жестокое отношение к животным судимость впаивают и штраф. И где эти шибзанутые зоозащитники в этом случае?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sergiy123 2 часа назад
С санитарной точки зрения это конечно нарушения. Забой животных должен производиться в специально обрудованных помещениях, или на специальной территории.
Но вот акцентирование "на глазах детей".....
В деревнях всю жизнь живность закалывали и разделывали на глазах детей, и ничего страшного в этом не видели. А старшие дети помогали. И изуверами не выросли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 65 комментариев (из 89)
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) Зачем на Руси невесту на улей сажали Зачем на Руси невесту на улей сажали «Героем себя не считаю»: в Подмосковье мужчина достал со дна реки двух детей «Героем себя не считаю»: в Подмосковье мужчина достал со дна реки двух детей Девятилетняя девочка из Ступино обхитрила педофила Девятилетняя девочка из Ступино обхитрила педофила В Свердловской области 1 сентября с детьми обсудят поправки к Конституции вместо школьной линейки В Свердловской области 1 сентября с детьми обсудят поправки к Конституции вместо школьной линейки Мать погибла, спасая двух тонущих детей Мать погибла, спасая двух тонущих детей
antonium

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7258



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
3
39
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
2
199
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
﻿
Набирающие популярность
Лучшие холодильники 2020 года (ТОП 10)
1
23
Лучшие холодильники 2020 года (ТОП 10)
О «взломанных» людях
0
8
О «взломанных» людях
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#в мире#белоруссия#люди#звери#кино#дикие животные#красота
#факты#история#природа#путешествия#интересное#автомир#хищник#лукашенко#дтп#медицина
#интересно#прикол#автомобили#россия#картинки#забавно#авария#СССР#комментарии#москва

На что жалуетесь?

Вернуться