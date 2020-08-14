Зачем на Руси невесту на улей сажали

Для того, чтобы легко забеременеть, легко пройти всю беременность, также легко родить здорового и крепкого ребенка молодые замужние женщины тайно, чтобы никто не видел и не сглазил, мастерили себе маленькую личную роженицу – куклу, сделанную по особым правилам. Тело делали из деревянного чурбана, можно было взять связку соломы или бересты. Сверху надевалась юбочка, а на голову наматывался платок. К кстати, голова должна была быть обязательно белой, выполненной из ткани, набитой ватой. Также следовало подарить кукле красивый бюст, задрапированный красной тканью (материал набивки тот же). Под ним нужно было поместить так называемого ребеночка, обычно его роль исполнял маленький деревянный чурбачок. Перед тем, как спрятать куклу в тайный уголок невесте предстояло на ней посидеть.