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Зачем на Руси невесту на улей сажали

Зачем на Руси невесту на улей сажали (15 фото)

Автор:
14 августа 2020 12:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Зачатие   беременность   дети   исторические факты   невеста   обряды   русь   славяне   
2217
15

Не было на Руси такой свадьбы, где не желали молодым долгой совместной жизни и побольше детей. Если сегодня люди ограничиваются словами, то в древности проводили особые обряды, которые должны были помочь побыстрее зачать малыша. Некоторые ритуалы были весьма странными, но несмотря на это люди в них верили. Некоторые из этих обрядов сохранились и по сей день.

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Метки: Зачатие   беременность   дети   исторические факты   невеста   обряды   русь   славяне   
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4  комментария
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Олегbl4 2 часа назад
Пчелы кусали и жопа больше становилась?
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schmubu Олегbl4 2 часа назад
и не только жопа, я думаю...
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657
ZloyPupsik 2 часа назад
а просто кексом заняться не можно было?!
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Вспомнился анекдот про чукчу.
Приходит чукча к шаману - решил с женой ребёнка сделать - научи. Шаман ему советует найди дерево с дуплом и предлагает потренироваться...
Приходит чукча домой, берёт палку и начинает бить жену по заднице. Жена кричит - Ты что? Чукча в ответ - А, чукча теперь умный, нужно сначала пчёл из дупла выгнать.
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