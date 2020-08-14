Зачем на Руси невесту на улей сажали

Не было на Руси такой свадьбы, где не желали молодым долгой совместной жизни и побольше детей. Если сегодня люди ограничиваются словами, то в древности проводили особые обряды, которые должны были помочь побыстрее зачать малыша. Некоторые ритуалы были весьма странными, но несмотря на это люди в них верили. Некоторые из этих обрядов сохранились и по сей день.
Главный тост на свадебном пиру на Руси нес в себе пожелание счастливой жизни и непременно много детей. Без множества детишек семья тогда не воспринималась как нормальная. И для того, чтобы это пожелание сбылось в древности проводили особые обряды,
Люди верили в эти ритуалы, хотя многие были довольно странными.
Кукла-роженица.
Для того, чтобы легко забеременеть, легко пройти всю беременность, также легко родить здорового и крепкого ребенка молодые замужние женщины тайно, чтобы никто не видел и не сглазил, мастерили себе маленькую личную роженицу – куклу, сделанную по особым правилам. Тело делали из деревянного чурбана, можно было взять связку соломы или бересты. Сверху надевалась юбочка, а на голову наматывался платок. К кстати, голова должна была быть обязательно белой, выполненной из ткани, набитой ватой. Также следовало подарить кукле красивый бюст, задрапированный красной тканью (материал набивки тот же). Под ним нужно было поместить так называемого ребеночка, обычно его роль исполнял маленький деревянный чурбачок. Перед тем, как спрятать куклу в тайный уголок невесте предстояло на ней посидеть.
Лучшие месяцы для зачатия и родов.
Сегодня свадьбу можно праздновать круглый год, но когда-то это мероприятие четко следовало календарю и приметам, связанным с каждым из месяцев и некоторые из них считались лучшими для зачатия. Лучшими месяцами всегда считались февраль и март. Именно в эти месяцы праздновалась свадьба – зачатый в эти месяцы ребенок рождался к декабрю, когда урожай собран, поля убраны, случалось затишье в деревенской работе и можно было уделять внимание ребенку.
Лучшее время для зачатия
Кстати, по поверьям, лучшим временем суток для зачатия считалось не ночь, а утро или день, чтобы бог плодородия Ярило видел, что происходит в опочивальне. И не только видел, но и в дальнейшем защищал ребенка от бед и нечисти.
Зерно, пчелы и иные обряды на зачатие
Сегодня остались отголоски того старинного обряда – видели как на свадьбах молодых посыпают рисом или цветами? Это обряд на зачатие, только изначально молодых посыпали пшеницей или овсом — зерно же в древности ассоциировалось с посевом, со входами.
Еще один обряд, связанный с зерном, гласил – женщина, желающая забеременеть, должна пойти рано утром на рынок, купить пшеницу или овес, сдачу не брать, по приходу домой разложить зерно на белой бумаге, взять красную свечу и поводить кругами зажжённой
Воображение женщины должно рисовать маленькие зернышки (плод) который вскоре появится в ее лоне. Потом она должна была выбрать три крупных зерна, а остальное скормить птичкам. Зерна следовало посадить и ждать всходов. Если все три зерна взошли – значит беременность наступит очень скоро, если два – стоит еще подождать, если не взойдет ни одно – горе, значит беременность не суждена и на женщине наложена порча.
Бездетные были готовы на что угодно, лишь бы наступило долгожданное зачатие.
Так, бездетная женщина должна была с ковшом полным воды встать правым коленом на порог дома, помолиться и выпить несколько глотков из ковша, а остальной водой вымыть живот...
В течении 40-ка дней женщине надлежало ровно в полночь завязывать на веревке узел (как будто плод в черве завязывается).
В пятницу (день богини Макоши – покровительницы женщин) нужно было пойти на реку, найти красивую иву, сплести из ее прутьев большой венок, через который можно пролезть целиком. Пройти сквозь него, произнося при этом молитвы, а затем отпустить венок п
Интересна манипуляция с яйцом, олицетворяющем новую жизнь.
Это совместный с супругом обряд — нужно было дождаться растущей Луны, собрать помет от курицы, которая исправно несет яйца. Оба супруга должны были сесть лицом к лицу, и при зажженной свече прикоснуться руками к яйцу, прошептать заговор, в котором говорилось о том что «вот оно яйцо, его снесла птица, а у нас обязательно будут свои детишки». После яйцо следовало подложить под ту самую курочку, от которой брался помет. По поверьям должно было пройти не больше 3 недель (за это время вылупляются цыплята), и женщина беременела.
На молодой месяц, обязательно в четверг женщина должна была выйти на перекресток, помолиться месяцу, попросить у него и у Господа ребенка, а потом ни с кем не говорить до восхода.
И, пожалуй, самый странный ритуал – сажание невесты на пчелиный улей. Считалось, что посидев над жужжащим ульем женщина вберет в себя силу пчелинной матки и обязательно забеременеет.
Авторский пост
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