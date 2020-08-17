В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу

Скажу сразу, с малышкой теперь всё хорошо, органы опеки изъяли её у нерадивых родителей!

Началось всё с того, что в Instagram появилось видео, на котором мужчина размахивает маленьким ребёнком, держа его за ножку, сидя в Ажекском экопарке города Сочи