FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3254 поста • 621 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу

В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 августа 2020 10:53
Сообщество : Жить в России
Метки: горе-родители   дети   интересное   наркотики   родители   сочи   фото   
2580
2
2

В социальных сетях появился ролик, на котором отец размахивал своей маленькой дочерью, сидя в лесу. Позже выяснилось, что маленькую девочку зовут Шутка (и это не шутка!) и её родители не прочь употребить наркотики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: горе-родители   дети   интересное   наркотики   родители   сочи   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Да у него жо по еплету видно, что конченный дегенерат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
zedalert 16 минут назад
А теперь смотрим на то, как отдыхает с детьми Крис Хэмсворт. Но это другое.
А теперь смотрим на то, как отдыхает с детьми Крис Хэмсворт. Но это другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов 16 минут назад
Таким уйопкам нужна принудительная кастрация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161
Корюшка 20 минут назад
С чего эти два дебила решили что им нужен ребёнок?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Атата Таракану 23 минуты назад
Теперь пойдет на продажу усыновителям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Георгий Ролинский Полчаса назад
А где его рожали в лесу или машине?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Станислав Полчаса назад
И даёт же Бог таким ублюдкам детей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
600
Go Полчаса назад
Ребенка забрать, родителей стерилизовать и на лечение в психушку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
364
Vlad Simonov 36 минут назад
Конченные, они ещё и в лесу родили девочку, надо органам опеки и имя поменять. Вот дебелы, даже в голове не укладывается такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Dr.CrAzY 52 минуты назад
стерилизовать таких надо!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 53 минуты назад
Какие же конченные, откуда такие дебилы то берутся. Кастрировать бы обоих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
кожаный олень 59 минут назад
упоротые твари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lenya Час назад
Ребенку не полтора года а полтора месяца. Дату в свидетельстве о рождении видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр Сучков lenya 53 минуты назад
да и по видео это видно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок lenya 18 минут назад
Просто автор так спешил за лайками, что не стал проверять перепечатанное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
613
Олег Час назад
Химическую кастрацию обоим родителям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
K7OO Час назад
Скорее всего, это семейная традиция, передаваемая из поколения в поколение. Старший стрясает лампочку младшему, младший то же самое делает со своим потомством и т.д.. Прервать эту цепь генерации дебилов - неплохая идея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
400
FuckAbout K7OO Час назад
думаю что принудительная стерилизация наркоманов гораздо качественнее прерывала бы эту цепь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−31
виктор Час назад
А почему малышку отвезли в ИНФЕКЦИОННУЮ больницу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
McX виктор 58 минут назад
Наверное потому что думают, что дебилизм, это инфекционное заболевание и хотят удостовериться, что ребенок не заразился от отца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
536
роман виктор 43 минуты назад
Сначала в инфекционное отделение, чтобы исключить возможные инфекционные заболевания, это стандартная практика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч Час назад
Надо этого гандона тоже за ножку подержать....над пропастью
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
кот базилий Час назад
Органы опеки спасите ребенка, родитель явно обдолбан и не здоров психически, и мама наверно такая же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
Себастьян Перейра Час назад
Вырезать тварям органы деторождения, чтоб не размножались больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений 2 часа назад
Почему именно эта категория граждан, плодится как кролики? Как по мне - на родительские права надо сдавать ещё строже, чем на водительские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей Евгений Час назад
Потому что трахаться любят, а контрацептивы на контрацептивов не надевают, о последствиях не думают
По поводу родительских прав - полностью за. Строгий контроль, чтоб наркоши и прочие маргиналы не рожали детишек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ScorpionDS Евгений 41 минуту назад
И не говорите, у меня есть друзья, оба медики в разных направлениях, уже более 5 лет не могут завести ребенка, а одноклассники один наркоман (был самым крутым парнем в классе), одна шлюха (делала еще в школе 2 аборта) и еще несколько, которые даже работать не хотят, все им начальство не такое, то ЗП низкая, то еще что-то не так - завели детей спустя 1-3 года после выпуска из школы ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Набожные родители под Ярославлем привязали ребёнка к столбу и искренне удивились визиту полицейских Набожные родители под Ярославлем привязали ребёнка к столбу и искренне удивились визиту полицейских На самом деле, родители - это такие же дети, только постарше На самом деле, родители - это такие же дети, только постарше В правительстве предложили тестировать на наркотики детей с 13 лет В правительстве предложили тестировать на наркотики детей с 13 лет Дети делают каждый наш день незабываемым Дети делают каждый наш день незабываемым Родители года: в Ленинградской области мать напоила голодных детей пивом, чтобы успокоить Родители года: в Ленинградской области мать напоила голодных детей пивом, чтобы успокоить
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56104



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
0
26
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
1
134
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz S600, когда-то принадлежавший Майклу Джордану, выставят на аукцион
0
1
Mercedes-Benz S600, когда-то принадлежавший Майклу Джордану, выставят на аукцион
Летающий поезд AeroSlider: оригинально, быстро, эффективно. И это круче, чем Hyperloop
0
17
Летающий поезд AeroSlider: оригинально, быстро, эффективно. И это круче, чем Hyperloop
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
С невестой всё в порядке! Это она от счастья
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#картинки#смешные#белоруссия#интересное#актеры#люди#собака
#животные#прикол#природа#хищник#прикольные#кино#спасение#комментарии#протесты#художник
#юмор#факты#звери#забавно#на различный вкус#СССР#сша#лукашенко#россия#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться