В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу

В социальных сетях появился ролик, на котором отец размахивал своей маленькой дочерью, сидя в лесу. Позже выяснилось, что маленькую девочку зовут Шутка (и это не шутка!) и её родители не прочь употребить наркотики.
Скажу сразу, с малышкой теперь всё хорошо, органы опеки изъяли её у нерадивых родителей!
Началось всё с того, что в Instagram появилось видео, на котором мужчина размахивает маленьким ребёнком, держа его за ножку, сидя в Ажекском экопарке города Сочи
Источник:
Как выяснилось, это его полуторагодовалая дочь, которую зовут Шутка. Да-да, вы не ошиблись! Об этом гордые родители тоже сообщили в Instagram.
Информация о семейке быстро распространилась в сети и Кравцовыми заинтересовалась прокуратура и органы опеки. Родителей девочки задержали, но они отказались починяться полицейским и начали сопротивляться. Игоря Кравцова и его жену арестовали на 10 суток, а малышку отвезли в инфекционную больницу. Сейчас решается вопрос о передаче ребёнка опекунам, сообщает ТАСС.
Источник:
Тем временем у отца малышки нашли в крови наркотики и теперь родители Шутки так просто не отделаются. Мать девочки рассказала, что последнее время они жили в лесу и в машине.
Источник:
- Родители года: в Ленинградской области мать напоила голодных детей пивом, чтобы успокоить
- В правительстве предложили тестировать на наркотики детей с 13 лет
- Родителей курящих детей хотят сажать в тюрьму
- Набожные родители под Ярославлем привязали ребёнка к столбу и искренне удивились визиту полицейских
- В России появился новый вид смертельного вещества, которое продают детям
По поводу родительских прав - полностью за. Строгий контроль, чтоб наркоши и прочие маргиналы не рожали детишек