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Поспешные выводы

Поспешные выводы (5 фото)

Автор:
26 октября 2020 18:37
Метки: добро   доброта   история   настоящие люди   помощь   факты   
1466
5
Рассказ, который станет напоминанием о том, что нельзя делать поспешные выводы о человеке
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Метки: добро   доброта   история   настоящие люди   помощь   факты   
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13  комментариев
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66k
Фома 6 часов назад
Не спорю, может быть, но неужели , все поварихи, которых знал и видел (в больнице, на предприятии и в фирме, где работал), неужели они всегда тоже помогали кому-то ?, очень сомневаюсь, но ..., лучше верить в хорошее.
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35
wr2x2 Час назад
автор - за попытку выдавить из нас слезу +, за неправдивость -
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3k
Ыукп 5 часов назад
Неожиданный поворот в рассказе.
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Георгий
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