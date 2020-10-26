Рассказ, который станет напоминанием о том, что нельзя делать поспешные выводы о человеке
Как часто мы судим людей по их внешнему виду, уровню благосостояния и другим внешним атрибутам. Однако порой даже не задумываемся о том, что человек с добрым сердцем и широкой душой чаще всего остается незамеченным, а о его хороших поступках знают лишь люди, которым он помог. Так вот, писатель из Екатеринбурга Георгий Жаркой убежден, что реальная доброта не заявляет о себе и не кричит. Об этом он поведал в своем рассказе «Тетя Даша».
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В школьной столовой работала тетя Даша — простая русская женщина. Молчаливая, сосредоточенная на чем-то. Она ни с кем никогда не общалась. И болтливые коллеги смотрели на нее, мягко выражаясь, с осуждением.
А мы, молодые учителя, открыто презирали ее за то, что она после работы уносила домой различную еду в баночках. Некоторые думали, что у тети Даши муж-пьяница — он пропивает все деньги, и поэтому есть нечего. Другие считали, что она от жадности задыхается, копит деньги.
С высоты только что полученного вузовского диплома так легко осуждать! Мы, живущие «в духе», читающие умные книги, воспитывающие молодое поколение, — и тетка с едой. Разве можно сравнивать?!
А мы, молодые учителя, открыто презирали ее за то, что она после работы уносила домой различную еду в баночках. Некоторые думали, что у тети Даши муж-пьяница — он пропивает все деньги, и поэтому есть нечего. Другие считали, что она от жадности задыхается, копит деньги.
С высоты только что полученного вузовского диплома так легко осуждать! Мы, живущие «в духе», читающие умные книги, воспитывающие молодое поколение, — и тетка с едой. Разве можно сравнивать?!
Как-то в учительской наша компания устроила посиделки. Молодая учительница Нина читала стихи Вознесенского. Читала очень хорошо: вечерами она играла в поэтическом театре. Не слушать ее было невозможно. Мы замирали от каждого слова. И чувствовали себя наверху поэтического блаженства. А как же иначе? Молодые, образованные, хорошо одетые люди, понимающие суть искусства.
Нина закончила декламировать, посмотрела на нас мутным взглядом и сказала: «Поэзия заставляет душу жить. Если я перестану понимать стихи, то превращусь в тетю Дашу». Мы понимающе похихикали.
Нина закончила декламировать, посмотрела на нас мутным взглядом и сказала: «Поэзия заставляет душу жить. Если я перестану понимать стихи, то превращусь в тетю Дашу». Мы понимающе похихикали.
Вечером мне нужно было проверить сочинения на вольную тему — о добре. Писали семиклассники. Они видели добро и в победе на войне, и в труде врача, и в руках мамы, и в испеченном свежем хлебе. А одно сочинение «отхлестало» меня по щекам. От стыда закружилась голова, поднялось давление. Девочка написала, что в их подъезде живет древняя, никому не нужная бабушка. И что к ней каждый день по 2–3 раза приходит тетя Даша. Она приносит еду, прибирается, выносит мусор. И делает это просто так. Оказывается, у нее есть еще несколько подопечных. А через 2 подъезда — многодетная семья. И муж пьет. А бедная мамочка пытается прокормить сколько-то детей. И к ним тоже тетя Даша приходит.
На другой день в учительской я молча протянул тетрадку с сочинением учительнице Нине. Она пробежала по ней глазами. Побледнела и быстро вышла.
А потом в классе при всех девочке сказал: «Спасибо тебе. Ты указала мне на доброго милого человека. Я не замечал его. Спасибо». Мои семиклассники очумело на нас смотрели. И я прочитал текст вслух.
А потом в классе при всех девочке сказал: «Спасибо тебе. Ты указала мне на доброго милого человека. Я не замечал его. Спасибо». Мои семиклассники очумело на нас смотрели. И я прочитал текст вслух.
От себя
Был и со мной такой случай. Как-то я очень торопился, опаздывая на встречу и, забегая в вагон метро, задел одного парня. Точнее он мешал мне проходить дальше. Подвинув его сказал что-то очень не хорошее (((. Каюсь-каюсь-каюсь. Он обернулся и с улыбкой мне сказал, что мол извините пожалуйста и типа просто задумался или что-то в это духе. Спокойно сказал и с ТАКИМ дружелюбием. Я прошёл вперёд, а у самого на душе большая неприятность от того, что я нахамил НОРМАЛЬНОМУ парню. Да, нахамил (((. Совесть загрызла, пошёл к нему, извинился за свой проступок и сказал спасибо, что он в данной ситуации преподал мне ХОРОШИЙ урок. Парень был моложе меня лет на 40, годился мне в сыновья. И, как оказалось, был мудрее меня.
Короче, всем добра!!!
Короче, всем добра!!!
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