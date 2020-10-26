Поспешные выводы

Был и со мной такой случай. Как-то я очень торопился, опаздывая на встречу и, забегая в вагон метро, задел одного парня. Точнее он мешал мне проходить дальше. Подвинув его сказал что-то очень не хорошее (((. Каюсь-каюсь-каюсь. Он обернулся и с улыбкой мне сказал, что мол извините пожалуйста и типа просто задумался или что-то в это духе. Спокойно сказал и с ТАКИМ дружелюбием. Я прошёл вперёд, а у самого на душе большая неприятность от того, что я нахамил НОРМАЛЬНОМУ парню. Да, нахамил (((. Совесть загрызла, пошёл к нему, извинился за свой проступок и сказал спасибо, что он в данной ситуации преподал мне ХОРОШИЙ урок. Парень был моложе меня лет на 40, годился мне в сыновья. И, как оказалось, был мудрее меня.

Короче, всем добра!!!