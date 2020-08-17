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Марокканский рыбак нашел послание в бутылке, отправленное из Америки

Марокканский рыбак нашел послание в бутылке, отправленное из Америки (8 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 13:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: и такое бывает   история из жизни   надо же   ну и ну   письмо в бутылке   послание в бутылке   удивительный случай   
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15 месяцев назад американская школьница Вивиан Байерли вместе со своим классом праздновала День пирата. Не обошлось и без традиционного развлечения - писем в бутылках. Конечно, тогда никто и предположить не мог, что на одно из посланий через год с небольшим привет ответ по электронной почте.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   история из жизни   надо же   ну и ну   письмо в бутылке   послание в бутылке   удивительный случай   
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2  комментария
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Перст Указующий 3 часа назад
и позже рыбак и его племянник умерли от эболы.
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Хватит захламлять природу!
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