Марокканский рыбак нашел послание в бутылке, отправленное из Америки

15 месяцев назад американская школьница Вивиан Байерли вместе со своим классом праздновала День пирата. Не обошлось и без традиционного развлечения - писем в бутылках. Конечно, тогда никто и предположить не мог, что на одно из посланий через год с небольшим привет ответ по электронной почте.
Бутылка с посланием, написанным Вивиан, преодолела 6,5 тыс. километров и достигла Северной Африки. Нашел ее рыбак из Марокко, не знающий английского языка. Он попросил своего племянника перевести сообщение, а потом они написали ответ по электронной почте на адрес, указанный в письме. Это был адрес Сьюзан Фергюсон, учительницы Вивиан.
Так пятиклассница из Северной Каролины неожиданно познакомилась с семьей из Марокко.
На снимке - Вивиан и ее одноклассники в 2019 году на праздновании Дня пирата со своей учительницей Сьюзан Фергюсон (справа).
Когда дети написали свои письма и запечатали бутылки - кто клеем, кто воском, - эти послания были доставлены на лодку, участвующую в ежегодном рыболовном турнире, и сброшены в Гольфстрим - в 100 км от берега.
Все дети писали разное, что в голову придет, и Вивиан решила, что для такого послания лучше всего подойдет какая-нибудь вдохновляющая цитата.
Все дети писали разное, что в голову придет, и Вивиан решила, что для такого послания лучше всего подойдет какая-нибудь вдохновляющая цитата.
Вот какую цитату она выбрала: "Будь сильным, потому что всё рано или поздно наладится. Может быть, сейчас и штормит, но дождь не может идти вечно". И добавила: "Если вы получили это сообщение, напишите ответ". Для ответа была указана электронная почта.
Девочка была потрясена, когда спустя 15 месяцев действительно пришел ответ.
Девочка была потрясена, когда спустя 15 месяцев действительно пришел ответ.
Бутылку с посланием нашел рыбак из Марокко. Он попросил своего племянника перевести сообщение, и они быстро написали Сьюзан Фергюсон по электронной почте.
Учительница очень удивилась, получив письмо со словами: "Привет, Вивиан. Как ты? Надеюсь, с тобой все в порядке. Пишу, чтобы сообщить, что мой дядя рыбак нашел сегодня твое послание в бутылке. Он нашел его на пляже в районе города Гуэльминь, Марокко".
Письмо отправилось к Вивиан, и она с удовольствием пообщалась с его отправителем. Девочка говорит, что фраза в письме оказалась какой-то пророческой - ведь когда она ее писала, она и предположить не могла, каким тяжелым выдастся 2020 год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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