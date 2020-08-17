Марокканский рыбак нашел послание в бутылке, отправленное из Америки

Вот какую цитату она выбрала: "Будь сильным, потому что всё рано или поздно наладится. Может быть, сейчас и штормит, но дождь не может идти вечно". И добавила: "Если вы получили это сообщение, напишите ответ". Для ответа была указана электронная почта.



Девочка была потрясена, когда спустя 15 месяцев действительно пришел ответ.