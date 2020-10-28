FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1571 пост • 693 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Женщина случайно отдала в благотворительный магазин сумку с секс-игрушками

Женщина случайно отдала в благотворительный магазин сумку с секс-игрушками (3 фото)

Автор:
28 октября 2020 14:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: благотворительность   забавная история   и такое бывает   история из жизни   невнимательность   рассеянность   секс-игрушка   
339
3
Какая-то женщина на Reddit поведала забавную историю о том, что может случиться по невнимательности. Решили они с мужем устроить уборку, собрать все ненужные вещи и отнести их в соседний благотворительный магазин. Сказано - сделано! Только вот по рассеянности женщина умудрилась вместе с этими вещами "пожертвовать" и сумку, в которой хранилось кое-что важное.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: благотворительность   забавная история   и такое бывает   история из жизни   невнимательность   рассеянность   секс-игрушка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта, котиков тоже нет... За что плюсовать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Uron 36 минут назад
не те фото, не те...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
vitenok 2 часа назад
Фу, мерзость. Не в плане самих самотыков, а в плане того, что всякую мерзоту несут в мир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей vitenok 5 минут назад
Чего ещё ждать, от евы протухшей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
евгений 2 часа назад
Аж целую сумку. Круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Мужчину арестовали за то, что он покусал чайку Мужчину арестовали за то, что он покусал чайку 24-летнему испанцу ампутировали конечности из-за ошибки врачей 24-летнему испанцу ампутировали конечности из-за ошибки врачей Врачам пришлось изобрести новый инструмент, чтобы извлечь из мужчины дилдо Врачам пришлось изобрести новый инструмент, чтобы извлечь из мужчины дилдо Индийская пара была вынуждена "продать" своего новорожденного ребенка больнице Индийская пара была вынуждена "продать" своего новорожденного ребенка больнице Марокканский рыбак нашел послание в бутылке, отправленное из Америки Марокканский рыбак нашел послание в бутылке, отправленное из Америки
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

451922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С чего начинается везение на войне?
9
97
С чего начинается везение на войне?
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
2
206
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
2
47
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
0
9
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#люди#россия#авто авария#СССР#москва#прикольные#картинки
#факты#интересно#интересное#в мире#дтп#знаменитости#автомобили#подборка#gif#конфликт
#юмор#животные#сша#авария#разное#позитив#коты#фотографии#звезды#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться