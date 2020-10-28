Женщина случайно отдала в благотворительный магазин сумку с секс-игрушками

Какая-то женщина на Reddit поведала забавную историю о том, что может случиться по невнимательности. Решили они с мужем устроить уборку, собрать все ненужные вещи и отнести их в соседний благотворительный магазин. Сказано - сделано! Только вот по рассеянности женщина умудрилась вместе с этими вещами "пожертвовать" и сумку, в которой хранилось кое-что важное.
Осознав ошибку, она вернулась в магазин на следующий день. Объяснила, что произошло, и попросила поискать ее сумку.
Сгорая от стыда, она рассказала, что во время уборки она вытащила все из прикроватной тумбочки - а там хранились секс-игрушки и какие-то любимые украшения. Сложила в сумочку, чтобы потом убрать ее обратно в тумбочку - но вместо этого сумка как-то оказалась среди вещей, собранных для пожертвования.
И ладно бы секс-игрушки - их потерю она бы как-нибудь пережила, но в той сумочке также оказалось дорогое сердце украшение - ожерелье, которое подарила любимая подруга, и это стало бы невосполнимой утратой.
И ладно бы секс-игрушки - их потерю она бы как-нибудь пережила, но в той сумочке также оказалось дорогое сердце украшение - ожерелье, которое подарила любимая подруга, и это стало бы невосполнимой утратой.
Так что пришлось вернуться в магазин и попытаться найти свою сумку...
Сотрудница магазин спросила, что именно находится внутри, и далее последовал неловкий разговор: "А батарейки там есть? - Эмм... да... - Это... секс-игрушка? - Да".
Но не ждите хэппи-энда! Никто в итоге ничего не нашел! Перерыли все, и нашли многие из вещей, которые эта женщина пожертвовала, но только не сумку с ожерельем и ее "личными вещами". Кончилось тем, что она отказалась искать дальше и извинилась перед сотрудницей магазина, сказав: "Я очень сожалею обо всем этом. Я очень огорчена. Спасибо вам, хороших выходных..."
А та ответила: "У меня будут хорошие выходные, если я найду ваши секс-игрушки".
Сотрудница магазин спросила, что именно находится внутри, и далее последовал неловкий разговор: "А батарейки там есть? - Эмм... да... - Это... секс-игрушка? - Да".
Но не ждите хэппи-энда! Никто в итоге ничего не нашел! Перерыли все, и нашли многие из вещей, которые эта женщина пожертвовала, но только не сумку с ожерельем и ее "личными вещами". Кончилось тем, что она отказалась искать дальше и извинилась перед сотрудницей магазина, сказав: "Я очень сожалею обо всем этом. Я очень огорчена. Спасибо вам, хороших выходных..."
А та ответила: "У меня будут хорошие выходные, если я найду ваши секс-игрушки".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: благотворительность забавная история и такое бывает история из жизни невнимательность рассеянность секс-игрушка
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