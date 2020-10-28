Женщина случайно отдала в благотворительный магазин сумку с секс-игрушками

Так что пришлось вернуться в магазин и попытаться найти свою сумку...



Сотрудница магазин спросила, что именно находится внутри, и далее последовал неловкий разговор: "А батарейки там есть? - Эмм... да... - Это... секс-игрушка? - Да".



Но не ждите хэппи-энда! Никто в итоге ничего не нашел! Перерыли все, и нашли многие из вещей, которые эта женщина пожертвовала, но только не сумку с ожерельем и ее "личными вещами". Кончилось тем, что она отказалась искать дальше и извинилась перед сотрудницей магазина, сказав: "Я очень сожалею обо всем этом. Я очень огорчена. Спасибо вам, хороших выходных..."



А та ответила: "У меня будут хорошие выходные, если я найду ваши секс-игрушки".