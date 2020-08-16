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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4046 постов • 591 подписчик подписаться
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Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с

Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с (11 фото + 3 видео)

Автор:
16 августа 2020 12:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   биография   интересное   франция   
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Сегодня день рождения у знаменитого актера и режиссера Пьера Ришара, ему исполнилось 86 лет. Так давайте же вспомним какой была жизнь этого знаменитого человека.

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Метки: актер   биография   интересное   франция   
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4  комментария
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Луи де Финес, Пьер Ришар, французский Джеки Чан - Поль Бельмондо - из французского кино это те, на чем прошло мое детство. Ну что сказать, таланты.
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4k
Бу 20 минут назад
спасибо
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−152
LHF777 Час назад
Самый везучий из «Невезучих»! И «Папаша» отличный! Дай Бог здоровья !
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16k
Аня 2 часа назад
Шикарный актер, и, похоже, хороший человек, добрые глаза! А насчёт несовпадения внешности с русскими, так на некоторых фото просто одно лицо с моим отцом, там где с усами в молодости, и в пожилом возрасте. Так что русского и по темпераменту, и по внешности, сыграл бы идеально! Красавчик
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