Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с

Сегодня день рождения у знаменитого актера и режиссера Пьера Ришара, ему исполнилось 86 лет. Так давайте же вспомним какой была жизнь этого знаменитого человека.
Пьер Ришар — французский комедийный актер, которого поклонники именуют не иначе как «высокий блондин» по названию того фильма, что первым прославил исполнителя. Для российского зрителя артист долгие годы остается таким же символом Франции, как и Эйфелева башня, Нотр-Дам де Пари. Ришар обладает неповторимым шармом и артистическим магнетизмом, которые заставляют публику неотрывно следить за его игрой на экране.
Детство и юность
Иногда полезно поступать родителям наперекор, ведь если бы Пьер Ришар последовал их совету и стал промышленником, мир лишился бы талантливого актера и комика. 16 августа 1934 года в семье крупного французского промышленника родился сын. Потомок аристократического рода получил сложное имя от рождения — родители назвали его Пьером Ришаром Морисом Шарлем Леопольдом Дефеем. У отца были две страсти в жизни — красивые женщины и скачки. Уже в молодости он проиграл многомиллионное состояние на бегах и отправил жену с сыном в поместье отца.
Пьер был еще ребенком, когда родители развелись. Мальчика отдали в школу-пансион, где учились дети шахтеров и крестьян. Повзрослев, Ришар вспоминал, как по понедельникам водитель привозил его в школу на роскошном лимузине, так продолжалось 8 лет. 5 дней в неделю мальчик жил при пансионе, вынужденно общался с ребятами из бедных семей. Одноклассники не воспринимали аристократа, держались в стороне. Чтобы завоевать симпатию, Ришар надевал маску клоуна, кривлялся и шутил.
В тот период жизни Пьер усвоил истину: если над тобой смеются, значит, ненавидеть и бить не станут. Учителя ругали Пьера за выходки, часто напоминали о благородном происхождении. Актер говорит, что внутри него шло хроническое противостояние двух личностей – аристократа и обычного человека. Дед по материнской линии служил моряком, только он поддерживал актерские начинания внука.
С ровесниками Пьер общался лишь в школе — вне ее игры с простолюдинами были запрещены. Актер говорит, что юность прошла под домашним арестом. Единственным развлечением подростка были домашние представления, на которых Ришар-младший цитировал Сирано де Бержерака.
Когда Пьеру было 12 лет, умер его дед. Перед смертью старик сказал, что внук — единственный из рода, который всего добьется в жизни, чем предрек Пьеру Ришару карьеру актера. К 18 годам парень точно знал, что будет поступать на театральные курсы, но отец был против этой идеи и настаивал, чтобы сын стал промышленником. Тогда Пьер сбежал из дома, разорвав связь с родителями.
В тот период жизни Пьер усвоил истину: если над тобой смеются, значит, ненавидеть и бить не станут. Учителя ругали Пьера за выходки, часто напоминали о благородном происхождении. Актер говорит, что внутри него шло хроническое противостояние двух личностей – аристократа и обычного человека. Дед по материнской линии служил моряком, только он поддерживал актерские начинания внука.
С ровесниками Пьер общался лишь в школе — вне ее игры с простолюдинами были запрещены. Актер говорит, что юность прошла под домашним арестом. Единственным развлечением подростка были домашние представления, на которых Ришар-младший цитировал Сирано де Бержерака.
Когда Пьеру было 12 лет, умер его дед. Перед смертью старик сказал, что внук — единственный из рода, который всего добьется в жизни, чем предрек Пьеру Ришару карьеру актера. К 18 годам парень точно знал, что будет поступать на театральные курсы, но отец был против этой идеи и настаивал, чтобы сын стал промышленником. Тогда Пьер сбежал из дома, разорвав связь с родителями.
Юноша приехал в Париж и отправился на курсы актерского мастерства, но его не приняли, сославшись на непривлекательную для профессии внешность. Ришар не сдался и добился того, чтобы его записали на драматические курсы Шарля Дюллена. После окончания курсов актер подрабатывал в кабаре, мюзик-холлах, на эстраде.
В дуэте с артистом эстрады Виктором Лану участвовал в концертах, проходивших на сцене кабаре в Латинском квартале. Пьер сам придумывал сюжеты комедийных зарисовок. Тогда же родился образ рассеянного скромника, жизнь которого наполнена нелепыми ситуациями. В большое кино Пьер попал лишь в 33 года.
В дуэте с артистом эстрады Виктором Лану участвовал в концертах, проходивших на сцене кабаре в Латинском квартале. Пьер сам придумывал сюжеты комедийных зарисовок. Тогда же родился образ рассеянного скромника, жизнь которого наполнена нелепыми ситуациями. В большое кино Пьер попал лишь в 33 года.
Фильмы
Творческая биография в кинематографе началась в 1967 году с работы в комедии «Идиот в Париже». Именно в этом фильме актер предстал перед зрителями в найденном ранее образе нелепого чудака. В 1968-м Пьер Ришар снялся в картине «Блаженный Александр». Встреча с режиссером этого фильма Ивом Роббером стала для актера знаковой. В 1972 году тот пригласил Ришара на главную роль в комедию «Высокий блондин в черном ботинке». Этот фильм стал классикой кинематографа, а о таланте Ришара узнали зрители.
В 1970 году Ришар дебютировал в качестве режиссера, выпустив кинокомедию «Рассеянный». Главный герой Пьер Малаке, которого также сыграл Пьер, работает в рекламном агентстве. Через год последовала вторая работа Ришара-режиссера, сценариста и актера — «Несчастье Альфреда», фильм о человеке, которому не удавалось покончить жизнь самоубийством.
В 1974 году вышло продолжение комедии «Возвращение высокого блондина», которое пользовалось не меньшим успехом. Еще через 2 года Пьер Ришар снялся в картине «Игрушка», после которой проснулся всемирно известным. Главного героя комедии — мальчика Эрика сыграл юный исполнитель Фабрис Греко, который впоследствии построил актерскую карьеру. Интересно, что саундтрек к этой картине написал композитор Владимир Косма, авторству которого принадлежит музыка из многих фильмов с участием Пьера Ришара.
В 1974 году вышло продолжение комедии «Возвращение высокого блондина», которое пользовалось не меньшим успехом. Еще через 2 года Пьер Ришар снялся в картине «Игрушка», после которой проснулся всемирно известным. Главного героя комедии — мальчика Эрика сыграл юный исполнитель Фабрис Греко, который впоследствии построил актерскую карьеру. Интересно, что саундтрек к этой картине написал композитор Владимир Косма, авторству которого принадлежит музыка из многих фильмов с участием Пьера Ришара.
В 1978 году Пьер Ришар выпустил картину «Я робкий, но я лечусь» о молодом человеке, который стесняется завести знакомство с понравившейся девушкой. В этом же году завершаются съемки комедии «Побег», где актер получил роль адвоката сбежавшего из тюрьмы преступника Голара (Виктор Лану). Ситуация усугубилась тем, что юриста обвинили в пособничестве, и теперь герой Ришара вынужден скрываться вместе с осужденным.
В 1980 году последовала комедия «Это не я, это — он!», в которой Пьер перевоплотился в «литературного негра». Вскоре вышел фильм «Укол зонтиком», где его герой, начинающий актер, по ошибке подписывает контракт с мафиози, думая, что это кинопродюсер.
В 1981 году артист снялся в фильме «Невезучие» с Жераром Депардье, эта работа стала началом их популярного тандема. В дальнейшем они пополнили совместную фильмографию популярными комедиями «Папаши» и «Беглецы». Это было золотое время Пьера Ришара.
В 1984 году Ив Роббер вновь пригласил Ришара в свой проект под названием «Близнец». На этот раз актер исполнил сразу две роли — Маттиаса и выдуманного брата Маттье, которые встречаются с сестрами, наследницами большого состояния. В 1988-м фильмография артиста пополнилась двумя фильмами — «Налево от лифта», где Ришар перевоплотился в художника, и «Гвоздоед», в котором партнером комика стал французский шансонье Шарль Азнавур.
В 1980 году последовала комедия «Это не я, это — он!», в которой Пьер перевоплотился в «литературного негра». Вскоре вышел фильм «Укол зонтиком», где его герой, начинающий актер, по ошибке подписывает контракт с мафиози, думая, что это кинопродюсер.
В 1981 году артист снялся в фильме «Невезучие» с Жераром Депардье, эта работа стала началом их популярного тандема. В дальнейшем они пополнили совместную фильмографию популярными комедиями «Папаши» и «Беглецы». Это было золотое время Пьера Ришара.
В 1984 году Ив Роббер вновь пригласил Ришара в свой проект под названием «Близнец». На этот раз актер исполнил сразу две роли — Маттиаса и выдуманного брата Маттье, которые встречаются с сестрами, наследницами большого состояния. В 1988-м фильмография артиста пополнилась двумя фильмами — «Налево от лифта», где Ришар перевоплотился в художника, и «Гвоздоед», в котором партнером комика стал французский шансонье Шарль Азнавур.
В первой половине 90-х с участием Пьера Ришара вышли кинофильмы «Мечтать не вредно», «Психи на воле», «Супружеская любовь». В 1996 году актер появился в картине грузинского режиссера Наны Джорджадзе «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара». Ришар получил за нее приз кинофестиваля в Карловых Варах, а лента была номинирована на кинопремию «Оскар».
В 2000 году Пьер Ришар стал главным героем фильма «Без семьи», в котором сыграл бродячего артиста. В 2003-м актер примерил на себя образ Робинзона Крузо в приключенческой картине продюсера Клода Леже. В современной интерпретации главный герой — владелец собственного бизнеса, которого взбунтовавшиеся рабочие высадили на необитаемом острове. Через год артист получает драматическую роль в киноленте «Когда нас не станет». В 2006 году Ришар принял приглашение от российских коллег сыграть в комедийном сериале «Парижане».
В 2000 году Пьер Ришар стал главным героем фильма «Без семьи», в котором сыграл бродячего артиста. В 2003-м актер примерил на себя образ Робинзона Крузо в приключенческой картине продюсера Клода Леже. В современной интерпретации главный герой — владелец собственного бизнеса, которого взбунтовавшиеся рабочие высадили на необитаемом острове. Через год артист получает драматическую роль в киноленте «Когда нас не станет». В 2006 году Ришар принял приглашение от российских коллег сыграть в комедийном сериале «Парижане».
Еще одна работа актера — картина «Агафья», снятая в 2015 году во Франции. Почти через 3 десятилетия Ришар снова сыграл в дуэте с Жераром Депардье. Нечасто появляясь на экране в эти годы, актер много играл на сцене. С театральными постановками он объездил полмира, в том числе побывал в столице России. В интервью Пьер подчеркивал, что полюбил российские просторы. В свое время он побывал на Дальнем Востоке, Урале, в Мурманске и на Волге.
В 2017 году состоялась премьера комедии «Чудеса в Париже», в которой речь пошла об исчезновении парижской бабушки героини Фионы (Фиона Гордон). Устремившись на поиски родственницы, девушка встречает любовь жизни Доминика (Доминик Абель). Пьер Ришар исполнил роль чудаковатого старика Дункана.
В 2017 году состоялась премьера комедии «Чудеса в Париже», в которой речь пошла об исчезновении парижской бабушки героини Фионы (Фиона Гордон). Устремившись на поиски родственницы, девушка встречает любовь жизни Доминика (Доминик Абель). Пьер Ришар исполнил роль чудаковатого старика Дункана.
В мелодраме «Мистер Штайн идет в онлайн» комику досталась главная роль пожилого романтика, который потерял смысл жизни после смерти супруги. Чтобы вывести отца из депрессии, дочь покупает ему компьютер. В социальных сетях герой Ришара обретает новую любовь. Сам актер признавался, что пытался использовать для общения «Фейсбук», но в итоге забросил эту идею. Зато звезда освоил приложение WhatsApp, с помощью которого и сегодня общается с родными.
Еще одна картина 2017 года выпуска, в создании которой поучаствовал мэтр — семейная комедия «Малыш Спиру». В фильме Пьер Ришар предстал в образе дедушки мальчика, которого родственники хотят определить в специализированный пансионат, но сам Спиру покидать полюбившуюся школу не намерен.
Еще одна картина 2017 года выпуска, в создании которой поучаствовал мэтр — семейная комедия «Малыш Спиру». В фильме Пьер Ришар предстал в образе дедушки мальчика, которого родственники хотят определить в специализированный пансионат, но сам Спиру покидать полюбившуюся школу не намерен.
Личная жизнь
Пьер Ришар охотно рассказывает о себе, но тему женщин всегда выносит за пределы обсуждений. Известно, что долгое время актер был образцовым мужем и отцом. Первая жена Даниель Минаццоли — балерина, родила актеру двух сыновей: Оливье Дефе, который стал впоследствии саксофонистом, и Кристофа Дефе, получившего специальность контрабасиста.
В какой-то момент Ришар круто поменял личную жизнь. После развода актер встречался с несколькими молодыми дамами, хотя сам никак не комментировал слухи. Ему приписывали отношения с актрисой Мюриэль Дюбрюль и марокканской моделью по имени Айша. Как позднее признавался Пьер, к женщинам он находил подход благодаря своему чувству юмора и таланту рассказчика.
Уже много лет длится роман Пьера с бразильской моделью Сейлой Ласердой, которая моложе мэтра на 25 лет, что совсем незаметно по совместным фото. Как вспоминает артист, это была любовь с первого взгляда, он долго добивался расположения возлюбленной. Сейла понятия не имела, с кем общается: в Бразилии европейское кино практически не известно, к тому же мешал языковой барьер: оба влюбленных не знали языка друг друга. После длительного периода ухаживания красавица сдалась: она подала на развод с мужем-фотографом и отправилась в Европу вслед за Пьером.
Уже много лет длится роман Пьера с бразильской моделью Сейлой Ласердой, которая моложе мэтра на 25 лет, что совсем незаметно по совместным фото. Как вспоминает артист, это была любовь с первого взгляда, он долго добивался расположения возлюбленной. Сейла понятия не имела, с кем общается: в Бразилии европейское кино практически не известно, к тому же мешал языковой барьер: оба влюбленных не знали языка друг друга. После длительного периода ухаживания красавица сдалась: она подала на развод с мужем-фотографом и отправилась в Европу вслед за Пьером.
Ришар говорит, что ленив, а это несовместимо с работой, поэтому к актерской профессии относится как к развлечению. Еще одно увлечение — виноделие, которым актер занимается в поместье во Франции.
Ришар не любит новую одежду, предпочитая потрепанные вещи и стоптанные башмаки. Актера не привлекают драгоценности и другие предметы роскоши. Зато Пьер Ришар обожает путешествия, рыбалку, теннис и гонки на автомобилях. Он говорит, что родился с предпринимательской хваткой, поэтому добивается целей, даже если приходится «идти к ним по трупам».
Ришар не любит новую одежду, предпочитая потрепанные вещи и стоптанные башмаки. Актера не привлекают драгоценности и другие предметы роскоши. Зато Пьер Ришар обожает путешествия, рыбалку, теннис и гонки на автомобилях. Он говорит, что родился с предпринимательской хваткой, поэтому добивается целей, даже если приходится «идти к ним по трупам».
Пьер Ришар сейчас
Сейчас актер по-прежнему поддерживает великолепную профессиональную форму и появляется на французском экране. Исполнитель считает, что энергичность и любовь к жизни ему передались от матери, которая в свои 80 лет любила сама садиться на руль спорткара. Пьер находит вдохновение в общении с молодежью, поэтому часто соглашается на съемки в проектах, где играют молодые комедийные артисты.
В 2018 году с участием Ришара вышла комедия «От семьи не убежишь», в которой он сыграл вместе с Дани Буном, Лин Рено, Лоранс Арне. Вместе с Софи Марсо актер появился в киноленте «Мадам Миллс, идеальная соседка».
В ближайшем будущем должны начаться съемки фильма «Мрачная пустыня», где заявлено участие не только прославленного артиста, но и звезды французской эстрады Патрисии Каас.
В ближайшем будущем должны начаться съемки фильма «Мрачная пустыня», где заявлено участие не только прославленного артиста, но и звезды французской эстрады Патрисии Каас.
Фильмография
1958 — Монпарнас, 19 / Les amants de Montparnasse — студент-художник (нет в титрах)
1967 — Идиот в Париже / Un idiot à Paris — полицейский
1968 — Счастливчик Александр / Alexandre le bienheureux — Колибер
1968 — Пленница (заключённая) / La prisonnière — художник (нет в титрах)
1969 — Трое мужчин на лошади / Trois hommes sur un cheval — художник
1969 — Коклюш / La coqueluche — Пьер
1970 — Рассеянный / Le Distrait — Пьер Малаке
1971 — Несчастья Альфреда / Les Malheurs d’Alfred — Альфред Дюмонтье
1972 — Высокий блондин в чёрном ботинке / Le Grand Blond avec une chaussure noire — Франсуа Перрен
1973 — Самая безумная причина / La Raison du plus fou… — студент на мотоцикле
1973 — Джульетта и Джульетта / Juliette & Juliette — Боб Розенек
1973 — Я ничего не знаю, но всё скажу / Je sais rien, mais je dirai tout — Пьер Гастье-Леруа
1974 — Возвращение высокого блондина / Le Retour du grand blond — Франсуа Перрен
1974 — Он начинает сердиться (Горчица бьёт в нос) / La Moutarde Me Monte Au Nez — Пьер Дюруа
1974 — Облако в зубах / Un nuage entre les dents — Прево
1975 — Слишком – это слишком / Trop c’est trop — Энри
1975 — Не упускай из виду / La Course A L’echalote — Пьер Видаль
1976 — Дальше некуда / On Aura Tout Vu — Франсуа Перрен
1976 — Робинзоны Черепашьего острова / Les naufragés de l'île de la Tortue— Жан-Артюр Бонавантюр
1976 — Игрушка / Le Jouet — Франсуа Перрен
1978 — Я робкий, но я лечусь / Je Suis Timide Mais Je Me Soigne — Пьер Рено
1978 — Побег / La Carapate — Жан-Филипп Дюрок (адвокат)
1980 — Это не я, это — он! / C’est pas moi, c’est lui — Пьер Ренар
1980 — Укол зонтиком / Le Coup Du Parapluie — Грегуар Лекомт
1981 — Невезучие / La Chèvre (Козочка) — Франсуа Перрен
1983 — Как снег на голову (Невпопад) / Un chien dans un jeu de quilles — Пьер Коэн
1983 — Папаши / Les Compères — Франсуа Пиньон
1984 — Близнец / Le Jumeau — Матиас Дюваль
1985 — Сцены из жизни / Tranches de vie — Дюбуа
1985 — Короли шутки / Les Rois du gag — играет самого себя
1986 — Беглецы / Les Fugitifs — Франсуа Пиньон
1988 — Налево от лифта / À gauche en sortant de l’ascenseur — Ян Дюкодре
1988 — Гвоздоед / Mangeclous — Пинас Саляль
1990 — Разрешите вас подвезти / Bienvenue A Bord — путешественник автостопом
1990 — Служебное продвижение через канапе / Promotion canapé — информатор
1991 — Мечтать не вредно / On peut toujours rêver — Шарль Буалев
1992 — Старая каналья / Vieille canaille — Чарли
1993 — Психи на воле / La Cavale des fous — Бертран Домаль
1994 — Партия в шахматы / La partie d’echecs — Амбруаз
1995 — Супружеская любовь / L’amour conjugal — Скиррат
1996 — Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара / Les Milles et une recettes du cuisinier amoureux — Паскаль Ицхак
1997 — Прямо в стену / Droit dans le mur — Ромен
2000 — Без семьи / Sans famille — Виталис / Витало Педротти
2000 — Лето, или 27 потерянных поцелуев / L’Été de mes 27 baisers — Капитан
2003 — Знакомьтесь, Ваша вдова / Mariées mais pas trop — Морис Доннэ/ Maurice Donnay
2003 — Ключи от машины / Les Clefs de bagnole — комедиант, отказавшийся вернуться с Лораном
2003 — Робинзон Крузо / Robinson Crusoé — Робинзон Крузо
2004 — Когда нас не станет / En attendant le déluge — Жан-Рене
2004 — Транзит / Transit — '
2005 — Кактус / Le Cactus — Кристиан
2006 — Счастливый шанс / Essaye-moi — отец Ив-Мари
2006 — Змей / Le Serpent — Сендрас
2006 — Парижане — Михаил Кувалдин
2008 — Миа и Мигу / Mia et le Migou — Педро
2008 — Париж! Париж! / Faubourg 36 — месье ТФС
2009 — Король Гийом / King Guillaume — Вильям Фернан
2009 — Виктор / Victor — Виктор Корбен
2009 — Киноман / Cinéman — играет самого себя
2010 — Счастливчик / Le Bonheur de Pierre — Пьер Мартен
2012 — А давайте жить все вместе? / Et si on vivait tous ensemble? — Альбер
2012 — Мои герои / Mes héros — Жан
2013 — Продавец игрушек — месье Дюфен
2014 — Махни крылом / Gus — Petit oiseau, grand voyage — Дариус (озвучивание)
2015 — Агафья / Agafia — друг Савки
2016 — Чудеса в Париже
2017 — Мистер Штайн идёт в онлайн
2017 — Малыш Спиру
2018 — От семьи не убежишь — Жак
2018 — Мадам Миллс, идеальная соседка / Madame Mills, une voisine si parfaite
1967 — Идиот в Париже / Un idiot à Paris — полицейский
1968 — Счастливчик Александр / Alexandre le bienheureux — Колибер
1968 — Пленница (заключённая) / La prisonnière — художник (нет в титрах)
1969 — Трое мужчин на лошади / Trois hommes sur un cheval — художник
1969 — Коклюш / La coqueluche — Пьер
1970 — Рассеянный / Le Distrait — Пьер Малаке
1971 — Несчастья Альфреда / Les Malheurs d’Alfred — Альфред Дюмонтье
1972 — Высокий блондин в чёрном ботинке / Le Grand Blond avec une chaussure noire — Франсуа Перрен
1973 — Самая безумная причина / La Raison du plus fou… — студент на мотоцикле
1973 — Джульетта и Джульетта / Juliette & Juliette — Боб Розенек
1973 — Я ничего не знаю, но всё скажу / Je sais rien, mais je dirai tout — Пьер Гастье-Леруа
1974 — Возвращение высокого блондина / Le Retour du grand blond — Франсуа Перрен
1974 — Он начинает сердиться (Горчица бьёт в нос) / La Moutarde Me Monte Au Nez — Пьер Дюруа
1974 — Облако в зубах / Un nuage entre les dents — Прево
1975 — Слишком – это слишком / Trop c’est trop — Энри
1975 — Не упускай из виду / La Course A L’echalote — Пьер Видаль
1976 — Дальше некуда / On Aura Tout Vu — Франсуа Перрен
1976 — Робинзоны Черепашьего острова / Les naufragés de l'île de la Tortue— Жан-Артюр Бонавантюр
1976 — Игрушка / Le Jouet — Франсуа Перрен
1978 — Я робкий, но я лечусь / Je Suis Timide Mais Je Me Soigne — Пьер Рено
1978 — Побег / La Carapate — Жан-Филипп Дюрок (адвокат)
1980 — Это не я, это — он! / C’est pas moi, c’est lui — Пьер Ренар
1980 — Укол зонтиком / Le Coup Du Parapluie — Грегуар Лекомт
1981 — Невезучие / La Chèvre (Козочка) — Франсуа Перрен
1983 — Как снег на голову (Невпопад) / Un chien dans un jeu de quilles — Пьер Коэн
1983 — Папаши / Les Compères — Франсуа Пиньон
1984 — Близнец / Le Jumeau — Матиас Дюваль
1985 — Сцены из жизни / Tranches de vie — Дюбуа
1985 — Короли шутки / Les Rois du gag — играет самого себя
1986 — Беглецы / Les Fugitifs — Франсуа Пиньон
1988 — Налево от лифта / À gauche en sortant de l’ascenseur — Ян Дюкодре
1988 — Гвоздоед / Mangeclous — Пинас Саляль
1990 — Разрешите вас подвезти / Bienvenue A Bord — путешественник автостопом
1990 — Служебное продвижение через канапе / Promotion canapé — информатор
1991 — Мечтать не вредно / On peut toujours rêver — Шарль Буалев
1992 — Старая каналья / Vieille canaille — Чарли
1993 — Психи на воле / La Cavale des fous — Бертран Домаль
1994 — Партия в шахматы / La partie d’echecs — Амбруаз
1995 — Супружеская любовь / L’amour conjugal — Скиррат
1996 — Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара / Les Milles et une recettes du cuisinier amoureux — Паскаль Ицхак
1997 — Прямо в стену / Droit dans le mur — Ромен
2000 — Без семьи / Sans famille — Виталис / Витало Педротти
2000 — Лето, или 27 потерянных поцелуев / L’Été de mes 27 baisers — Капитан
2003 — Знакомьтесь, Ваша вдова / Mariées mais pas trop — Морис Доннэ/ Maurice Donnay
2003 — Ключи от машины / Les Clefs de bagnole — комедиант, отказавшийся вернуться с Лораном
2003 — Робинзон Крузо / Robinson Crusoé — Робинзон Крузо
2004 — Когда нас не станет / En attendant le déluge — Жан-Рене
2004 — Транзит / Transit — '
2005 — Кактус / Le Cactus — Кристиан
2006 — Счастливый шанс / Essaye-moi — отец Ив-Мари
2006 — Змей / Le Serpent — Сендрас
2006 — Парижане — Михаил Кувалдин
2008 — Миа и Мигу / Mia et le Migou — Педро
2008 — Париж! Париж! / Faubourg 36 — месье ТФС
2009 — Король Гийом / King Guillaume — Вильям Фернан
2009 — Виктор / Victor — Виктор Корбен
2009 — Киноман / Cinéman — играет самого себя
2010 — Счастливчик / Le Bonheur de Pierre — Пьер Мартен
2012 — А давайте жить все вместе? / Et si on vivait tous ensemble? — Альбер
2012 — Мои герои / Mes héros — Жан
2013 — Продавец игрушек — месье Дюфен
2014 — Махни крылом / Gus — Petit oiseau, grand voyage — Дариус (озвучивание)
2015 — Агафья / Agafia — друг Савки
2016 — Чудеса в Париже
2017 — Мистер Штайн идёт в онлайн
2017 — Малыш Спиру
2018 — От семьи не убежишь — Жак
2018 — Мадам Миллс, идеальная соседка / Madame Mills, une voisine si parfaite
Режиссёр
1970 — Рассеянный / Le Distrait
1971 — Несчастье Альфреда / Les Malheurs d’Alfred
1973 — Я ничего не знаю, но всё скажу / Je sais rien, mais je dirai tout
1978 — Я робкий, но я лечусь / Je Suis Timide Mais Je Me Soigne
1980 — Это не я, это — он! / C’est pas moi, c’est lui
1991 — Мечтать не вредно / On peut toujours rêver
1997 — Прямо в стену / Droit dans le mur
1971 — Несчастье Альфреда / Les Malheurs d’Alfred
1973 — Я ничего не знаю, но всё скажу / Je sais rien, mais je dirai tout
1978 — Я робкий, но я лечусь / Je Suis Timide Mais Je Me Soigne
1980 — Это не я, это — он! / C’est pas moi, c’est lui
1991 — Мечтать не вредно / On peut toujours rêver
1997 — Прямо в стену / Droit dans le mur
P.S. Немного интересных фактов про Пьера Ришара:
1. В молодости Пьер Ришар стал джазменом. Изначально он просто слушал джаз, изображая прожженного меломана, а затем и вовсе купил трубу втайне от родителей. Чтобы никто не слышал, как из его комнаты доносится музыка, актер полностью закупорил трубу и спокойно репетировал.
2. Свою карьеру, как и большинство артистов, Ришар начал с театра. Режиссер невзлюбил молодого актера и всегда давал ему малозначительные роли. Однажды в “Макбете” ему пришлось играть солдата, которого убивают на поле боя и он лежит до конца сцены. Отыграв, Пьер упал на пол и так долго лежал, что крепко уснул. Когда же занавес подняли для следующей сцены, зритель увидел спальню леди Макбет, ее саму и солдата, убитого в прошлом акте.
3. Актер не относится к числу тех звезд, которые сорят деньгами направо и налево. Он не любит покупать новую одежду и с удовольствием может проходить в одних изношенных ботинках несколько лет.
4. В свободное от работы время Ришар находит минутку для своих увлечений. У него их несколько — больше всего Пьера привлекают рыбалка, лыжи и теннис. Кроме того, актер любит путешествовать и, по его признанию, объездил практически весь мир. Из всех видов транспорта артист выбирает свой мотоцикл, который приобрел более 40 лет назад.
5. Пьер Ришар рассказывал, что он любит бывать в России. Актер отмечал, что люди всегда встречают его радостно и кажется, что в РФ его любят даже больше, чем в других странах мира. Однажды, когда Ришар прогуливался по Красной площади, его увидели две бабушки, начали обнимать и плакать, а также осеняли крестным знамением.
“Русских я действительно люблю, хотя сыграть роль русского никогда бы не смог. И не только из-за несовпадения внешних данных. По-моему, русские немного сумасшедшие, все у них чрезмерно — и радость, и боль. Или они сходят с ума от счастья, или от несчастья”, — признавался Пьер.
2. Свою карьеру, как и большинство артистов, Ришар начал с театра. Режиссер невзлюбил молодого актера и всегда давал ему малозначительные роли. Однажды в “Макбете” ему пришлось играть солдата, которого убивают на поле боя и он лежит до конца сцены. Отыграв, Пьер упал на пол и так долго лежал, что крепко уснул. Когда же занавес подняли для следующей сцены, зритель увидел спальню леди Макбет, ее саму и солдата, убитого в прошлом акте.
3. Актер не относится к числу тех звезд, которые сорят деньгами направо и налево. Он не любит покупать новую одежду и с удовольствием может проходить в одних изношенных ботинках несколько лет.
4. В свободное от работы время Ришар находит минутку для своих увлечений. У него их несколько — больше всего Пьера привлекают рыбалка, лыжи и теннис. Кроме того, актер любит путешествовать и, по его признанию, объездил практически весь мир. Из всех видов транспорта артист выбирает свой мотоцикл, который приобрел более 40 лет назад.
5. Пьер Ришар рассказывал, что он любит бывать в России. Актер отмечал, что люди всегда встречают его радостно и кажется, что в РФ его любят даже больше, чем в других странах мира. Однажды, когда Ришар прогуливался по Красной площади, его увидели две бабушки, начали обнимать и плакать, а также осеняли крестным знамением.
“Русских я действительно люблю, хотя сыграть роль русского никогда бы не смог. И не только из-за несовпадения внешних данных. По-моему, русские немного сумасшедшие, все у них чрезмерно — и радость, и боль. Или они сходят с ума от счастья, или от несчастья”, — признавался Пьер.
Авторский пост
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Метки: актер биография интересное франция
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