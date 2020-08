Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с

1958 — Монпарнас, 19 / Les amants de Montparnasse — студент-художник (нет в титрах)

1967 — Идиот в Париже / Un idiot à Paris — полицейский

1968 — Счастливчик Александр / Alexandre le bienheureux — Колибер

1968 — Пленница (заключённая) / La prisonnière — художник (нет в титрах)

1969 — Трое мужчин на лошади / Trois hommes sur un cheval — художник

1969 — Коклюш / La coqueluche — Пьер

1970 — Рассеянный / Le Distrait — Пьер Малаке

1971 — Несчастья Альфреда / Les Malheurs d’Alfred — Альфред Дюмонтье

1972 — Высокий блондин в чёрном ботинке / Le Grand Blond avec une chaussure noire — Франсуа Перрен

1973 — Самая безумная причина / La Raison du plus fou… — студент на мотоцикле

1973 — Джульетта и Джульетта / Juliette & Juliette — Боб Розенек

1973 — Я ничего не знаю, но всё скажу / Je sais rien, mais je dirai tout — Пьер Гастье-Леруа

1974 — Возвращение высокого блондина / Le Retour du grand blond — Франсуа Перрен

1974 — Он начинает сердиться (Горчица бьёт в нос) / La Moutarde Me Monte Au Nez — Пьер Дюруа

1974 — Облако в зубах / Un nuage entre les dents — Прево

1975 — Слишком – это слишком / Trop c’est trop — Энри

1975 — Не упускай из виду / La Course A L’echalote — Пьер Видаль

1976 — Дальше некуда / On Aura Tout Vu — Франсуа Перрен

1976 — Робинзоны Черепашьего острова / Les naufragés de l'île de la Tortue— Жан-Артюр Бонавантюр

1976 — Игрушка / Le Jouet — Франсуа Перрен

1978 — Я робкий, но я лечусь / Je Suis Timide Mais Je Me Soigne — Пьер Рено

1978 — Побег / La Carapate — Жан-Филипп Дюрок (адвокат)

1980 — Это не я, это — он! / C’est pas moi, c’est lui — Пьер Ренар

1980 — Укол зонтиком / Le Coup Du Parapluie — Грегуар Лекомт

1981 — Невезучие / La Chèvre (Козочка) — Франсуа Перрен

1983 — Как снег на голову (Невпопад) / Un chien dans un jeu de quilles — Пьер Коэн

1983 — Папаши / Les Compères — Франсуа Пиньон

1984 — Близнец / Le Jumeau — Матиас Дюваль

1985 — Сцены из жизни / Tranches de vie — Дюбуа

1985 — Короли шутки / Les Rois du gag — играет самого себя

1986 — Беглецы / Les Fugitifs — Франсуа Пиньон

1988 — Налево от лифта / À gauche en sortant de l’ascenseur — Ян Дюкодре

1988 — Гвоздоед / Mangeclous — Пинас Саляль

1990 — Разрешите вас подвезти / Bienvenue A Bord — путешественник автостопом

1990 — Служебное продвижение через канапе / Promotion canapé — информатор

1991 — Мечтать не вредно / On peut toujours rêver — Шарль Буалев

1992 — Старая каналья / Vieille canaille — Чарли

1993 — Психи на воле / La Cavale des fous — Бертран Домаль

1994 — Партия в шахматы / La partie d’echecs — Амбруаз

1995 — Супружеская любовь / L’amour conjugal — Скиррат

1996 — Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара / Les Milles et une recettes du cuisinier amoureux — Паскаль Ицхак

1997 — Прямо в стену / Droit dans le mur — Ромен

2000 — Без семьи / Sans famille — Виталис / Витало Педротти

2000 — Лето, или 27 потерянных поцелуев / L’Été de mes 27 baisers — Капитан

2003 — Знакомьтесь, Ваша вдова / Mariées mais pas trop — Морис Доннэ/ Maurice Donnay

2003 — Ключи от машины / Les Clefs de bagnole — комедиант, отказавшийся вернуться с Лораном

2003 — Робинзон Крузо / Robinson Crusoé — Робинзон Крузо

2004 — Когда нас не станет / En attendant le déluge — Жан-Рене

2004 — Транзит / Transit — '

2005 — Кактус / Le Cactus — Кристиан

2006 — Счастливый шанс / Essaye-moi — отец Ив-Мари

2006 — Змей / Le Serpent — Сендрас

2006 — Парижане — Михаил Кувалдин

2008 — Миа и Мигу / Mia et le Migou — Педро

2008 — Париж! Париж! / Faubourg 36 — месье ТФС

2009 — Король Гийом / King Guillaume — Вильям Фернан

2009 — Виктор / Victor — Виктор Корбен

2009 — Киноман / Cinéman — играет самого себя

2010 — Счастливчик / Le Bonheur de Pierre — Пьер Мартен

2012 — А давайте жить все вместе? / Et si on vivait tous ensemble? — Альбер

2012 — Мои герои / Mes héros — Жан

2013 — Продавец игрушек — месье Дюфен

2014 — Махни крылом / Gus — Petit oiseau, grand voyage — Дариус (озвучивание)

2015 — Агафья / Agafia — друг Савки

2016 — Чудеса в Париже

2017 — Мистер Штайн идёт в онлайн

2017 — Малыш Спиру

2018 — От семьи не убежишь — Жак

2018 — Мадам Миллс, идеальная соседка / Madame Mills, une voisine si parfaite