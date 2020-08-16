Пьер Риша́р Мори́с Шарль Леопо́льд Дефаи́с

1. В молодости Пьер Ришар стал джазменом. Изначально он просто слушал джаз, изображая прожженного меломана, а затем и вовсе купил трубу втайне от родителей. Чтобы никто не слышал, как из его комнаты доносится музыка, актер полностью закупорил трубу и спокойно репетировал.

2. Свою карьеру, как и большинство артистов, Ришар начал с театра. Режиссер невзлюбил молодого актера и всегда давал ему малозначительные роли. Однажды в “Макбете” ему пришлось играть солдата, которого убивают на поле боя и он лежит до конца сцены. Отыграв, Пьер упал на пол и так долго лежал, что крепко уснул. Когда же занавес подняли для следующей сцены, зритель увидел спальню леди Макбет, ее саму и солдата, убитого в прошлом акте.

3. Актер не относится к числу тех звезд, которые сорят деньгами направо и налево. Он не любит покупать новую одежду и с удовольствием может проходить в одних изношенных ботинках несколько лет.

4. В свободное от работы время Ришар находит минутку для своих увлечений. У него их несколько — больше всего Пьера привлекают рыбалка, лыжи и теннис. Кроме того, актер любит путешествовать и, по его признанию, объездил практически весь мир. Из всех видов транспорта артист выбирает свой мотоцикл, который приобрел более 40 лет назад.

5. Пьер Ришар рассказывал, что он любит бывать в России. Актер отмечал, что люди всегда встречают его радостно и кажется, что в РФ его любят даже больше, чем в других странах мира. Однажды, когда Ришар прогуливался по Красной площади, его увидели две бабушки, начали обнимать и плакать, а также осеняли крестным знамением.

“Русских я действительно люблю, хотя сыграть роль русского никогда бы не смог. И не только из-за несовпадения внешних данных. По-моему, русские немного сумасшедшие, все у них чрезмерно — и радость, и боль. Или они сходят с ума от счастья, или от несчастья”, — признавался Пьер.