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Геликоприон: Акула с циркулярной пилой на нижней челюсти

Геликоприон: Акула с циркулярной пилой на нижней челюсти (6 фото + 1 гиф)

Автор:
15 августа 2020 20:26
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   интересно   факты   
1731
7

Всегда боялся гадких стоматологов с их богомерзкими свёрлами? В мире фауны есть как минимум один персонаж, готовый сыграть на опережение, заставив испугаться даже самого отбитого дантиста.

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Метки: акула   интересно   факты   
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4  комментария
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6k
Barachek_Obachek 7 часов назад
Завидная фантазия у людей. Окаменелость какого-то моллюска приделать к челюсти акулы
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3k
Maria Popelinitskaya 3 часа назад
кароч, хорошо, что они вымерли...
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Denissg 5 часов назад
Геликоприон: Акула с циркулярной пилой на нижней челюсти
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7k
Андрей Ватрушкин 6 часов назад
Геликоприон: Акула с циркулярной пилой на нижней челюсти
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