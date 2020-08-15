Геликоприон: Акула с циркулярной пилой на нижней челюсти

Дантистом, лицезревшим такое зрелище, оказался краевед Пермской губернии Бессонов. В 1897 году он нашёл спиралевидную окаменелость, подозрительно напоминающую раковину головоногого моллюска. Так бы и подумал учёный, если бы из «раковины» не торчали зубы!

Уже другой «стоматолог» — палеонтолог Карпинский, объявил на весь мир, что это не зубастая улитка, а акулоподобная палеозойская рыба геликоприон, жившая, и навеки почившая 300 миллионов лет назад.