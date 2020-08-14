Питбуль живет среди котов, и считает себя одним из них

Семья из США спасла питбуля по кличке Мако (Mako) из приюта, когда ему было два года. У них дома жили кошки, и хозяева волновались, как пушистики отреагируют на нового члена семьи, и не будет ли Мако испытывать стресс. Но все оказалось совсем не так, как они себе представляли.