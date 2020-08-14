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Питбуль живет среди котов, и считает себя одним из них

Питбуль живет среди котов, и считает себя одним из них (16 фото)

Автор:
14 августа 2020 13:06
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   кошки и собаки   питбули   питбуль   питомцы   собака   фото   
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16
Мако - спасенный из приюта питбуль, который ведет себя, как кот. Он запрыгивает на столы, холодильник, отдыхает вместе со своими друзьями-котами, и перенял много кошачьих привычек. Хозяева не перестают удивляться чудаковатым выходкам своего очаровательного кото-пса!

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Метки: домашние животные   животные   кошки и собаки   питбули   питбуль   питомцы   собака   фото   
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4  комментария
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Главное, чтобы мебель когтями не драл!
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Рулон Обоев Izrin Maria 2 часа назад
И в тапки не ссал.
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375
Евгения Ефимова 12 минут назад
Представляю, как такой "котик" уляжется ночью на хозяев спать. Как-будто могильной плитой накрыли.
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360
demanoff 53 минуты назад
У котов очень усталые морды
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