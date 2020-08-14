Питбуль живет среди котов, и считает себя одним из них

Мако - спасенный из приюта питбуль, который ведет себя, как кот. Он запрыгивает на столы, холодильник, отдыхает вместе со своими друзьями-котами, и перенял много кошачьих привычек. Хозяева не перестают удивляться чудаковатым выходкам своего очаровательного кото-пса!
Семья из США спасла питбуля по кличке Мако (Mako) из приюта, когда ему было два года. У них дома жили кошки, и хозяева волновались, как пушистики отреагируют на нового члена семьи, и не будет ли Мако испытывать стресс. Но все оказалось совсем не так, как они себе представляли.
Кроме того, что Мако прекрасно поладил с котами с самого первого дня, он еще и начал вести себя, как кот. В первые же дни он смело запрыгивал на столы вместе со своими новыми друзьями-котами. А еще, он каким-то образом забирался на холодильник.
Даже сами коты были в шоке от такого нового друга! Хозяева тем временем решили, что 2-летний Мако явно вырос среди котов, переняв их поведение и некоторые повадки. Он даже спит рядом с котами и в "кошачьих" позах, раскинув лапы в стороны.
Мако всё делает вместе с котами
Он смело запрыгивает на столы, кухню и даже холодильник
Несмотря на чудаковатые выходки, хозяева любят своего кото-пса
А Мако обожает проводить время с котами, и уверен, что он - один из них
Мако и его забавные кошачьи привычки:
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