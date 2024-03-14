Крупная рыба атаковала дайвера в аквариуме

В торгово-развлекательном центре Китае одна из рыб напала на дайвера. Жадный обитатель искусственного водоёма начала вырывать мешок с кормом из рук дайвера, а затем попытался укусить мужчину.
Кормление рыб в аквариуме, находящемся в торгово-развлекательном центре, в городе Сиань (провинция Шэньси, КНР), закончилось потасовкой между дайвером и рыбой калугой.
Один из посетителей комплекса запечатлел, как рыбина отняла мешок с кормом у работника аквариума, а после попыталась укусить его.
Калуги известны своим агрессивным характером. Их длина может достигать до 5,6 метров, а вес более 1000 килограммов. Протяжённость жизни этих представителей семейства осетровых может составлять свыше 50 лет.
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