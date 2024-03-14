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Крупная рыба атаковала дайвера в аквариуме

Крупная рыба атаковала дайвера в аквариуме

Автор:
14 марта 2024 07:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   аквариум   дайвер   животные   рыба   
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В торгово-развлекательном центре Китае одна из рыб напала на дайвера. Жадный обитатель искусственного водоёма начала вырывать мешок с кормом из рук дайвера, а затем попытался укусить мужчину.

Кормление рыб в аквариуме, находящемся в торгово-развлекательном центре, в городе Сиань (провинция Шэньси, КНР), закончилось потасовкой между дайвером и рыбой калугой.

Один из посетителей комплекса запечатлел, как рыбина отняла мешок с кормом у работника аквариума, а после попыталась укусить его.

Калуги известны своим агрессивным характером. Их длина может достигать до 5,6 метров, а вес более 1000 килограммов. Протяжённость жизни этих представителей семейства осетровых может составлять свыше 50 лет.

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Метки: Видео   Китай   аквариум   дайвер   животные   рыба   
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2  комментария
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383
cmacy 13 минут назад
Вот это калуги на! Мымра!!!
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5k
Serj81 5 минут назад
Тааак, у кого то будет осетрина на обед
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