Крупная рыба атаковала дайвера в аквариуме

Кормление рыб в аквариуме, находящемся в торгово-развлекательном центре, в городе Сиань (провинция Шэньси, КНР), закончилось потасовкой между дайвером и рыбой калугой.

Один из посетителей комплекса запечатлел, как рыбина отняла мешок с кормом у работника аквариума, а после попыталась укусить его.